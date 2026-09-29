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Стоимен Стоилов показва свои творби в галерия „Академия“
  Тема: Известни личности

Стоимен Стоилов показва свои творби в галерия „Академия“

29 Септември, 2026 07:29 430 1

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Изложбата се открива на 29 септември по повод удостояването на художника с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на НХА

Стоимен Стоилов показва свои творби в галерия „Академия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Графики, папируси, пастели, рисунки и живопис от различни периоди на Стоимен Стоилов са подредени в галерия „Академия“ на Националната художествена академия. Изложбата се открива на 29 септември от 18:00 часа на ул. „Шипка“ 1 в София и ще бъде достъпна до 9 октомври.

Експозицията е организирана по повод удостояването на художника с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на НХА. Решението е взето от Академичния съвет заради приноса му към развитието и утвърждаването на съвременното българско визуално изкуство по света.

От Варна до Виена

Стоимен Стоилов е роден на 18 септември 1944 г. във Варна. През 1972 г. завършва графика и илюстрация във ВИИИ „Николай Павлович“, днес Национална художествена академия, в класа на проф. Александър Поплилов.

Работи в областта на графиката, живописта и илюстрацията и е автор на художественото оформление на повече от 50 книги. Заедно с проф. Христо Нейков е сред създателите на Международното биенале на графиката във Варна през 1981 г., като дълги години е негов директор.

През 1991 г. получава наградата „Готфрид фон Хердер“ за цялостно творчество на Виенския университет и фондация „Алфред Тьопфер“. Същата година ателието му във Варна изгаря. Скоро след това художникът заминава за Виена, където живее и работи.

Творби в международни колекции

Стоимен Стоилов е автор на монументални творби и проекти в България и Австрия, както и на произведения за ООН, Международната агенция за атомна енергия и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа във Виена. В продължение на три години е официален художник на Дунавския международен фестивал на изкуствата в Австрия.

Негови самостоятелни изложби са представяни в София, Варна, Братислава, Виена, Париж, Осло, Москва, Одеса, Ню Йорк и Пърт. Негови произведения са притежание на Националната галерия, „Албертина“ във Виена, Националната библиотека на Франция, колекцията за съвременно изкуство към Лувъра, Третяковската галерия, Музея „Пушкин“ в Москва и университетските колекции на Принстън и Йейл.

Сред отличията на художника са орден „Стара планина“ – първа степен, националната награда за живопис „Захарий Зограф“, наградата „Варна“, Голямата награда на Триеналето на графиката в Ливно, медалът за графика на Art Expo в Ню Йорк и „Златен век“ – огърлие на Министерството на културата, връчено през 2024 г.

Източниk: БТА


София / България
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  • 1 мучо

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