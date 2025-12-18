Новини
Днес се навършват 13 години от смъртта на големия Георги Калоянчев

18 Декември, 2025 09:52 1 869 9

Да си спомним за любимия актьор

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

13 години минаха от смъртта на един от най-добрите български актьори - Георги Калоянчев - Калата.

Той почина на днешния 18 декември през 2012 година, по-малко от месец преди да навърши 88 годишна възраст, припомня plovdivnow.bg.

Роден е в Бургас на 13 януари 1925 г. След като отбива военната си служба, Георги започва да учи в бившето театрално училище в София. Той е в класа на проф. Сърчаджиев.

През 1951 г. Калоянчев е забелязан от руския режисьор Борис Бабочкин, който го е гледал на сцената и решава, че дребничкият актьор трябва да стане част от трупата на Народния театър.

Професионална кариера:

Дебютът на Георги Калоянчев в киното идва през 1951 г. с роля във филма "Утро над родината". Няколко години след това обаче той така и не получава нови предложения за киното. Точно в този период Калата преминава от Народния театър в трупата на новия Сатиричен театър. Постепенно се налага и в киното, където изиграва емблематични роли в "Специалист по всичко" (1962), "Инспекторът и нощта" (1963), "Вълчицата" (1965), "Най-дългата нощ" (1967), "Привързаният балон" (1967), "Езоп" (1970), "Неочаквана ваканция" (1981), "Бон шанс, инспекторе!" (1983), "За къде пътувате?" (1990) и др.

През 90-те години Калата се превъплъщава в образа на Бай Ганьо в "Бай Ганьо заминава за Европа", а филмът е най-гледаният в този период. След време е написан сценарият за втория филм, като текстът е създаван специално за Калоянчев. Дълго време обаче не се намират пари за реализацията на филма. В крайна сметка "Бай Ганьо се завръща от Европа" се появява по кината, но с нов актьор – Николай Урумов. Режисьорът Иван Ничев обаче, показвайки огромното си уважения към Калоянчев, въвежда нов, измислен персонаж, в който Урумов да се превъплъти, а именно – духът на Бай Ганьо.

В забележителната си кариера Георги Калоянчев има над 50 роли в българското кино.


  • 1 За мен,

    16 5 Отговор
    Парцалев беше по-талантлив! Аристократичен!

    Коментиран от #8

    09:53 18.12.2024

  • 2 бързо минава времето

    2 2 Отговор
    не можа да забогатее . има много като него . наживяха се . много пари се дават за култура . триполови и всякакви актриси и артисти вече има . но е неясна посоката на света на киното в бг . турски сапунки, американски екшъни, сръбски и френски любовни истории или какво е в основата. има едно сигурно доволство и после недоволство . от пусто в празно . стана 2024 година и няма нищо за гледане . филми за възрастни , приятни филми , умни филми . даже и преписани от истински истории сглобки , но с песни и кадри за кеф . 15 г под прикритие, 9 години 7 часа разлика . от политиката преписват .

    10:07 18.12.2024

  • 3 Казуар

    6 7 Отговор
    В началото на демокрацията ревна срещу нея и каза как ще си храни семейството, при живковизма беше добре. Народен артист забавляващ тълпата.

    10:48 18.12.2024

  • 4 пропускам

    7 13 Отговор
    Не го харесвах. Изглеждаше ми селянин, тип НРБ човек.

    Коментиран от #6

    11:54 18.12.2024

  • 5 Идън

    9 3 Отговор
    ,,Криворазбраната цивилизация,,- обичам тази постановка... Това са легенди.Поклон,Кала!

    14:12 18.12.2024

  • 6 Точно!

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "пропускам":

    Затова изигра брилянтен Бай Ганьо ...

    15:19 18.12.2024

  • 7 Фен

    2 2 Отговор
    Не големия а Великият!

    10:09 18.12.2025

  • 8 Сила

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "За мен,":

    Точно !!! Затова даже цял живот не му дадоха жилище другарите !!! Калоянчев беше личен шут на Тодор Живков и натегач , партиен секретар с привилегии ....иначе също добър актьор от стара школа на соца ....

    10:10 18.12.2025

  • 9 Какво

    1 2 Отговор
    Му е голямото? Играеше една и съща роля-на алековия герой...

    10:26 18.12.2025