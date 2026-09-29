ЦСКА планира контрола в Панчарево по време на паузата за националните отбори

ЦСКА ще използва дългата пауза заради мачовете на националните отбори, за да изиграе приятелска среща. Проверката все още не е обявена официално, но по план трябва да се проведе на 3 или 4 октомври на клубната база в Панчарево.

Предстоящото прекъсване в първенството ще продължи цели три седмици. Въпреки че част от играчите на "червените" ще заминат по различните национални гарнитури на България и в чужбина, треньорският щаб иска останалите футболисти да запазят игровия си тонус.

Очаква се името на съперника да бъде обявено в следващите ден-два. Според "Тема Спорт" контролата може да се окаже и неофициален дебют за новия старши треньор на тима.

"Армейците" са без постоянен наставник вече трета седмица. Христо Янев обяви, че се оттегля на пресконференцията преди дербито с Левски за Суперкупата, но наследникът му все още не е представен.

В момента тимът е воден временно от Даниел Моралес, който доскоро бе начело на третия отбор на клуба. От ЦСКА уточниха, че Янев излиза в отпуск и по-късно ще получи друга длъжност в структурата, но все още няма яснота каква точно ще бъде тя.

Ако новият треньор бъде назначен преди проверката, първият му официален двубой начело на "червените" най-вероятно ще бъде гостуването на ЦСКА 1948. Мачът в Бистрица е насрочен за 11 октомври от 20:00 часа.

ЦСКА влезе в паузата след равен 1:1 срещу Локомотив Пловдив на стадион "Локомотив" в Пловдив. С изпуснатите две точки столичани пропуснаха шанса да излязат начело в класирането.