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Южна Корея привика украински дипломат заради разкриването на информация за севернокорейски пленници

Южна Корея привика украински дипломат заради разкриването на информация за севернокорейски пленници

29 Септември, 2026 08:57, обновена 29 Септември, 2026 09:01 1 145 17

  • украйна-
  • южна корея-
  • дипломат-
  • разкриване-
  • северна корея

Сеул поиска официално обяснение и извинение от Киев, след като Зеленски съобщи в ООН за предаването на двама пленени севернокорейски военнослужещи

Южна Корея привика украински дипломат заради разкриването на информация за севернокорейски пленници - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Южна Корея привика временно управляващия украинското посолство в Сеул Андрей Вешкин заради публичното оповестяване на информацията за предаването на двама севернокорейски военнопленници на южнокорейските власти, предава News.bg.

Първият заместник-външен министър на Южна Корея Пак Юн Джу е предал на украинския дипломат острата позиция на Сеул и е поискал официално обяснение и извинение от Киев. Южнокорейското външно министерство заяви, че действията на Украйна са нанесли сериозни щети на взаимното доверие и могат да се отразят на двустранните отношения.

Спорът избухна, след като украинският президент Володимир Зеленски съобщи пред Общото събрание на ООН, че Украйна е предала на Южна Корея двама севернокорейски войници, пленени след изпращането им в Русия. Южнокорейските власти потвърдиха по същество извършеното предаване, без да разкриват подробности.

Сеул твърди, че двете страни са се договорили информацията за трансфера да остане поверителна заради рисковете за самите пленници, техните семейства и по-широките дипломатически и сигурностни последици. Президентът Ли Дже-мьон заяви, че публичното оповестяване е било в нарушение на тази договорка.

От украинска страна обаче беше заявено, че предаването е извършено чрез директен диалог със Сеул и че не е съществувало споразумение информацията да бъде пазена в тайна. Именно това твърдение допълнително засили недоволството на южнокорейските власти.

Вешкин е заявил, че ще предаде позицията на южнокорейското правителство на Киев.

Двамата севернокорейски военнослужещи са били пленени от украинските сили в началото на 2025 г. в Курска област, след като са били изпратени в Русия в подкрепа на руските войски. По данни на южнокорейските власти те са изразили желание да бъдат преместени в Южна Корея. През юни Сеул и Киев се договориха да търсят решение на въпроса в съответствие с международното право и хуманитарните принципи.

Сега спорът около публичното разкриване на трансфера поставя ново изпитание пред отношенията между Южна Корея и Украйна.


Южна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 10 Отговор
    Радев и ДПС унищожават Шипка.Събудете се българи.

    09:01 29.09.2026

  • 2 Пич

    45 3 Отговор
    Мааалиии....... Чак в Южна Корея откриха какви малоумнци са украинците.....!!!???
    Защото ако не са малоумнци, са нелоялни топачи и доносници...!!!

    Коментиран от #17

    09:01 29.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 МакедонецЪТ

    9 1 Отговор
    Што е толку чудно во тоа?

    09:13 29.09.2026

  • 5 Крсйч

    14 4 Отговор
    Сега си бало маматта между СЕВЕРНА КОРЕЯ, Южна Корея и вече несъщуващата 404. Що северни ще налазят съксуално укродевойки и младежи, Мале, Мале.

    09:17 29.09.2026

  • 6 Хахахахаха

    13 1 Отговор
    Руснаците ако бомбиха така кадгайфгскто сега още от началото вече войната ще се да е свършила, вчера укрите са изстреляни само 14 дрона и украинските блогъри си признават, че укрите изпитват затруднения дори с дроновете защото руснаците удрят всички кораби, предприятия за сглобяване на дронове, камиони от които се изстрелват, а между другото вчера маджара колко дрона свали хахахахаха

    09:21 29.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Слуга на народа

    17 2 Отговор
    Да привикат направо Зеленото. Сега този "украински дипломат" как да се обяснява какви ги върши Наркомана, като е "на черешата".

    09:36 29.09.2026

  • 9 жик так

    10 0 Отговор
    Потника няма задръжки . Нали е със статут на галактически император .

    09:53 29.09.2026

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 0 Отговор
    За бандерите дъно Нямаааааааааа, хаахахх

    10:05 29.09.2026

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор
    На 29 Септември 1941г до окупирания от хитлеристите Киев, в месноста Бабий Яр, германците с основно участие на бандеровците започват избиване на евреите от Киев и околноста . Освен евреи са избити и хиляди цигани и пленени червеноармейци. До 1943 там са избити близо 100 000 човека от бандерофашитстите.

    10:11 29.09.2026

  • 12 Причината е друга!

    1 2 Отговор
    Това преместване ще стимулура дриги войници на Ким да отидат в Украйна за да имат шанс да избягат в Южна Корея!

    Коментиран от #14

    10:12 29.09.2026

  • 13 Зеленски

    0 3 Отговор
    Вижте сега, 5 пари не давам за проблемите на Южна с Северна Корея. Каквото ние правим и както ние постъпваме - това е правилното. Защото в света днес няма нищо по-важно от това да се смачка Русия !

    10:17 29.09.2026

  • 14 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Причината е друга!":

    Надай се Хуре на пияна мома.

    10:17 29.09.2026

  • 15 Реалист

    1 0 Отговор
    Тоз ненормалник Зеления и там ще размъти водата...Върви и само сее интриги и войни :|

    Коментиран от #16

    10:25 29.09.2026

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Реалист":

    Просто украинец= македонец.
    " Аз не сакам Аз да съм добре, Аз сакам Вуте да е зле. "

    10:40 29.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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