От Перник се задава новата грипна вълна

Перник се превърна в първенец по заболеваемост от грип в страната, като статистиката отчита 240 болни на 100 000 души – цифра, която е два пъти по-висока от средната за останалите области у нас. Д-р Емилия Атанасова от Вътрешното отделение на пернишката болница разкри пред bTV кои са причините за бума на заразата и какви са опасните усложнения, които налагат хоспитализация.
Грип и COVID-19: Усложненията не стихват
Въпреки навлизането във ваканционен режим, здравната система в Перник е под натиск. Лекарите отчитат едновременно повишаване на случаите на грип и на COVID-19, като границата между двете инфекции става все по-трудна за разпознаване без специализирано изследване.
„За съжаление болните от грип и Ковид се увеличават. Ние сме отделение, в което поемаме усложненията на грипа. Има много пневмонии, главно при възрастни хора над 70 години с хронични заболявания – сърдечна недостатъчност, исхемична болест на сърцето и диабет“, сподели д-р Атанасова. Тя допълни, че почти 90% от пациентите в отделението са именно хора от тази възрастова група, които често не са ваксинирани и не са обгрижени адекватно.
Разлики в симптомите при млади и стари
Медицинските специалисти обръщат внимание, че диагностиката при по-възрастните пациенти е по-сложна. При младите хора грипът започва остро с температура до 40 градуса, болки в мускулите и ставите и силна отпадналост.
Защо Перник е най-засегнат?
Основната причина за високата заболеваемост в областта се крие в интензивното движение на хора. Тъй като в Перник възможностите за професионална реализация са по-малко, голяма част от жителите пътуват ежедневно до столицата или други населени места.
„Голямото движение на хора в Перник е причината. Почти всички работят в София или някъде другаде. Пътуването води до срещи с много хора. Лошото е, че повечето не остават вкъщи при симптоми, а продължават да ходят на работа и така разнасят заразата“, коментира специалистът.
Лекарите съветват при първи признаци на неразположение да се остане у дома, за да се ограничи разпространението на вирусите и да се предпазят най-уязвимите групи от обществото.
