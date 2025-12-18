Днес се навършват 13 години от смъртта на големия Георги Калоянчев

13 години минаха от смъртта на един от най-добрите български актьори - Георги Калоянчев - Калата.

Той почина на днешния 18 декември през 2012 година, по-малко от месец преди да навърши 88 годишна възраст, припомня plovdivnow.bg.

Роден е в Бургас на 13 януари 1925 г. След като отбива военната си служба, Георги започва да учи в бившето театрално училище в София. Той е в класа на проф. Сърчаджиев.

През 1951 г. Калоянчев е забелязан от руския режисьор Борис Бабочкин, който го е гледал на сцената и решава, че дребничкият актьор трябва да стане част от трупата на Народния театър.

Професионална кариера:

Дебютът на Георги Калоянчев в киното идва през 1951 г. с роля във филма "Утро над родината". Няколко години след това обаче той така и не получава нови предложения за киното. Точно в този период Калата преминава от Народния театър в трупата на новия Сатиричен театър. Постепенно се налага и в киното, където изиграва емблематични роли в "Специалист по всичко" (1962), "Инспекторът и нощта" (1963), "Вълчицата" (1965), "Най-дългата нощ" (1967), "Привързаният балон" (1967), "Езоп" (1970), "Неочаквана ваканция" (1981), "Бон шанс, инспекторе!" (1983), "За къде пътувате?" (1990) и др.

През 90-те години Калата се превъплъщава в образа на Бай Ганьо в "Бай Ганьо заминава за Европа", а филмът е най-гледаният в този период. След време е написан сценарият за втория филм, като текстът е създаван специално за Калоянчев. Дълго време обаче не се намират пари за реализацията на филма. В крайна сметка "Бай Ганьо се завръща от Европа" се появява по кината, но с нов актьор – Николай Урумов. Режисьорът Иван Ничев обаче, показвайки огромното си уважения към Калоянчев, въвежда нов, измислен персонаж, в който Урумов да се превъплъти, а именно – духът на Бай Ганьо.

В забележителната си кариера Георги Калоянчев има над 50 роли в българското кино.