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Лилия Стефанова се завръща в ЦСКА 1948

Лилия Стефанова се завръща в ЦСКА 1948

29 Септември, 2026 13:46 583 3

  • лилия стефанова-
  • цска 1948-
  • спортен психолог-
  • български футбол-
  • психическа подготовка

Нейната работа е важна част от цялостната подготовка на футболистите

Лилия Стефанова се завръща в ЦСКА 1948 - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Спортният психолог Лилия Стефанова отново се присъединява към екипа на ЦСКА 1948, потвърдиха официално от футболния клуб. Нейните отговорности ще включват работа както с играчите, така и с треньорския щаб, с фокус върху подобряването на психическата устойчивост, фокуса и самочувствието на състава.

От ръководството на клуба подчертаха, че менталната подготовка е ключов елемент от цялостния тренировъчен процес за постигане на високи резултати на терена, и пожелаха успешен нов престой на Стефанова, която вече бе част от ЦСКА 1948 в периода между 2021 и 2024 година.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трол

    3 0 Отговор
    Тези спортни трансфери са много по-интересни, отколкото кой футболист в кой клуб е преминал.

    13:51 29.09.2026

  • 3 Гошката

    4 0 Отговор
    Не се начекна

    14:11 29.09.2026

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