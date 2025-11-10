Почина оперната певица Стефка Евстатиева

Почина една от големите български оперни певици - Стефка Евстатиева, предаде БНТ.
Меломаните оперделят гласа ѝ като един от най-красивите в историята на българската опера.
Носителка е на награди от някой от най-престижните певчески конкурси. Световната ѝ кариера я отвежда на сцените на най-големите оперни театри в света.
Последните 20 години Стефка Евстатиева живее в Съединените щати. Освен с прекрасните си превъплъщения на сцената, тя ще остане в сърцата на своите почитатели и със спомена за неянато човешка топлина.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА