ГДБОП разби групи за лихварство и сводничество в Ботевградско

Специализирана акция на ГДБОП се провежда тази сутрин в ботевградското с. Новачене. До момента са задържани трима души по подозрения за лихварство, принуда и сводничество. Операцията продължава, а на място има екипи на специализираната полиция, съобщи бТВ.

По информация от района, обект на акцията са две групи, известни сред местните като „Пеевите“ и „Инкет“. Те от години са в полезрението на полицията заради сигнали за агресивно и арогантно поведение, конфликти и тормоз над жители.

Акцията идва и след разпространен в социалните мрежи видеоклип, на който се вижда побой над момче от с. Новачене. Кадрите предизвикаха силен обществен отзвук и призиви за саморазправа.

Очаква се действията на МВР да продължат с цел както пресичане на предполагаемата престъпна дейност, така и туширане на напрежението в района.

Ботевград и околните населени места не за първи път попадат във фокуса на полицията заради конфликти между местни групировки. Борбата с подобни формирования е сред приоритетите на МВР. В рамките на последните операции бяха предприети действия и срещу друга известна местна група – „Калашниците“.

Разследването продължава, като предстои прокуратурата да прецени за повдигането на обвинения на задържаните.