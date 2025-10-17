Новини
17 Октомври, 2025

Белият рапър Еминем става на 53 г. днес

Звездата е роден като Маршъл Брус Матърс III на 17 октомври 1972 г.

Снимкa: Shutterstock
Милен Ганев

Днес 17 октомври, рапърът Еминем навършва 52 години.

Той е един от най-известните американски рапъри. Освен това, той е музикален продуцент, автор на песни и актьор. Ето обаче няколко факта за живота му, които може би не знаете:

  • Истинското име на рапъра е Маршъл Брус Матърс III
  • Роден е на 17 октомври 1972 г. в Сейнт Джоузеф, Мисури, САЩ. Когато бил на 12, той и майка му се преместват за постоянно в Детройт, Мичиган.
  • Почитател на рапа от малък, Еминем започва да го изпълнява на 14 години. Така напуска училище още незавършил средно образование и се съсредоточава над музиката си.
  • Като тийнейджър често е бил обект на подигравки от останалите в гетото. Изпаднал е за 9 дни в кома след схватка с няколко момчета.
  • От албума му „The Marshall Mathers LP“ се продават близо два милиона копия само за първата седмица и става най-бързо продаваният албум за всички времена.
  • За личния живот на Маршал започва да се пише във вестниците през юни 1999г., по-малко от седмица след дебюта на платинения му „Marshall Mathers LP“, когато той бива задържан след кавга извън Детройт в нощен клуб. През август 2000г., съдиите предложили Еминем да бъде наказан по обвинения в нападение с опасно оръжие и носене на скрито оръжие. През 2001г, музикалният изпълнител се признава за виновен по обвинението за носене на скрито оръжие и след преразглеждане на делото се постига съгласие да бъде пуснат като плати таксата за престъплението.
  • През септември 1999 г., майката на Еминем, регистрира 10 000 000 долара за съдебни дела срещу нейния син. Тя съди сина си за това, че той я е наклеветил в албума „Slim Shady LP“.
  • Официално Маршал е баща на 3 деца: Хейли Джейд Матърс – дъщеря на Еминем от бившата му жена Кимбърли Скот. Песните Mockingbird и Hailie’s Song, When I’m gone и целия албум The Slim Shady LP са посветени на нея. Маршал осиновява дъщерята на сестрата на Ким – Алейна Матърс и Уитни Скот –дъщеря на Ким от друг мъж.
  • Споделя, че единствената книга, която е прочитал от край до край, е автобиографията на рапъра LL Cool J.
  • За да запише вокалите на дъщеря си в песента „97 Bonnie & Clyde“, Еминем лъже съпругата си Ким, че ще заведе дъщеря им в детски център.

Източник: debati.bg


