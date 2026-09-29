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Обявиха дългия списък за наградите „Перото“

Обявиха дългия списък за наградите „Перото“

29 Септември, 2026 08:33 516 1

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Номинациите са в пет категории, а отличията ще бъдат връчени на 2 ноември в Литературния клуб „Перото“

Обявиха дългия списък за наградите „Перото“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дългият списък с номинираните за наградите „Перото“ беше обявен от Националния дворец на културата и Литературния клуб „Перото“. Отличията ще бъдат връчени за 12-а поредна година от Националния център за книгата и клуба, а носителите ще станат известни на церемония на 2 ноември в Литературния клуб „Перото“ в НДК.

Най-много номинации има в категория „Поезия“

В категория „Дебют“ са включени 10 автори, докато в „Проза“ номинираните писатели са 11. Най-дълъг е списъкът в категория „Поезия“, където са предложени 14 поети.

В категория „Детска литература“ се състезават 10 книги. При преводите от български на чужд език номинираните преводачи са 13.

Експертен съвет определи дългите списъци

Списъците са формирани от експертен съвет в състав доц. д-р Ани Бурова, доц. д-р Младен Влашки, проф. д-р Дарин Тенев, Тодора Радева и Валентина Стоева.

Организаторите уточняват, че в някои категории номинациите са повече от предвидените 10 заради изключителни книги и преводачески постижения през изминалата година.

Източник: БТА


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  • 1 Езвенете

    2 1 Отговор
    Ну ас къто по недуучил дъ питъм - нъ награденити политкоректници, дъли перото им го забучват дето мисля?

    08:38 29.09.2026