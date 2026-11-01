Почина Алексей Тарасов, беквокалистът на „Любе“

Алексей Тарасов, беквокалистът на руската група „Любе“, е починал на 64-годишна възраст. Музикантът е бил част от колектива практически от създаването му.

„С дълбока тъга съобщаваме за кончината на Алексей Тарасов, беквокалист на група „Любе“. Нека почива в мир“, написа групата в съобщение, цитирано от Dnes.bg.

Представител на „Любе“ е потвърдил пред ТАСС, че причината за смъртта е онкологично заболяване. „Той беше болен. Имаше рак и той вече беше метастазирал“, е казал представителят на групата.

Бил е част от „Любе“ от самото начало

Алексей Тарасов е роден на 2 декември 1961 г. в Москва. Завършил е диригентско-хоровия отдел на Държавния музикално-педагогически институт „Иполитов-Иванов“.

В продължение на години той е подкрепял вокалите на Николай Расторгуев и е допринасял за плътното хорово звучене на „Любе“. Участвал е в концерти, турнета, телевизионни предавания и благотворителни изпълнения.

Беквокалите в песните на групата са изграждали отделна музикална линия, а гласът на Тарасов се е чувал в концертните версии на едни от най-популярните ѝ песни.

Погребението ще бъде на 4 ноември

Погребалната церемония ще се състои на 4 ноември. Това е съобщил барабанистът на „Любе“ Александър Ерохин пред изданието „Абзац“. По думите му групата ще помогне за организацията на изпращането на музиканта.

Към момента не са посочени допълнителни подробности за мястото и часа на церемонията.

Източници: dnes.bg, kommersant.ru, deckhouse.absatz.media