Южна Корея привика украински дипломат заради разкриването на информация за севернокорейски пленници

Южна Корея привика временно управляващия украинското посолство в Сеул Андрей Вешкин заради публичното оповестяване на информацията за предаването на двама севернокорейски военнопленници на южнокорейските власти, предава News.bg.

Първият заместник-външен министър на Южна Корея Пак Юн Джу е предал на украинския дипломат острата позиция на Сеул и е поискал официално обяснение и извинение от Киев. Южнокорейското външно министерство заяви, че действията на Украйна са нанесли сериозни щети на взаимното доверие и могат да се отразят на двустранните отношения.

Спорът избухна, след като украинският президент Володимир Зеленски съобщи пред Общото събрание на ООН, че Украйна е предала на Южна Корея двама севернокорейски войници, пленени след изпращането им в Русия. Южнокорейските власти потвърдиха по същество извършеното предаване, без да разкриват подробности.

Сеул твърди, че двете страни са се договорили информацията за трансфера да остане поверителна заради рисковете за самите пленници, техните семейства и по-широките дипломатически и сигурностни последици. Президентът Ли Дже-мьон заяви, че публичното оповестяване е било в нарушение на тази договорка.

От украинска страна обаче беше заявено, че предаването е извършено чрез директен диалог със Сеул и че не е съществувало споразумение информацията да бъде пазена в тайна. Именно това твърдение допълнително засили недоволството на южнокорейските власти.

Вешкин е заявил, че ще предаде позицията на южнокорейското правителство на Киев.

Двамата севернокорейски военнослужещи са били пленени от украинските сили в началото на 2025 г. в Курска област, след като са били изпратени в Русия в подкрепа на руските войски. По данни на южнокорейските власти те са изразили желание да бъдат преместени в Южна Корея. През юни Сеул и Киев се договориха да търсят решение на въпроса в съответствие с международното право и хуманитарните принципи.

Сега спорът около публичното разкриване на трансфера поставя ново изпитание пред отношенията между Южна Корея и Украйна.