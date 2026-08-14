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ГДБОП разби групи за лихварство и сводничество в Ботевградско

ГДБОП разби групи за лихварство и сводничество в Ботевградско

14 Август, 2026 08:40 1 046 27

  • пеевите-
  • инкет-
  • гдбоп-
  • лихварство

Акцията идва след клип, на който се вижда побой над момче от с. Новачене

ГДБОП разби групи за лихварство и сводничество в Ботевградско - 1
Сниимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Специализирана акция на ГДБОП се провежда тази сутрин в ботевградското с. Новачене. До момента са задържани трима души по подозрения за лихварство, принуда и сводничество. Операцията продължава, а на място има екипи на специализираната полиция, съобщи бТВ.

По информация от района, обект на акцията са две групи, известни сред местните като „Пеевите“ и „Инкет“. Те от години са в полезрението на полицията заради сигнали за агресивно и арогантно поведение, конфликти и тормоз над жители.

Акцията идва и след разпространен в социалните мрежи видеоклип, на който се вижда побой над момче от с. Новачене. Кадрите предизвикаха силен обществен отзвук и призиви за саморазправа.

Очаква се действията на МВР да продължат с цел както пресичане на предполагаемата престъпна дейност, така и туширане на напрежението в района.

Ботевград и околните населени места не за първи път попадат във фокуса на полицията заради конфликти между местни групировки. Борбата с подобни формирования е сред приоритетите на МВР. В рамките на последните операции бяха предприети действия и срещу друга известна местна група – „Калашниците“.

Разследването продължава, като предстои прокуратурата да прецени за повдигането на обвинения на задържаните.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 здухан палицай

    1 6 Отговор
    аз съм от група боб с наденица

    08:58 14.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Един

    6 1 Отговор
    И в парламента има една голяма група за политическо сводничество.

    09:00 14.08.2026

  • 4 Тик-Ток

    10 4 Отговор
    Кога най сетне в България ще бъде приет закон за самозащита и разрешително за оръжие както е при нашите господари от САЩ ,и веднъж завинаги мутри и други бандити да лежат по канавките с пробити глави

    Коментиран от #24

    09:00 14.08.2026

  • 5 БНБ е в основата

    3 6 Отговор
    На всяко едно лихварство и сводничество

    09:03 14.08.2026

  • 6 лихварството и сводничеството

    8 6 Отговор
    Не вървят ли в комплект с капитализма ?

    Коментиран от #19

    09:05 14.08.2026

  • 7 Докарахме се

    11 0 Отговор
    до там, циганите да тормозят българи, и си седим и траем. Сами сме си виновни. Още днес цигарите ще с бъдат освободени след "разпит",и утре пак същоро.

    Коментиран от #8, #9, #20

    09:05 14.08.2026

  • 8 Докарахме се до там пич

    1 7 Отговор

    До коментар #7 от "Докарахме се":

    Да се задържат хора само по подозрение !.... в случая за лихварство, принуда и сводничество. Операцията по брутално нарушение на човешките права продължава. И не оправдавам престъпниците а фиксирам вниманието ви върху много по сериозен проблем. Утре може и ние с теб само по подозрение в някоя дупка да се събудим

    09:11 14.08.2026

  • 9 Верно ли бре

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Докарахме се":

    Че циганите тормозят българите?

    09:14 14.08.2026

  • 10 При капитализма

    7 2 Отговор
    Човек за човека е вълк! Даже атлантически звяр е

    09:15 14.08.2026

  • 11 щом се занимават с лихварство и

    3 0 Отговор
    сводничество сигурно и с наркотици и иманярство . дали са милионери . сигурно . прокуроския син плащал за информация и така се крил дълго време . тез сигурно са плащали и те . корупция . кой ли им е ползвал услугите . сигурно са събрали данни за клиенти да ги изнудват . изнудването и рекета са разпространени . тук има ниша за модерни престъпници . заснемат и записват жертвите си . това често завършва с разстрел или изчезване на жертвата . много трудно се доказва . зависимите жертви се страхуват .

    09:21 14.08.2026

  • 12 Лионел Андерс Меси 🇦🇷

    7 0 Отговор
    Това са приятелите на Цанов и Емил Каменов! Маннга ллите инкед фамилия били добри момчета и давали работа на бедни момичета. Така ги представиха във видеото на Цанов.

    09:22 14.08.2026

  • 13 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    5 1 Отговор
    САМО...ЗАКОНИТЕ...ОТ 1980...ЩЕ .СПАСЯТ БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #15

    09:24 14.08.2026

  • 14 Новичок

    6 0 Отговор
    Пеевите-Инкет-Калашниците са все цигански групировки ,правят каквото си поискат а МВР само ги следи.Пфу...

    09:24 14.08.2026

  • 15 ганев

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "БАЩАТА НА БАТ РАМБО":

    ИСКАШ ДА...КАЖЕШ...ЗАКОНИТЕ ОТ....СОЦА.....ТОЧНО ТАКА

    09:25 14.08.2026

  • 16 Нищо

    7 0 Отговор
    Какво стана с подземния град от марихуана в бивш рудник в Кюстендилско? Какво стана с цигарените фабрики в с.Момково Свиленградско и тази в Дупница? Или да не питам?

    Коментиран от #17, #18

    09:25 14.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ганев

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Нищо":

    ............СЪДИЙТЕ...СА ЗА......

    09:30 14.08.2026

  • 19 Тенк

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "лихварството и сводничеството":

    Лихвари и сводничество е имало 2500 години преди Христа.

    Както е казял един умин човек: няма тъпи въпроси има тъпи хора.

    Коментиран от #22

    09:34 14.08.2026

  • 20 Бенджи

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Докарахме се":

    Циганите тормозат българите от началото на коменизма, когато им дадоха права и ги Бай Тошо ги наплоди. Бай Тошо беше от цигански род. Затуй им осигури безплатни жилища, безплатна медицина, даде им "работа", която не работеха, но получаваха заплати, майчински, детски да отглеждат по 5-10 чавета. При Бай Тошо беше цигански рай. Дори импортира цигани от Румъния и Сърбия, за да ни направи етническа цеганска република. Едно време по селата нямаше цигански махали. Появиха се при Бай Тошо.

    09:38 14.08.2026

  • 21 ББР

    1 2 Отговор
    По-принцип "групите за лихварство и сводничество" в бг се наричат търговски банки и фирми за бързи кредити, тези явно са някакви дребни риби.

    09:41 14.08.2026

  • 22 Я сега разкажи

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тенк":

    Преди 2500 години на колко % лихва нрандерталците са давали кредити?

    09:45 14.08.2026

  • 23 Цвете

    1 0 Отговор
    СЛЕД КАТО ГИ ЗНАЯТ ОТ ГОДИНИ, КАКВО СА ПРАВИЛИ ДО СЕГА? КОЙ ГИ Е ПОКРОВИТЕЛСТВАЛ ? ИЛИ СА СИ ТРАЕЛИ ЗА ПОРЕДНИ ИЗБОРИ? БЪЛГАРИЯ Е ПЪЛНА С БАНДИТИ ОТ МНОГО ГОДИНИ И СА МЪЛЧАЛИ ВЛАСТИМАЩИТЕ .ЗАЩО? КОМУ Е УГОДНО? ОЩЕ ИМА, ДА ГИ ЛОВЯТ КАТО ПИЛЦИ.

    09:48 14.08.2026

  • 24 Базука с разрешително

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тик-Ток":

    Иди в САЩ и се въоръжи до зъби ако искаш, но там има смъртно наказание в някои щати и присъдите по отделните обвинения се сумират.

    09:50 14.08.2026

  • 25 Гинка

    0 1 Отговор
    Ми от кога ви разправяме :легализирайте проституцията.Така поне едната точка ще отпадне и ще остане само лихварството.

    09:54 14.08.2026

  • 26 Цвете

    1 0 Отговор
    СЛЕД КАТО ГИ ЗНАЯТ ОТ ГОДИНИ, КАКВО СА ПРАВИЛИ ДО СЕГА? КОЙ ГИ Е ПОКРОВИТЕЛСТВАЛ ? ИЛИ СА СИ ТРАЕЛИ ЗА ПОРЕДНИ ИЗБОРИ? БЪЛГАРИЯ Е ПЪЛНА С БАНДИТИ ОТ МНОГО ГОДИНИ И СА МЪЛЧАЛИ ВЛАСТИМАЩИТЕ .ЗАЩО? КОМУ Е УГОДНО? ОЩЕ ИМА, ДА ГИ ЛОВЯТ КАТО ПИЛЦИ.

    09:56 14.08.2026

  • 27 Законно

    0 1 Отговор
    Нека да си дават пари,щом е законно.Побоят законен ли е?Какво пише в наказателния кодекс?

    09:56 14.08.2026