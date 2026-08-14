Тома Спространов празнува 85-и рожден ден

Една от най-ярките фигури в историята на българския радиоефир – Тома Спространов, празнува рожден ден днес, 14 август. Популярният музикален редактор, журналист и водещ навършва 85 години.

Тома Спространов е роден на 14 август 1941 г. в Пловдив. Повече от половин век неговият характерен глас е свързан с радиото и с музиката, а предаванията му се превръщат в част от ежедневието на няколко поколения слушатели. Българската национална телевизия го определя като радио легенда, чийто глас повече от половин век разказва за музика.

Човекът, който отваря ефира за световната музика

Тома Спространов започва работа в Радио Пловдив още в началото на 60-те години. Първите му изяви са свързани с предаването „По крилете на песента“, а впоследствие името му става неразривно свързано с две емблематични музикални предавания – „Любопитно петолиние“ и „Пулсиращи ноти“.

„Любопитно петолиние“ излиза за първи път в ефира на Радио Пловдив на 1 януари 1967 г. и остава в програмата цели 57 години. Последното му издание е излъчено на 31 декември 2023 г.

Другото легендарно предаване – „Пулсиращи ноти“, започва по програма „Хоризонт“ на БНР на 4 януари 1979 г. То се превръща в едно от най-популярните предавания за западна поп и рок музика у нас.

„Бийтълс“ и „Ролинг Стоунс“ звучат благодарение на него

Приносът на Спространов е особено значим във времената, когато достъпът до западна музика в България е силно ограничен.

БНР отбелязва, че именно благодарение на него в българския радиоефир за първи път звучат изпълнители като The Beatles, The Rolling Stones и The Shadows, както и редица други западни музиканти.

Самият Спространов е разказвал, че в определен период в Радио Пловдив е било позволено да бъде излъчвана само по една западна песен. Той избира Beatles, но постепенно успява да представи на аудиторията все повече световни изпълнители.

Така радиоводещият се превръща не просто в човек, който пуска музика, а в своеобразен посредник между българската публика и световната поп и рок сцена.

Подал ръка на редица български изпълнители

През дългата си кариера Тома Спространов подкрепя и много български певци в началото на професионалния им път.

Сред артистите, с които е свързана работата му през годините, са Мими Иванова, Петя Буюклиева, Росица Кирилова, братя Аргирови и Христо Кидиков. Спространов е създател и на първия фенклуб на братя Аргирови в Пловдив, а с Росица Кирилова го свързва и дългогодишно лично приятелство – той е неин кум.

Името му се свързва и с популяризирането на някои от най-големите имена на българската поп и рок музика.

Срещи със световни звезди

Професията отвежда Спространов и до множество срещи със световноизвестни музиканти.

Една от най-любопитните истории е свързана със Стинг. При свое посещение във Великобритания българският журналист вижда музиканта да подрязва рози в градината си и го съветва как да се грижи за тях. Години по-късно, когато отново се срещат в София, Стинг си спомня за необичайната им първа среща.

Спространов е интервюирал и редица други големи имена от световната музикална сцена и в продължение на десетилетия е сред българските журналисти с най-богата музикална колекция и личен архив.

Големите отличия

Дългогодишната му работа е отличена с редица награди.

През 2016 г. Тома Спространов получава отличието „Златен век“ на Министерството на културата за приноса си към българската култура.

Същата година той става носител и на голямата награда на Българското национално радио „Сирак Скитник“ за значим принос в развитието на обществената медия.

Сред останалите отличия в професионалната му биография е и наградата „Златен глас“.

Край на една 57-годишна радиоефирна епоха

В края на 2023 г. приключи едно от най-дългите присъствия на един водещ с едно предаване в българския радиоефир.

След 57 години „Любопитно петолиние“ слезе от програмата на Радио Пловдив. Последното издание беше посветено на неговия създател, а в него участваха музиканти, редактори и звукорежисьори, работили с Тома Спространов през десетилетията.

Това сложи край на редовното му присъствие пред микрофона, но не и на огромното влияние, което той има върху българската музикална журналистика.

Глас, който няколко поколения разпознават веднага

За мнозина Тома Спространов е много повече от радиоводещ. Във време без интернет, стрийминг платформи и неограничен достъп до световна музика именно неговите предавания са били един от малкото прозорци към новите песни и изпълнители от Западна Европа и САЩ.

Спространов сам признава, че чрез „Пулсиращи ноти“ постепенно е започнал да налага собствения си музикален вкус, избирайки песни, които според него имат потенциала да станат любими на публиката.

Днес, когато навършва 85 години, Тома Спространов остава една от емблемите на българското радио – човекът, чийто глас за поколения слушатели неизменно означава музика.