Почина актьор от сериала "Мелроуз Плейс"

Почина звездата от сериала "Мелроуз Плейс" Морган Стивънс, предаде TMZ. 70-годишният актьор не бил виждан от няколко дни, след което съсед се обадил в полицията.

Служителите на реда открили Стивънс мъртъв в кухнята в дома му на 26 януари. Потвърдено е, че той е издъхнал по естествени причини.

Морган Стивънс е роден на 16 октомври 1951 г. в Ноксвил. На широката публика той е известен с ролите си в сериали като "Мелроуз Плейс" и "Слава". Последната работа на звездата беше ролята в шоуто "Cool Walker: Texas Justice".

