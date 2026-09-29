Лилия Стефанова се завръща в ЦСКА 1948

Спортният психолог Лилия Стефанова отново се присъединява към екипа на ЦСКА 1948, потвърдиха официално от футболния клуб. Нейните отговорности ще включват работа както с играчите, така и с треньорския щаб, с фокус върху подобряването на психическата устойчивост, фокуса и самочувствието на състава.

От ръководството на клуба подчертаха, че менталната подготовка е ключов елемент от цялостния тренировъчен процес за постигане на високи резултати на терена, и пожелаха успешен нов престой на Стефанова, която вече бе част от ЦСКА 1948 в периода между 2021 и 2024 година.