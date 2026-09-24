Новини
Култура »
Любо Киров закрива турнето „Футурофония“ с два поредни концерта в зала 1 на НДК

Любо Киров закрива турнето „Футурофония“ с два поредни концерта в зала 1 на НДК

24 Септември, 2026 12:01 453 1

  • любо киров-
  • ндк-
  • концерти-
  • турне-
  • футурофония

На 13 и 14 ноември Любо Киров ще пренесе „Футурофония“ в сърцето на София

Любо Киров закрива турнето „Футурофония“ с два поредни концерта в зала 1 на НДК - 1
Снимки: Artvent
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Два поредни концерта в зала 1 на НДК ще бъдат кулминацията на тазгодишното турне на Любо Киров. След 10 разпродадени концерта и хиляди фенове пред летните сцени в страната, на 13 и 14 ноември изпълнителят ще пренесе „Футурофония“ в сърцето на София.

Двете вечери са акцентът в турнето и ще представят музиката от новия албум в най-мащабния ѝ формат, заедно с най-големите хитове на Любо Киров и впечатляваща продукция. Специални гости в София ще бъдат MONA и Стенли, чиито гласове слушаме в песните „Луна“ и „Пътят към храма“ от албума „Футурофония“.

Преди музикалните събития в зала 1 на НДК предстоят още две дати – 5 ноември в Пазарджик и 6 ноември в Хасково. След кулминацията в София остава още една специална среща с публиката до края на годината – на 19 ноември в Благоевград.

Любо Киров закрива турнето „Футурофония“ с два поредни концерта в зала 1 на НДК

Тази година турнето носи името на новия албум на Любо Киров „Футурофония“ и се превърна в цялостна концертна концепция, която съчетава характерния му музикален почерк с ново звучене.

Самото име „Футурофония“ е авторски създадена от Любо Киров дума, която събира идеята за бъдеще и звук. Futuro идва от латинското futurus – „предстоящ“, „бъдещ“, а phonia – от гръцкото phōnē – „звук“, „глас“. Името отразява и посоката на албума – емоционалността и разпознаваемият стил на Любо Киров, пречупени през нов саунд и съвременни продуцентски решения.

Медиен партньор на Националното турне „Футурофония“ 2026 е БГ Радио.

Любо Киров е сила в българската музикална култура. Един от най-значимите и влиятелни артисти в страната. Глас и енергия, които вече 25 години променят облика на музиката в България.

С над 45 номер едно хита, платинени албуми и разпродадени концерти в най-големите зали и сцени, той е символ на безкомпромисно качество и мащаб. Автор на текстове и композитор, чиито песни се превърнаха в саундтрак на хиляди. Артист, който не се побира в рамките на жанрове, стилове и тенденции.

Музиката му е в учебниците, а името му – в историята на българската сцена. Той е единственият музикален артист, който за трета поредна година е сред първите 10 в годишната класация на Forbes „Топ 70 на българските знаменитости“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    1 0 Отговор
    Хайде няма нужда!

    13:40 24.09.2026