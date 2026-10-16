Албуми, родени на 16 октомври: от Хендрикс до Рамщайн

Някои от най-разпознаваемите албуми в рок, поп и метъл музиката споделят една и съща дата на издаване. На 16 октомври са се появили записи на Джими Хендрикс, The Human League, Кейт Буш, Еразюр, Ози Озбърн и Рамщайн – различни артисти, но с трайно влияние върху музиката.

Хендрикс и началото на експеримента

На 16 октомври 1968 г. в САЩ излиза Electric Ladyland – третият и последен студиен албум на The Jimi Hendrix Experience. Това е единственият албум на групата, продуциран изцяло от Джими Хендрикс, а сред песните са „All Along the Watchtower“, „Crosstown Traffic“ и „Voodoo Child (Slight Return)“. Записът достига първо място в американската класация и остава най-успешният албум на триото. Във Великобритания обаче изданието се появява девет дни по-късно – на 25 октомври 1968 г.

В архивен текст на „Гардиън“ Хендрикс е цитиран с думите: „Никога не съм искал да отида много на Луната. Винаги съм искал да бъда на Венера или Сатурн.“ Цитатът е свързан с космическата образност и студийните експерименти, които характеризират албума.

Попът на синтезаторите

Тринадесет години по-късно, на 16 октомври 1981 г., излиза Dare на The Human League. Албумът превръща британската синтпоп група в международно име и включва „The Sound of the Crowd“, „Love Action (I Believe in Love)“ и „Don’t You Want Me“. Записът стига до първо място във Великобритания, а според „Пичфорк“ променя посоката на поп музиката, като съчетава синтезатори, драм машини и силно визуално присъствие.

Същата година, на същата дата, излиза и Mask на Bauhaus – албум, който принадлежи към постпънка и готик рока. През 1989 г. календарът отново събира няколко важни заглавия: The Sensual World на Кейт Буш и Wild! на Еразюр.

Кейт Буш и две различни лица на 1989 г.

The Sensual World е шестият студиен албум на Кейт Буш. Той достига второ място във Великобритания и получава платинен сертификат. Заглавната песен е вдъхновена от образа на Моли Блум от „Одисей“ на Джеймс Джойс, но текстът е преработен, след като Буш не получава разрешение да използва оригиналния откъс.

„Много исках да изразя себе си като жена в музиката си, а не като жена, която иска да звучи силно като мъж“, казва Буш в интервю, публикувано от „Куайътъс“. В албума участват и българските певици от „Трио Българка“, чиито гласове се чуват в „Rocket’s Tail“, „Deeper Understanding“ и „Never Be Mine“.

На същия ден през 1989 г. излиза Wild! на Еразюр. Албумът става вторият пореден номер едно за дуото във Великобритания, а всички четири сингъла от него влизат в британския топ 20. Сред тях са „Drama!“, „Blue Savannah“, „You Surround Me“ и „Star“.

Пънк рок и метъл в една и съща дата

На 16 октомври 1992 г. излиза Ignition на The Offspring. Вторият студиен албум на американската група е издаден от независимия лейбъл Epitaph и предшества пробива на бандата с Smash. Сред песните са „Kick Him When He’s Down“, „Dirty Magic“ и „Forever and a Day“.

През 2001 г. датата е белязана от Down to Earth на Ози Озбърн. Осмият му студиен албум включва „Gets Me Through“ и „Dreamer“, достига четвърто място в Billboard 200 и получава платинен сертификат в САЩ. В него участва и басистът Робърт Трухильо, преди да се присъедини към Metallica.

На 16 октомври 2009 г. в Европа излиза Liebe ist für alle da – шестият студиен албум на Рамщайн. Той оглавява класациите в осем държави, сред които Германия, Австрия и Швейцария, а в САЩ дебютира на 13-о място в Billboard 200. Британската дата е 19 октомври, а американската – 20 октомври 2009 г.

Така 16 октомври се оказва необичайна музикална пресечна точка – от психеделичния рок на Хендрикс и синтпопа на The Human League до артистичния поп на Кейт Буш, метъла на Ози и индустриалния звук на Рамщайн.

Източници: theguardian.com, thequietus.com, loudwire.com