Съюзът на българските писатели с ново попълнение

Десетима нови автори са приети в Съюза на българските писатели (СБП), съобщиха от организацията.

Решението е взето на 24 юни т.г. на заседание на Управителния съвет на съюза.

Към секция „Поезия“ на СБП се присъединяват Христина Димитрова, Оля Ал-Ахмед, Марина Бартоломеус, Александра Ивойлова и Стела Костова. В секция „Белетристика“ бе приет Иван Коджабашев, а в секция „Публицистика“ – Васил Сгурев и Владимир Георгиев. Новото попълнение на секция „Литературна критика“ е Драгомил Георгиев, а на секция „Хумор и сатира“ – Драгомир Мирчев.

Интересът към най-престижната писателска организация е все по-силен, казват от съюза. В момента той обединява стотици автори от всички поколения, пишещи в различни жанрове.

Източник: БТА