Ивайло Христов на 70 г. — юбилей на една емблематична фигура в българския театър и кино

10 Декември, 2025 08:32 529 2

Вижте любопитни подробности от биографията на актьора и режисьор Ивайло Христов

Ивайло Христов на 70 г. — юбилей на една емблематична фигура в българския театър и кино - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорът, режисьорът и преподавателят Ивайло Христов навършва 70 години — повод да се върнем към най-любопитните моменти от живота и творческия му път.

Детство и ранни успехи

Роден е на 10 декември 1955 г. в София. Малко известен факт е, че преди да се насочи към сцената, Христов има спортна кариера — като младеж става шампион по водна топка с отбора на „Левски“. Енергията, дисциплината и отборният дух от този период често е споменавал като основа за актьорската си устойчивост.

Път към театъра

През 1980 г. завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ в класа на проф. Сашо Стоянов. Първите пет години след дипломирането му преминават на сцената на театъра в Сливен — време, което той определя като ключово за изграждането му като актьор.

През 1985 г. става част от трупата на Театър „Българска армия“, където играе десетки роли и се превръща в един от емблематичните актьори на сцената. Негови са запомнящи се превъплъщения в класически и съвременни пиеси — от Брехт и Бекет до Гогол и Камен Донев.

Кино и режисура

Освен в театъра, Христов има силно присъствие и в киното. Има повече от двайсет роли в български филми, в които балансира между драматични и комедийни образи. Още по-значимо е израстването му като филмов режисьор. Дебютът му зад камера бележи началото на серия от проекти, които печелят домашно и международно признание. Един от филмите му - "Каръци", дори носи голяма награда от престижен международен фестивал — съдбовен момент, който поставя името му сред най-важните съвременни български режисьори.

Преподавател, който оставя следа

От 90-те години насам Христов преподава в НАТФИЗ. Студентите му го описват като взискателен, честен и изключително отдаден. За мнозина той се превръща в ментор, който променя не само професионалната им посока, но и отношението им към изкуството.

Ивайло Христов е сред създателите на едно от най-престижните театрални отличия у нас - театралните награди "Аскеер". През годините получава множество награди както за актьорска игра, така и за режисура. Остава активен, критичен към собствената си работа и верен на убеждението, че „в нашата професия всеки ден си на кастинг“.


  • 1 Гледам на снимката

    2 0 Отговор
    Пияндето съвсем е увяхнало. 70 години не са чак толкова много, ама пуста водка ...

    09:10 10.12.2025

  • 2 НАСКО

    0 0 Отговор
    Този е много неприятна личност!

    09:41 10.12.2025