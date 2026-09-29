Ryanair предупреди: Авиокомпаниите не могат да поддържат ниски цените на билетите при сегашните нива на петрола

Главният изпълнителен директор на „Райънеър“ (Ryanair) Майкъл О'Лиъри заяви, че търсенето на въздушен транспорт остава много силно, тъй като авиокомпаниите са запазили ниски цените на билетите, но предупреди, че това не може да продължи при сегашните нива на петрола, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

О’Лиъри също коментира, че в случай на забавяне на сертифицирането на самолетите „Боинг Макс 10” (Boeing Max 10), компанията се надява това да е „въпрос на дни, а не на седмици или месеци“.

„Все още очакваме да получим първите 15 самолета MAX 10 през пролетта на 2027 г.“, заяви той по време на конференция във Варшава.

„Райънеър“ планира да базира три допълнителни самолета на летище „Варшава-Модлин“, които ще са на стойност 300 млн. долара, за да обслужи очакваното удвояване на броя на пътниците, съобщи авиокомпанията.

През зимния сезон тази година „Райънеър“ ще базира общо девет самолета на летището във Варшава и ще обслужва 30 маршрута, се посочва в съобщението.

„Заради планираното удвояване на пътническия трафик до 3,2 милиона души инвестирахме допълнителни 300 млн. долара в три нови самолета, базирани на „Модлин“ за зимния сезон на 2026 г.“, заяви главният изпълнителен директор на „Райънеър Груп“ Майкъл О'Лиъри.