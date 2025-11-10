Почина оперната певица Стефка Евстатиева

Новини
10 Ноември, 2025 04:46

Меломаните оперделят гласа й като един от най-красивите в историята на българската опера

Снимка: БНТ
БНТ

Почина една от големите български оперни певици - Стефка Евстатиева, предаде БНТ.

Меломаните оперделят гласа ѝ като един от най-красивите в историята на българската опера.

Носителка е на награди от някой от най-престижните певчески конкурси. Световната ѝ кариера я отвежда на сцените на най-големите оперни театри в света.

Последните 20 години Стефка Евстатиева живее в Съединените щати. Освен с прекрасните си превъплъщения на сцената, тя ще остане в сърцата на своите почитатели и със спомена за неянато човешка топлина.


