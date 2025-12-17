Ангелогласната арфа - коледен благотворителен концерт на класовете по арфа при НМУ „Л. Пипков“

Коледен благотворителен концерт на ученици на д-р Кохар Андонян и Лили Стоева от класовете по арфа на НМУ „Л. Пипков“ се проведе в Националното музикално училище „Л. Пипков“ където прозвуча "Ангелогжласната арфа" - един концерт с кауза!

Вярваме, че образованието на децата е споделена отговорност, и работим за набавяне на необходимите ресурси за качествено обучение в областта на изкуствата, а в този конкретен проект – за музикалното израстване на децата в училище.

казват педагозите по арфа.

Снимка: Националното музикално училище „Л. Пипков“

24 деца се обучават на инструмента арфа при двете преподавателки д-р Кохар Андонян и г-жа Лиляна Стоева. Младите таланти са много вдъхновени, истински отдадени на този инструмент, редовно участват в концертни изяви и печелят международни награди.

Тази есен в рамките на есенния салон на изкуствата в София арфовият октет Октохарпис, съставен от преподаватели и ученици на Национално музикално училище „Л. Пипков“, потопи многобройната публика на зала 3 на НДК в един вълшебен музикален свят с уникално концертно изпълнение.

Октетът е доказателство за симбиоза между преподаватели и ученици, за значението на музикалното образование, за силата на духа, за отдадеността на младите музиканти и техните прекрасни ментори и вдъхновители.

Проблемът е, че тези талантливи деца разполагат само с една нова качествена педална арфа, останалите инструменти са физически и морално остарели и много трудни за поддръжка.

Осъществяването на тази значима и важна кауза за закупуването на нова концертна арфа е в основата тези млади музиканти да създават красота и да се развиват като творци.

За да реализираме кампанията и да закупим инструмента, имаме нужда от финансова подкрепа. До този моменти имаме събрани около 15% от необходимите средства,

споделят преподавателите на този уникален инструмен.

Снимка: Националното музикално училище „Л. Пипков“

През празничния месец декември бе организирано едно приказно събитие в подкрепа на тази кауза - Коледен благотворителен концерт “Ангелогласната арфа”. На сцената блеснаха младите арфови таланти - от най-мъничките първокласници, които тепърва започват своето пътешествие в света на музиката, до вече изградените млади музиканти, които потопиха многобройната публика в един магичен музикален свят, коледно настроение с много вдъхновение. Идеята на събитието бе да се подкрепи мечтата на тези талантливи деца и да съберат средства за кампанията, с вярата че подобни каузи са значими за бъдещите поколения и за социалния и културен живот на страната ни.

Снимка: Националното музикално училище „Л. Пипков“

Повече за кауза „Нова арфа“ и как да ни подкрепите може да научите на https://nautilus432.eu/.

Оля Ал-Ахмед