Корпусът на стражите на ислямската революция е атакувал американски военни обекти в Бахрейн, съобщи иранската агенция Фарс. Според информацията целите са били базите Шейх Иса и Ал Джуфейр, а операцията е извършена в отговор на действия на Съединените щати.

Иран представя атаката като ответна операция. В изявление, цитирано от международни медии, Корпусът на стражите заявява, че „продължаващата агресия срещу въздушното пространство на страната няма да остане без отговор“.

Твърдението за нанесени поражения по американските бази не е независимо потвърдено. При предишната атака срещу американска радиолокационна система в базата Шейх Иса на 17 ноември Бахрейн заяви, че противовъздушната му отбрана е прехванала дроновете. Американското военно командване потвърди, че няма щети по оборудването и пострадали военнослужещи.

Противоречиви твърдения за резултата

Агенция Фарс и иранските военни съобщават за атака срещу американски позиции, докато Бахрейн и Съединените щати посочват, че въздушните цели са били прехванати. Поради това към момента не може да се потвърди дали базите Шейх Иса и Ал Джуфейр са били поразени или са претърпели материални щети.

Бахрейн е домакин на щаба на Пети американски флот в района на Манама. Напрежението около американското военно присъствие се засили след поредица от ирански атаки с дронове срещу радиолокационни и други военни обекти в кралството.

Вашингтон нанесе ответен удар

След атаката от 17 ноември американски самолет нанесе удар по площадка за изстрелване на ракети, свързана с Корпуса на стражите, на остров Кешм в Ормузкия проток. Американски представител определи операцията като отговор на действия срещу американски военнослужещи.

Съобщенията за новата атака идват на фона на продължаващи дипломатически усилия за ограничаване на конфликта. Преговорите с посредничеството на Катар и Оман остават затруднени, а нападенията срещу военни обекти и корабоплаването в Ормузкия проток продължават да повишават риска от по-широка ескалация.

Източници: apnews.com, ca.investing.com