Почина писателят и лорд Джефри Арчър

Британският писател и политик лорд Джефри Арчър е починал на 86-годишна възраст. Издателството му HarperCollins съобщи, че смъртта е настъпила „внезапно и спокойно“ в дома му.

„Да работя с него беше една от най-големите привилегии в издателската ми кариера“, заяви редакторът му и главен изпълнителен директор на HarperCollins UK Кейт Елтън. Тя го определи като „майстор разказвач“ и „мечта за всеки редактор“, като подчерта, че Арчър е работел дълго и прецизно върху всяка своя книга.

От парламента към световните бестселъри

Джефри Хауърд Арчър е роден на 15 април 1940 г. в Северен Лондон и израства в Уестън-супър-Меър, графство Съмърсет. Преди да се посвети на литературата, той служи за кратко в армията, работи като полицай и инструктор по физическа подготовка.

Политическата му кариера започва през 1969 г., когато е избран за депутат от Консервативната партия. Пет години по-късно напуска парламента, след като губи значителна сума при инвестиция в канадска компания, оказала се измама. Финансовата криза го насочва към писането.

Първият му роман „Нито пени повече, нито пени по-малко“ излиза през 1976 г. Международният му пробив идва три години по-късно с „Каин и Авел“. Следват „Първи сред равни“, „Хрониките на Клифтън“ и поредицата за измисления полицай Уилям Уоруик. Книгите на Арчър са продадени в над 300 милиона екземпляра по света, съобщи Sky News.

Политическа кариера, скандал и затвор

През 1985 г. Маргарет Тачър го назначава за заместник-председател на Консервативната партия, но година по-късно той напуска поста след скандал. През 1992 г. получава пожизнено място в Камарата на лордовете.

През 2001 г. Арчър е признат за виновен в лъжесвидетелстване и възпрепятстване на правосъдието по дело, свързано с негов иск срещу вестник „Дейли Стар“. Той е осъден на четири години затвор, прекарва зад решетките две години и е освободен предсрочно през 2003 г. По-късно описва преживяното в тритомната поредица „Дневник от затвора“.

Арчър остава член на Камарата на лордовете до официалното си оттегляне през 2024 г. През януари 2026 г. обявява, че „Адам и Ева“ ще бъде последният роман в дългата му литературна кариера. Книгата трябва да излезе ден след смъртта му, съобщи The Independent.

Източници: btvnovinite.bg, news.sky.com, independent.co.uk