Новини
Култура »
20 декември 1968 г.: Умира Джон Стайнбек – гласът на „малкия човек“ в голямата американска литература

20 декември 1968 г.: Умира Джон Стайнбек – гласът на „малкия човек“ в голямата американска литература

20 Декември, 2025 10:25 572 9

  • джон стайнбек-
  • годишнина от смъртта-
  • писател-
  • книги

Вижте любопитни подробности от биографията на писателя

20 декември 1968 г.: Умира Джон Стайнбек – гласът на „малкия човек“ в голямата американска литература - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На днешния ден през 1968 г. светът се прощава с Джон Стайнбек – един от най-силните и социално ангажирани разказвачи на XX век. Писател, журналист, военен кореспондент и остър наблюдател на човешката природа, Стайнбек оставя след себе си произведения, които и днес звучат актуално.

Корени и ранни години

Джон Стайнбек е роден през 1902 г. в малкия град Салинас, Калифорния – място, което по-късно ще се превърне в сцена за много от неговите романи. Детството му сред фермери, работници и имигранти формира дълбокото му съчувствие към хората от периферията на обществото. Любопитен детайл е, че още като ученик работи сезонно по полетата, за да усети „истинския живот“, който по-късно описва с почти документална точност.

Стайнбек учи в Станфордския университет, но никога не завършва. Вместо това избира нестабилния път на писателя, често живеейки в бедност, докато търси собствения си глас.

Най-значими книги

Сред богатото му творчество няколко заглавия се открояват като крайъгълни камъни на американската литература:

  • "За мишките и хората" – кратък, но изключително силен роман за приятелството, мечтите и жестокостта на съдбата по време на Голямата депресия.
  • "Гроздовете на гнева" – епична и социално взривоопасна творба за преселението на фермерски семейства, която предизвиква както възторг, така и остри критики.
  • "На изток от Рая" – мащабна семейна сага, вдъхновена от библейската история за Каин и Авел, често смятана за най-личната му книга.

Награди и признание

През 1940 г. Стайнбек получава наградата „Пулицър“ за „Гроздовете на гнева“. Най-високото международно признание идва през 1962 г., когато му е присъдена Нобеловата награда за литература за „реалистичното и въображаемо писане, съчетаващо хумор и социална проницателност“.

Любопитни факти

По време на Втората световна война Стайнбек работи като военен кореспондент и пише репортажи от фронта.

Той е страстен любител на морето и биологията; заедно с приятел биолог предприема научна експедиция, описана в документална книга.

Въпреки световната си слава, Стайнбек често се съмнява в собствената си стойност като писател и е известен с периодите си на творческа криза.

Незабравими цитати

„И сега, когато вече не е нужно да бъдеш съвършен, можеш да бъдеш добър.“

„Не е нужно човек да е много умен, за да е добър. Дори ми се струва, че е точно обратното.”

„Вече рядко се случва двама души да се подкрепят. Кой знае защо е така. Сигурно всеки се страхува от ближния си в тоя мръсен свят.”

„Трябва да имаш някого край себе си — изхлипа той. — Нямаш ли си никого, ще се побъркаш. Няма значение какъв приятел имаш, важното е да имаш приятел.“

„Навярно най-добрият събеседник в света е онзи, който насърчава другите да говорят.”

„Понякога мълчанието е най-красноречиво.”

„Често ми е хрумвало, че доброто възпитание е може би онзи външен заглушител, който не дава да се разбере, че ти се пръска сърцето.”

„Колкото по-малко знаеш, толкова по-добре се чувстваш.”

„Бремето на познанието е твърде голямо, за да може да го възприеме един единствен мозък.”

„Човек може на всичко да издържи.”

„Човекът е единственото същество, което отказва да бъде това, което е.“

„Историите, които разказваме, са начин да оцелеем.“


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тва хубаво, а дали

    2 0 Отговор
    намериха следи от тримата нагли?

    10:28 20.12.2025

  • 2 Сила

    3 0 Отговор
    "За мишките и хората " ...класика !!! Препрочитайте при всеки удобен случай ...

    Коментиран от #3

    10:31 20.12.2025

  • 3 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    "На изток от рая"

    10:38 20.12.2025

  • 4 Азззззззз

    1 0 Отговор
    Не знам защо са пропуснали Улица Консервна и Благодатния четвъртък. Също са много добри книги.

    10:39 20.12.2025

  • 5 Магйосник

    1 0 Отговор
    Вижда се че не сте го чели,щом не споменавате "УЛИЦА КОНСЕРВНА".

    11:19 20.12.2025

  • 6 Читател

    0 0 Отговор
    "Гроздовете на гнева" не е ли онзи негов роман, който е бил преведен на български език със заглавие "Гневът на мравките"?

    11:24 20.12.2025

  • 7 И още

    1 0 Отговор
    А "Благодатният четвъртък", "Зимата на нашето недоволство"?

    11:27 20.12.2025

  • 8 Сусу Манарата

    2 0 Отговор
    Този мъж беше един от стълбовете на световната литература! А днес колко го четат?!

    11:29 20.12.2025

  • 9 Библиофил

    0 0 Отговор
    Тази година излезе от печат на български език романът на Стайнбек "Гроздовете на гнева", а през 1960 г. същата книга има друго издание на български, но под заглавие "Гневът на мравките".

    11:39 20.12.2025