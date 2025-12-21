Новини
България »
От Перник се задава новата грипна вълна

От Перник се задава новата грипна вълна

21 Декември, 2025 10:42 786 15

  • перник-
  • грип-
  • грипна вълна

Градът на миньора е първенец по заболеваемост: Грипът удря двойно по-силно в „града на миньорите“

От Перник се задава новата грипна вълна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Перник се превърна в първенец по заболеваемост от грип в страната, като статистиката отчита 240 болни на 100 000 души – цифра, която е два пъти по-висока от средната за останалите области у нас. Д-р Емилия Атанасова от Вътрешното отделение на пернишката болница разкри пред bTV кои са причините за бума на заразата и какви са опасните усложнения, които налагат хоспитализация.

Грип и COVID-19: Усложненията не стихват

Въпреки навлизането във ваканционен режим, здравната система в Перник е под натиск. Лекарите отчитат едновременно повишаване на случаите на грип и на COVID-19, като границата между двете инфекции става все по-трудна за разпознаване без специализирано изследване.

„За съжаление болните от грип и Ковид се увеличават. Ние сме отделение, в което поемаме усложненията на грипа. Има много пневмонии, главно при възрастни хора над 70 години с хронични заболявания – сърдечна недостатъчност, исхемична болест на сърцето и диабет“, сподели д-р Атанасова. Тя допълни, че почти 90% от пациентите в отделението са именно хора от тази възрастова група, които често не са ваксинирани и не са обгрижени адекватно.

Разлики в симптомите при млади и стари

Медицинските специалисти обръщат внимание, че диагностиката при по-възрастните пациенти е по-сложна. При младите хора грипът започва остро с температура до 40 градуса, болки в мускулите и ставите и силна отпадналост.

Защо Перник е най-засегнат?

Основната причина за високата заболеваемост в областта се крие в интензивното движение на хора. Тъй като в Перник възможностите за професионална реализация са по-малко, голяма част от жителите пътуват ежедневно до столицата или други населени места.

„Голямото движение на хора в Перник е причината. Почти всички работят в София или някъде другаде. Пътуването води до срещи с много хора. Лошото е, че повечето не остават вкъщи при симптоми, а продължават да ходят на работа и така разнасят заразата“, коментира специалистът.

Лекарите съветват при първи признаци на неразположение да се остане у дома, за да се ограничи разпространението на вирусите и да се предпазят най-уязвимите групи от обществото.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Циркови новини

    4 0 Отговор
    Да бомбардират вълната с Ф-16

    10:48 21.12.2025

  • 2 Само така

    3 2 Отговор
    И братушките се задават откъм Русе, те ще изчистят гнилата нечистотия в София!

    Коментиран от #6

    10:50 21.12.2025

  • 3 Пиенето му е майката

    5 0 Отговор
    Един вид вътрешна дезинфекция. Ай наздраве!

    10:50 21.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бай Шиле

    4 1 Отговор
    Пречат на хората да се съберат на пернишкия фестивал, бъзе ги е че въстанат срещу евро грабежа

    10:53 21.12.2025

  • 6 оня с коня

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Само така":

    Не лъжи - при Русе няма нито Братушки,нито посрещачи с Погачи

    11:00 21.12.2025

  • 7 Петър

    3 1 Отговор
    Никаква нова грипна вълна не се задава от град Перник, просто сега е момента да се отчете една грипна епидемия защото следващият месец в град Перник ще се проведе световният фестивал "Сурва", ще има десетки хиляди гости в града и няма как тогава да има грипна епидемия защото ще трябва фестивала да бъде отменен.

    11:01 21.12.2025

  • 8 Убаво, що в Столицата нема Грип

    4 0 Отговор
    като в Перник, нале работят у градо, май, май, Перничани не си мият ръцето по често?
    1.Киха се в лакътната става а не в шепи.
    2.Ръцете се мият по често, особено ако се здрависате с некой болен от Грип.
    3.Ползват се хартиени кърпи за нос.
    4.В обществения транспорт у навалицата се ползва маска.

    Коментиран от #9

    11:02 21.12.2025

  • 9 Петър

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Убаво, що в Столицата нема Грип":

    Никаква нова грипна вълна не се задава от град Перник, просто сега е момента да се отчете една грипна епидемия защото следващият месец в град Перник ще се проведе световният фестивал "Сурва", ще има десетки хиляди гости в града и няма как тогава да има грипна епидемия защото ще трябва фестивала да бъде отменен. От години е такава практиката, имало, немало грип в Перник, един месец преди фестивала се обявява грипна епидемия.

    11:05 21.12.2025

  • 10 Булпсихопатъ

    2 0 Отговор
    По големи щуротии от проф. Грип Кантарджиев ,може да измисли само Аспарух КовидИлиев . Сега в сила да влезе ограничение за пътуване на перничани и всички ще се излекуват по магически път.

    11:11 21.12.2025

  • 11 Гражданин на Люлин

    6 0 Отговор
    От Перник може да се зададе единствено дивашка простотия, нищо друго! Грипът там го трепят с винкели!

    11:15 21.12.2025

  • 12 Все

    3 0 Отговор
    хубави работи от региона!

    11:24 21.12.2025

  • 13 Извинете

    1 0 Отговор
    ваканционен режим за здравната система по европейски стандарт ли е

    11:57 21.12.2025

  • 14 ХА, ХА!!!

    0 1 Отговор
    че от перник какво друго да доди освен перничани?! Кефи ме обяснението…”много се били движили и били пътували”… да пукнеш от смях!!! Ами софиянци си седят в къщи и се крият по мазетата от Ковид и грип…не пътуват в градския транспорт, децата им не носят зараза от у-ще и д градини, не се срещат с приятели и колеги… това софиянците изобщо са друга порода! Не скъпа ми авторке…за да боледуваш по малко се иска здравна култура, ваксинации и … по-малко фалшиви болнични, че София е далече и взимането на такъв документ е значително по-изгодно

    Коментиран от #15

    12:15 21.12.2025

  • 15 Перничанин

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "ХА, ХА!!!":

    Ние сме по-високо качество от вас софянците!!!!!!!

    12:21 21.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове