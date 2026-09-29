Актрисата Илиана Балийска празнува 45 години на сцена в Летница

Песни, приказни сюжети и роли за деца от публиката ще съберат учениците от СУ „Бачо Киро“ в Летница на 1 октомври. Актрисата Илиана Балийска и екипът ѝ ще представят театрално-музикалния интерактивен спектакъл „Приказно-песенна въртележка“, с който тя отбелязва 45 години на сцена.

Гостуването е посветено на Деня на музиката и е част от каузата на Балийска „Възпитаваме и учим с изкуство“. Форматът е създаден така, че децата да не останат само зрители. Те се включват в сценичните ситуации, получават роли и участват в изпълненията.

Спектакълът превръща публиката в участник

„Приказно-песенна въртележка“ съчетава елементи на театър, музикално шоу и занимание по актьорско майсторство. В програмата са включени песни, забавни сюжети и игрови задачи, чрез които децата могат да покажат въображение и артистичност.

Интерактивният подход е основна част от работата на Илиана Балийска с детска публика. През годините тя организира и води формати, в които малките участници получават възможност за първа сценична изява. Сред тях е конкурсът „Мини Мис и Мини Мистър“, на който Балийска е организатор и водещ от 1998 г.

45 години, посветени на сцената и децата

Сценичният път на Балийска започва в Кукления театър в Добрич. По-късно тя играе в театрите в Добрич и Монтана, а от 1987 г. работи като актриса на свободна практика. Има участия и в дублажа на телевизионни сериали и анимационни продукции.

Детските спектакли са сред най-разпознаваемите направления в професионалната ѝ дейност. „Вярвам, че изкуството е важен инструмент за възпитание и социализация и посвещавам голяма част от моята кариера на детското творчество – то е чист израз на въображението, свободата и искрения поглед към света“, казва Илиана Балийска.

С „Приказно-песенна въртележка“ тя продължава да представя сцената като място за игра, общуване и свободно изразяване, в което децата не просто наблюдават историята, а я създават заедно с артистите.