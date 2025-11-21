Новини
Премиера на операта "Риголето" в НДК

21 Ноември, 2025 15:53 627 3

Съзвездие от оперни гласове ще зарадват почитателите на оперното изкуство

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

С впечатляващия спектакъл „Риголето“ се открива 39-ия Новогодишен музикален фестивал. Грандиозната продукция ще бъде представена за първи път на софийска сцена. Творбата на Джузепе Верди е една от най-вълнуващите премиери на най-старата опера извън столицата – Старозагорската, която отбелязва своя 100-годишен юбилей.

Новата сценична продукция на "Риголето" е събрала елитен международен екип с участието на световно признатия оперен певец и диригент Хосе Кура, оперния режисьор Огнян Драганов и румънския художник Каталин Йонеску-Арборе, който е автор на оригиналните костюми и внушителната сценография.

Съзвездие от оперни гласове ще зарадват почитателите на оперното изкуство, спектакълът вече 174 години присъства в оперните афиши и гастролира триумфално по оперните сцени. В главните роли са: световно признатият баритон Кирил Манолов - в ролята на Риголето, Емилия Терзиева (Джилда), Рейналдо Дроз (Херцогът на Мантуа), Даниела Дякова (Мадалена), Ивайло Джуров в ролята на Спарафучиле, Стоян Буюклиев (Борса), Александър Марулев (Монтероне). Участват хорът и оркестърът на Държавната опера – Стара Загора. Хормайстори: Младен Станев и Стефания Русева, концертмайстор е Паулина Захариева.

Операта „Риголето“ ще можете да видите на 17 декември от 19.00 часа в Зала 1 на НДК.

Новогодишният музикален фестивал се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата.


  • 1 ВЕЛИНСКИ

    3 0 Отговор
    СЕГА СЕ ЧУДЯ ТИЯ АВОАРИ ОТ 120 лв ЗА ЧНГ
    ДАЛИ ДА ГИ ДАМ ЗА БИЛЕТ
    НА РИГОЛЕТО ДВА ЧАСА ДА МИ ОПЯВА...
    ИЛИ НА ЖЕНАТА ДА СПРЕ ДА МИ ОПЯВА....

    15:57 21.11.2025

  • 2 Цвете

    2 2 Отговор
    ВЕРДИ, ТОВА Е МУЗИКА ЗА ДУШАТА. УСПЕХ. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    15:58 21.11.2025

  • 3 Премиера?

    2 0 Отговор
    През 80те години "Риголето" беше в листинга на Софийската опера със 100% българско участие и на български език. Откъм Дондуков имаше огромни плакати на платно с боя. А сега ще вият на италиански банда чужденци, за да отмъкнат парите за българско изкуство.

    16:51 21.11.2025