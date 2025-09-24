Обявиха 6-те заглавия, претенденти за литературната награда "Букър" за 2025 г.

Литературната награда „Букър“ обяви краткия списък с шест произведения, които ще се състезават за една от най-престижните литературни награди в англоезичния свят през 2025 г.

Трима американски писатели са включени в краткия списък: Бен Марковиц („Останалата част от живота ни“), Сюзън Чой („Фенерче“) и Кейти Китамура („Прослушване“). Към тях ще се присъединят британският автор Андрю Милър („Земята през зимата“) и британско-унгарският автор Дейвид Сали („Плът“). Претендент е и индийският автор Киран Десаи („Самотата на Соня и Съни“).

Десаи спечели наградата „Букър“ през 2005 г. за романа си „Наследството на загубата“. Милър и Сали също са били номинирани за наградата в различни години.

Както отбеляза председателят на журито, ирландският писател Роди Дойл, носител на наградата „Букър“ за 1993 г., когато стеснили дългия списък от 13 произведения до кратък списък от шест, членовете на журито били „обзети от тъга и дори вина“, че трябвало да изключат любими произведения.

„И все пак, имаше чувство на удовлетворение и благодарност: избрахме шест великолепни романа“, каза той.

„Всички книги, всяка по свой уникален и свеж начин, разказват истории за човек, който се опитва да живее редом с другите: да ги обича, да търси вниманието им, да ги разбира, да ги държи на дистанция, да ги толерира и да им бяга. С други думи, всички тези романи са брилянтно написани и дълбоко човешки“, добави Дойл. Първоначалният подбор е направен измежду 150 произведения.

Журито, председателствано от Дойл, включва нигерийската писателка Айобами Адебайо, американската актриса Сара Джесика Паркър, британската писателка Крис Пауър и американската писателка Кайли Рийд.

Победителят ще бъде обявен на 10 ноември на церемония в Олд Билингсгейт в Лондонското Сити и ще получи парична награда от 50 000 британски лири (67 000 долара).

Наградата „Букър“ е учредена през 1968 г. и е връчена за първи път през 1969 г. До 2013 г. тя се е присъждала на автор, пребиваващ в страна от Британската общност, Ирландия или Зимбабве. Впоследствие журито е позволило на писатели от други страни да се състезават за наградата за произведения, написани на английски език и публикувани в Обединеното кралство.

През 2024 г. наградата „Ман Букър“ за литература беше присъдена на британската авторка Саманта Харви за романа ѝ „Орбитал“. Откакто книгата е включена в дългия списък, продажбите са се увеличили с приблизително 3800%, а броят на езиците, на които е преведена, се е увеличил от осем на 44.