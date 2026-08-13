Михаил Белчев щеше да навърши 80 години днес

На 13 август се навършват 80 години от рождението на Михаил Белчев – един от най-разпознаваемите български певци, поети и композитори, оставил след себе си песни, превърнали се в част от музикалната памет на няколко поколения.

Годишнината е първата след смъртта на големия творец. Михаил Белчев почина на 6 април 2026 г. на 79-годишна възраст, само няколко месеца преди своя 80-и юбилей.

От „Бодра смяна“ до голямата сцена

Михаил Иванов Белчев е роден на 13 август 1946 г. в София. Още на 10-годишна възраст постъпва в прочутия детски хор „Бодра смяна“, където пее в продължение на шест години под ръководството на диригента Бончо Бочев.

По-късно учи във Висшия минно-геоложки институт в София, но творческите му интереси го отвеждат в друга посока. През 1972 г. се дипломира със специалности „Режисура“ и „Телевизионна режисура“ в Театралната академия „Черкасов“ в тогавашния Ленинград.

С течение на времето Белчев се утвърждава като рядко съчетание между изпълнител, композитор, поет, сценарист и режисьор.

Песни, които останаха след него

Името на Михаил Белчев е свързано с едни от най-обичаните български песни. Сред тях са „Булевардът“, „Не остарявай, любов“, „Младостта си отива“, „По първи петли“, „След десет години“, „Пак ще се прегърнем“, „И утре е ден“ и много други.

Характерно за Белчев е особено силното присъствие на поезията в песните му. Писателят Боян Ангелов припомня, че певецът не обичал израза „текст за песен“, а предпочитал да говори за „изпята поезия“ – убеждението му било, че истинската песен трябва да започва от истинското стихотворение.

Сред най-близките му творчески съмишленици е поетът Недялко Йорданов, написал стиховете на „Младостта си отива“ и „Не остарявай, любов“. Композиторът Хайгашод Агасян също работи дълги години с Белчев и определя неговата поезия като основа за някои от най-значимите си песни.

Големите отличия

Творческият принос на Михаил Белчев е отличаван многократно през десетилетията.

През 1982 г. той получава орден „Кирил и Методий“ – първа степен. На фестивала „Златният Орфей“ печели четири първи награди – през 1969, 1984, 1990 и 1998 г., а през 1996 г. е удостоен и с награда за цялостно творчество.

През 2004 г. Михаил Белчев става почетен гражданин на София, а през 2018 г. е награден с орден „Стара планина“ – първа степен, за изключително големите му заслуги в областта на културата и изкуството.

През март 2025 г. тогавашният президент Румен Радев му връчва Почетния знак на държавния глава за цялостния му принос към съвременното музикално и литературно изкуство.

Само два месеца след смъртта му, през юни 2026 г., Михаил Белчев е удостоен посмъртно и с Голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в националната книжовна култура. Отличието е получено от съпругата му, актрисата Кристина Белчева.

София отбелязва 80-годишнината му

Точно на 13 август, в деня на 80-годишнината от рождението му, в Градската градина в София се открива биографична фотоизложба, посветена на Михаил Белчев.

Експозицията носи името „Ти ме повика, живот“ – като автобиографичната му книга – и проследява пътя му от детските години в „Бодра смяна“, през сцената на „Златният Орфей“ и създаването на „Булевард“, до зрелия период на неговата музикална, литературна и режисьорска работа. Изложбата може да бъде разгледана до 26 август.

На 12 октомври 2026 г. в зала 1 на НДК е планиран и възпоменателният концерт „Белчевият род го има“, посветен на твореца.

Поетът, който остана в песните

Михаил Белчев рядко се побираше само в определението „певец“. За едни той беше поет, за други – композитор и бард, за трети – човекът, който успяваше да превърне обикновените човешки чувства в песни.

Остана разпознаваемият му глас, останаха стиховете и мелодиите за любовта, приятелството, младостта и времето. И може би именно затова заглавието на една от най-известните песни в репертоара му звучи днес като послание към самия него – „Не остарявай, любов“.

На 13 август Михаил Белчев щеше да навърши 80 години. Песните му обаче продължават да нямат възраст.