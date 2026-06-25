Новини
Култура »
Съюзът на българските писатели с ново попълнение

Съюзът на българските писатели с ново попълнение

25 Юни, 2026 00:21 544

  • съюз на българските писатели-
  • поети-
  • писатели-
  • христина димитрова-
  • оля ал-ахмед-
  • марина бартоломеус-
  • александра ивойлова-
  • стела костова-
  • иван коджабашев-
  • васил сгурев-
  • владимир георгиев-
  • драгомил георгиев-
  • драгомир мирчев

Десетима нови автори са приети в Съюза на българските писатели

Съюзът на българските писатели с ново попълнение - 1
Снимка: Съюз на българските писатели
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

Десетима нови автори са приети в Съюза на българските писатели (СБП), съобщиха от организацията.

Решението е взето на 24 юни т.г. на заседание на Управителния съвет на съюза.

Към секция „Поезия“ на СБП се присъединяват Христина Димитрова, Оля Ал-Ахмед, Марина Бартоломеус, Александра Ивойлова и Стела Костова. В секция „Белетристика“ бе приет Иван Коджабашев, а в секция „Публицистика“ – Васил Сгурев и Владимир Георгиев. Новото попълнение на секция „Литературна критика“ е Драгомил Георгиев, а на секция „Хумор и сатира“ – Драгомир Мирчев.

Интересът към най-престижната писателска организация е все по-силен, казват от съюза. В момента той обединява стотици автори от всички поколения, пишещи в различни жанрове.

Източник: БТА


България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини