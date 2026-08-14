ГДБОП разби групи за лихварство и сводничество в Ботевградско

Специализирана акция на ГДБОП се провежда тази сутрин в ботевградското с. Новачене. До момента са задържани трима души по подозрения за лихварство, принуда и сводничество. Операцията продължава, а на място има екипи на специализираната полиция, съобщи бТВ.
По информация от района, обект на акцията са две групи, известни сред местните като „Пеевите“ и „Инкет“. Те от години са в полезрението на полицията заради сигнали за агресивно и арогантно поведение, конфликти и тормоз над жители.
Акцията идва и след разпространен в социалните мрежи видеоклип, на който се вижда побой над момче от с. Новачене. Кадрите предизвикаха силен обществен отзвук и призиви за саморазправа.
Очаква се действията на МВР да продължат с цел както пресичане на предполагаемата престъпна дейност, така и туширане на напрежението в района.
Ботевград и околните населени места не за първи път попадат във фокуса на полицията заради конфликти между местни групировки. Борбата с подобни формирования е сред приоритетите на МВР. В рамките на последните операции бяха предприети действия и срещу друга известна местна група – „Калашниците“.
Разследването продължава, като предстои прокуратурата да прецени за повдигането на обвинения на задържаните.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 здухан палицай
08:58 14.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Един
09:00 14.08.2026
4 Тик-Ток
Коментиран от #24
09:00 14.08.2026
5 БНБ е в основата
09:03 14.08.2026
6 лихварството и сводничеството
Коментиран от #19
09:05 14.08.2026
7 Докарахме се
Коментиран от #8, #9, #20
09:05 14.08.2026
8 Докарахме се до там пич
До коментар #7 от "Докарахме се":Да се задържат хора само по подозрение !.... в случая за лихварство, принуда и сводничество. Операцията по брутално нарушение на човешките права продължава. И не оправдавам престъпниците а фиксирам вниманието ви върху много по сериозен проблем. Утре може и ние с теб само по подозрение в някоя дупка да се събудим
09:11 14.08.2026
9 Верно ли бре
До коментар #7 от "Докарахме се":Че циганите тормозят българите?
09:14 14.08.2026
10 При капитализма
09:15 14.08.2026
11 щом се занимават с лихварство и
09:21 14.08.2026
12 Лионел Андерс Меси 🇦🇷
09:22 14.08.2026
13 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
Коментиран от #15
09:24 14.08.2026
14 Новичок
09:24 14.08.2026
15 ганев
До коментар #13 от "БАЩАТА НА БАТ РАМБО":ИСКАШ ДА...КАЖЕШ...ЗАКОНИТЕ ОТ....СОЦА.....ТОЧНО ТАКА
09:25 14.08.2026
16 Нищо
Коментиран от #17, #18
09:25 14.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ганев
До коментар #16 от "Нищо":............СЪДИЙТЕ...СА ЗА......
09:30 14.08.2026
19 Тенк
До коментар #6 от "лихварството и сводничеството":Лихвари и сводничество е имало 2500 години преди Христа.
Както е казял един умин човек: няма тъпи въпроси има тъпи хора.
Коментиран от #22
09:34 14.08.2026
20 Бенджи
До коментар #7 от "Докарахме се":Циганите тормозат българите от началото на коменизма, когато им дадоха права и ги Бай Тошо ги наплоди. Бай Тошо беше от цигански род. Затуй им осигури безплатни жилища, безплатна медицина, даде им "работа", която не работеха, но получаваха заплати, майчински, детски да отглеждат по 5-10 чавета. При Бай Тошо беше цигански рай. Дори импортира цигани от Румъния и Сърбия, за да ни направи етническа цеганска република. Едно време по селата нямаше цигански махали. Появиха се при Бай Тошо.
09:38 14.08.2026
21 ББР
09:41 14.08.2026
22 Я сега разкажи
До коментар #19 от "Тенк":Преди 2500 години на колко % лихва нрандерталците са давали кредити?
09:45 14.08.2026
23 Цвете
09:48 14.08.2026
24 Базука с разрешително
До коментар #4 от "Тик-Ток":Иди в САЩ и се въоръжи до зъби ако искаш, но там има смъртно наказание в някои щати и присъдите по отделните обвинения се сумират.
09:50 14.08.2026
25 Гинка
09:54 14.08.2026
26 Цвете
09:56 14.08.2026
27 Законно
09:56 14.08.2026