Обявиха дългия списък за наградите „Перото“

Дългият списък с номинираните за наградите „Перото“ беше обявен от Националния дворец на културата и Литературния клуб „Перото“. Отличията ще бъдат връчени за 12-а поредна година от Националния център за книгата и клуба, а носителите ще станат известни на церемония на 2 ноември в Литературния клуб „Перото“ в НДК.

Най-много номинации има в категория „Поезия“

В категория „Дебют“ са включени 10 автори, докато в „Проза“ номинираните писатели са 11. Най-дълъг е списъкът в категория „Поезия“, където са предложени 14 поети.

В категория „Детска литература“ се състезават 10 книги. При преводите от български на чужд език номинираните преводачи са 13.

Експертен съвет определи дългите списъци

Списъците са формирани от експертен съвет в състав доц. д-р Ани Бурова, доц. д-р Младен Влашки, проф. д-р Дарин Тенев, Тодора Радева и Валентина Стоева.

Организаторите уточняват, че в някои категории номинациите са повече от предвидените 10 заради изключителни книги и преводачески постижения през изминалата година.

Източник: БТА