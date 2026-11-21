Началникът на кабинета на президента Доналд Тръмп Стивън Милър е отстранил министъра на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин от телевизионни участия, съобщи The Wall Street Journal. Решението е било взето след недоволство от публичните изяви на Мълин, включително от коментарите му за серията технически сривове, засегнали авиационни, банкови и компютърни системи в САЩ.

Според информацията, цитирана от американски медии, Милър е прехвърлил телевизионната комуникация по темата към държавния секретар Марко Рубио и директора на националното разузнаване Джей Клейтън. Случаят е показателен за стремежа на Белия дом да говори с единен глас по въпрос, който предизвика тревога за възможна кибератака.

Коментарът за изкуствения интелект

Повод за напрежението е интервюто на Мълин за Fox News от 16 ноември. В разговора с Шон Ханити министърът каза, че е разговарял с неназован човек от технологичния сектор, който свързва част от сривовете с изкуствения интелект. Администрацията на Тръмп използва термина „суперинтелигентност“ вместо изкуствен интелект.

„Той каза: „Вярвам, че това е суперинтелигентността, защото тези програми не са създадени да работят толкова бързо“, разказа Мълин.

Министърът допълни, че програми, които могат да пишат и самостоятелно да променят код, биха могли да предизвикат „ефект на доминото“ в системи, които не са проектирани да обработват подобна скорост. Той обаче не представи доказателства, които да свързват конкретен срив с изкуствен интелект.

В същото интервю Мълин заяви, че с 98 процента сигурност не става дума за кибератака. По-късно говорителят на Белия дом Тейлър Роджърс каза, че няма данни за злонамерени чуждестранни атаки или атаки, свързани със „суперинтелигентност“.

Белият дом търси по-единно послание

Мълин зае поста министър на вътрешната сигурност през март 2026 г. и през последните дни беше сред основните представители на администрацията, които коментираха прекъсванията на услуги и нарушенията във въздушния транспорт.

На 18 ноември той беше изслушан в Камарата на представителите, където защити и пътуването си с правителствен самолет до футболен мач, извършено ден след националното спиране на полетите. Изслушването допълнително насочи вниманието към ролята му като публично лице на администрацията.

Според публикациите решението на Милър не представлява публично обявено уволнение или отстраняване на Мълин от поста. Става дума за ограничаване на телевизионните му изяви, докато Белият дом координира посланията си по техническите сривове и въпросите на националната сигурност.

Източници: independent.co.uk, mediaite.com, apnews.com