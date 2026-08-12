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Историческо събитие: Ричи Блекмор се събира с Deep Purple!

Историческо събитие: Ричи Блекмор се събира с Deep Purple!

12 Август, 2026 18:05, обновена 12 Август, 2026 18:10 764 12

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  • концерт

81-годишният музикант сам разкри шокиращата и дългоочаквана новина

Историческо събитие: Ричи Блекмор се събира с Deep Purple! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Легендарният китарист Ричи Блекмор се завръща на една сцена с Deep Purple за първи път от 33 години насам.

Историческото събитие ще се състои тази вечер, 12 август 2026 г., по време на концерта на бандата в легендарния Jones Beach Theater в Уанта, Ню Йорк. 81-годишният музикант сам разкри шокиращата и дългоочаквана новина по време на живо излъчване в Instagram, организирано съвместно с неговата съпруга Кендис Найт.

Блекмор сподели пред феновете, че лично е инициирал срещата, като е изпратил съобщение до вокалиста Йън Гилън. Фронтменът и останалите членове на Deep Purple веднага са приели предложението да изсвирят една песен „за старите времена“.

Кратко, но историческо завръщане за един бис

Участието на легендарния основател на групата ще бъде ограничено до едно-единствено изпълнение по време на биса на шоуто. Музикантът уточни, че няма да свирят класиката „Highway Star“, тъй като с нея бандата открива настоящите си концерти от северноамериканското турне в подкрепа на новия им албум „SPLAT!“.

Въпреки че Ричи Блекмор не е свирил рок музика на живо от години и се е посветил на акустичния си проект Blackmore's Night, той вече подготвя оборудването си. Китаристът призна с хумор, че е сменил струните на своя емблематичен Fender Stratocaster за първи път от 25 години насам и се надява озвучителите да засилят неговия малък 50-ватов усилвател, за да може да си партнира успешно със сегашния китарист на групата Саймън Макбрайд.

За последен път Блекмор свири с Deep Purple през ноември 1993 г., когато напусна формацията по средата на европейско турне след дългогодишни творчески и лични търкания с колегите си. Настоящото събиране слага край на десетилетното мълчание и се превръща в един от най-важните моменти в историята на световната рок музика.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джо

    0 12 Отговор
    Е,парица-царица!

    18:15 12.08.2026

  • 2 Герги

    26 0 Отговор
    Поклон...велики....песни по на 50...60 год и нямат остаряване.Рокендрол завинаги.

    18:15 12.08.2026

  • 3 гост

    19 0 Отговор
    Супер класика...остава за историята..

    18:16 12.08.2026

  • 4 какви времена бяха

    16 1 Отговор
    Великите стари динозаври отново на сцена.

    18:18 12.08.2026

  • 5 Фен

    13 1 Отговор
    ВЕЛИК!!! И като всички велики - много крив...

    Коментиран от #11

    18:24 12.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 леле мале

    1 0 Отговор
    уникални

    18:38 12.08.2026

  • 9 ССмокар

    4 1 Отговор
    Да дрънне и една струна в София на 29.09.26 .... Велика група.

    18:41 12.08.2026

  • 10 Така е

    1 2 Отговор
    Ричи Блекмор - голям музикант, но много своенравен. Не трябваше така грозно да зареже приятелите си през 1993 г., баш по време на турне. Изключително грозна и обидна постъпка. Не знам как останалите от групата са се съгласили да свирят макар и една песен с него.

    Коментиран от #12

    18:45 12.08.2026

  • 11 По скоро

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Фен":

    Абе Джими Пейдж, Ерик Клептън и много други също са велики музиканти, ама не правят такива глупости като него. Да избягаш по време на турне. Много долна постъпка. Нарцис и половина. Как го трае Кендис Найт, не знам.

    18:54 12.08.2026

  • 12 Ми да

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Така е":

    До скоро Ян Пейс не даваше и дума да се издума за съвместна работа с него.

    18:55 12.08.2026