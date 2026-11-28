Кой е вашият любим сезон? На 6 декември в зала „България“ ще имате възможност да преживеете и четирите в компанията на една от най-успешните български цигуларки на световната сцена – Лия Петрова. Заедно със Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров тя ще представи „Американските годишни времена“ – оригиналния прочит на вечната тема за сезоните от големия американски композитор Филип Глас.

Близо три века след Вивалди Глас създава своите „Годишни времена“, но с една съществена разлика – не казва на слушателите кога започва пролетта, кога настъпва лятото и къде се крие зимата. Причината е любопитна: композиторът и цигуларят Робърт Макдъфи, за когото е написано произведението, имат различни представи за това коя част на кой сезон съответства. Така Глас оставя избора на публиката.

Снимка: Софийска филхармония

Виртуозност, пулсиращи ритми, завладяващи мелодии и почти кинематографична атмосфера – концертът носи всичко онова, което превърна Филип Глас в един от най-разпознаваемите композитори на нашето време.

Солист на вечерта е Лия Петрова, за която световната музикална сцена отдавна няма граници. След дебюта си на престижния фестивал BBC Proms в лондонската „Роял Албърт Хол“ българската цигуларка е избрана за артист-резидент на Кралския филхармоничен оркестър в Лондон през сезон 2026/2027.

Носителка на първа награда от международния конкурс „Карл Нилсен“, Лия печели възхищението на международната критика с богатството на своя звук, изящната си музикалност и артистичната си индивидуалност. Записите ѝ получават високи оценки от Gramophone и The Sunday Times, а сред сценичните ѝ партньори са едни от водещите музиканти на нашето съвремие.

А за онези, на които вече им липсва пролетта, Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров са подготвили още една музикална изненада – Втората симфония „Майска“ на Панчо Владигеров.

Четири годишни времена, малко декемврийска магия и обещание за пролет. Всичко това в една вечер с Лия Петрова и Софийската филхармония.

Напомняме Ви, че 30 ноември можете да закупите билети за концерта с 50% намаление на цената.