Мика Годтс за трудния старт в ПСЖ: Клубът вярва в мен, нивото ми се вдига

Новото белгийско крило на Пари Сен Жермен Мика Годтс преживява труден адаптационен период при европейския клубен шампион, но не се съмнява в развитието си. 21-годишният нападател говори пред "Ла Дерниер Йор" за първите си месеци в Париж.

"ПСЖ вярва в мен и ми дава време да работя спокойно. Отборът ми помага изключително много и усещам как се издигам. Нивото на тренировъчния процес е много високо", споделя офанзивният футболист.

Младият белгиец не скри и разочарованието си, че е останал извън състава на "червените дяволи" за Световното първенство през лятото.

"Беше голямо разочарование за мен, но това ми дава още по-силна мотивация да играя на Мондиал. Знам, че направих всичко възможно през миналия сезон, за да бъда част от тима. Треньорът Руди Гарсия взе своето решение и отборът се представи доста прилично и без мен", каза още Годтс.

От началото на сезона до момента крилото има едва 144 минути с фланелката на парижани, разпределени в 6 мача, във всеки от които се е включвал като резерва.