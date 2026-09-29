Новини
Култура »
29 септември: Рожденият ден на Мигел де Сервантес
  Тема: Известни личности

29 септември: Рожденият ден на Мигел де Сервантес

29 Септември, 2026 07:39 476 3

  • мигел де сервантес-
  • дон кихот-
  • алкала де енарес-
  • литература

Авторът на „Дон Кихот“ е роден в Алкала де Енарес през 1547 г., макар точната дата да не е доказана с документ

29 септември: Рожденият ден на Мигел де Сервантес - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 29 септември традиционно се отбелязва рожденият ден на Мигел де Сервантес – писателят, чието име завинаги е свързано с „Дон Кихот“. Според приетата хипотеза той е роден на тази дата през 1547 г. в Алкала де Енарес, но точният ден не е потвърден с акт за раждане. Сигурно е, че бъдещият автор е кръстен на 9 октомври същата година в църквата „Санта Мария ла Майор“.

Близостта между двете дати, както и фактът, че 29 септември е денят на Свети Михаил, обясняват защо именно този ден се приема за рожден на писателя. Националната библиотека на Испания посочва датата с въпросителен знак, докато кръщелният запис остава документално установеното събитие. Сервантес е четвъртото от седемте деца на Родриго де Сервантес и Леонор де Кортиняс.

От войник в Лепанто до пленник в Алжир

Преди да стане писател, Сервантес преминава през живот, който прилича на приключенски роман. През 1569 г. заминава за Италия, а две години по-късно участва в битката при Лепанто – едно от най-големите морски сражения на XVI век. На 7 октомври 1571 г. той е ранен в гърдите и лявата ръка. По-късно сам нарича битката „най-високия случай, който са виждали миналите векове, настоящето и очакващите векове“.

През 1575 г., на път обратно към Испания, галерата, с която пътува, е пленена от берберийски пирати. Сервантес прекарва пет години в Алжир и прави четири опита да избяга. Освободен е през 1580 г., след като за откупа му са събрани средства от семейството и от ордена на тринитарците.

„Дон Кихот“ променя съдбата му

След завръщането си в Испания Сервантес се опитва да се утвърди като поет и драматург. Първата му публикувана книга е „Галатея“, излязла през 1585 г. Пише пиеси, работи като снабдител и събирач на данъци, изпада във финансови затруднения и дори попада в затвора.

През 1605 г. в Мадрид е отпечатана първата част на „Дон Кихот“. Романът разказва за обеднял идалго, който приема рицарските книги за действителност и тръгва по пътищата на Ла Манча със своя оръженосец Санчо Панса. Втората част излиза през 1615 г., след като междувременно се появява и апокрифно продължение, подписано с името Алонсо Фернандес де Авелянеда.

През последните години от живота си Сервантес публикува „Назидателни новели“ и „Пътуване до Парнас“, а през 1615 г. – сборника „Осем комедии и осем интермедии“. В посветителното писмо към последния си роман „Персилес и Сихизмунда“ пише: „Вчера ми дадоха последно причастие, а днес пиша това.“ Книгата излиза посмъртно през 1617 г.

Мигел де Сервантес умира в Мадрид на 22 април 1616 г. и е погребан на следващия ден в манастира на босите тринитарки. Така датата 23 април остава свързана с неговото погребение, макар че смъртта му настъпва ден по-рано. А 29 септември продължава да напомня за началото на живота на човека, превърнал битките, пленничеството и разочарованията си в литература, която надживява вековете.

Източник: cervantes.bne.es


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дулсинея

    1 0 Отговор
    Хората масово са били неграмотни по това време, както и в момента в бг. Всеки по-образсван и възпитан човек би изглеждал странно за останалите.

    Коментиран от #2

    07:48 29.09.2026

  • 2 Донки Ход

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дулсинея":

    А такива които искахме да променим нещата към по добро ни наричаха луди!
    Гледам, и сега така правят!

    07:52 29.09.2026

  • 3 Ами

    2 0 Отговор
    Дон Кихот е най-известншя литературен герой на всички времена.Во истина Велик!

    08:17 29.09.2026