М. Джон Харисън спечели „Букър“ за „The End of Everything“

М. Джон Харисън спечели наградата „Букър“ за 2026 г. с романа „The End of Everything“. Британският писател получи отличието на церемония в Old Billingsgate в Лондон, както и парична награда от 50 000 британски лири.

На 81 години Харисън стана най-възрастният носител на наградата. Той изпревари Маргарет Атууд, която беше на 79 години, когато през 2019 г. спечели отличието заедно с романа „Заветите“.

Антиутопия за свят след катастрофа

„The End of Everything“ е 13-ият роман на Харисън и е публикуван от независимото издателство Serpent’s Tail. Книгата разказва за Филип Тенант и възрастната му леля Марни, които се опитват да продължат живота си на южното крайбрежие на Англия десетилетия след мистериозна катастрофа.

В този свят обществените норми са разклатени, редът е преминал в ръцете на самозвани пазители, а в ежедневието се намесват странни същества, наречени „айджети“. Сред сюрреалистичните детайли са самолет, разбил се в градината, и желатиноподобна маса, която започва да говори и да дава указания на хората.

Със своите 198 страници романът е най-краткият в краткия списък за наградата през тази година. Книгата е издадена през юни и достигна осмо място в класацията за бестселъри на „Таймс“.

Единодушно решение на журито

Председателят на журито Мери Биърд определи романа като „политиката на настоящето, видяна през призмата на бъдещето“. По думите ѝ книгата „обръща читателя с главата надолу, предизвиква усмивка и, изненадващо предвид темата, оставя лека надежда“.

Журито е взело единодушно решение след обсъждане на шестте заглавия от краткия списък. Харисън е първият автор, спечелил „Букър“, който идва от утвърдената научнофантастична литературна сцена. Досега редица носители на наградата са използвали научнофантастични елементи, но творчеството им не е било определяно основно като част от този жанр.

За Serpent’s Tail това е първа победа в историята на наградата. Издателството е независим отпечатък на Profile Books и печели при петата си номинация.

Писател с шест десетилетия кариера

М. Джон Харисън публикува от шест десетилетия. Сред най-известните му романи са „Алпинисти“, „Нова люлка“ и „Потъналата земя започва отново да се издига“. Той е носител на наградата „Артър Кларк“, на Boardman Tasker Prize за литература, свързана с планинарството, и на наградата Goldsmiths за новаторство във фикцията.

Самият Харисън описва темата на отличения роман с въпроса: „Какво се случва, когато всички наши очаквания и обяснения за света се превърнат в продължаваща катастрофа, но въпреки това трябва да изградим живот?“

Източници: apnews.com, theguardian.com, abc.net.au