Сеул обвини Северна Корея за мините, ранили двама южнокорейски войници

Южнокорейският министър на отбраната Канг Шин-чул заяви, че севернокорейски противопехотни мини са причинили експлозията в Демилитаризираната зона (ДМЗ) на 21 септември, при която бяха ранени двама южнокорейски военнослужещи, предава News.bg.

Пред парламентарна комисия Канг посочи, че мините вероятно са били поставени от Северна Корея като част от дейностите по укрепване на границата в района на Военната демаркационна линия (ВДЛ). Според него отговорността за инцидента е на Пхенян и Сеул разполага с варианти за поетапен отговор, без да разкрива конкретните мерки.

Южнокорейското военно командване съобщи, че съвместно с командването на ООН е открило допълнителна севернокорейска противопехотна мина от смола в близост до мястото на експлозията. Заместник-председателят на Обединения комитет на началник-щабовете Куон Де-уон заяви, че мините не изглежда да са се преместили до мястото на взрива, а командването на ООН е установило, че откритите мини се намират ясно южно от ВДЛ.

Сеул възнамерява да потърси пряк контакт с Пхенян за изясняване на обстоятелствата около инцидента. „Ще настояваме категорично те да седнат на масата за преговори, за да можем заедно да установим фактите“, заяви Канг.

Случаят идва на фона на опитите на южнокорейския президент Ли Дже Мьонг да възобнови диалога със Северна Корея. Пхенян обаче определи Южна Корея като враждебна държава и се отказа от дългогодишната си политика за мирно обединение.

Според Чо Хан-бом от Корейския институт за национално обединение инцидентът може да усложни усилията на Ли за подобряване на отношенията със Северна Корея, но не се очаква Сеул да се откаже от опитите за диалог.

Към момента Северна Корея не е коментирала обвиненията.