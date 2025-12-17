Новини
Гласът на Bad Company Пол Роджърс стана на 76 г.

17 Декември, 2025 07:28 2 174 4

Английският музикант е роден на 17 декември 1949 г.

Английският рокмузикант Пол Роджърс празнува днес. Бившият вокалист на Фрий и Бед Къмпани е роден на 17 декември 1949 година.

В края на 1960-те и 1970-те, Роджърс достига статуса на световноизвестна рок звезда като певец на двете легендарни банди. През последвалите десетилетия той се отдава на солова кариера, за да се стигне до средата на 2000-те, когато отново, името му е в центъра на медийното внимание поради събирането му с музикантите от Куийн в проекта носещ името Куийн + Пол Роджърс.

Пол Роджърс е поставен на 55-а позиция от списание Ролинг Стоун в списъка им „100 най-велики певци“. Списание Hit Parader го включва на 9-а позиция в листата си „100 Най-велики метъл вокалисти за всички времена“.

 


Великобритания
  • 1 хан КРУМ

    Един от най великите.

    11:24 18.12.2024

  • 2 Емилия

    Любим певец, бях на рецитала му на "Златния Орфей"! Полупразна зала, а той се раздаде на публиката. Прекрасен глас, непосредствено държане, нито следа от "звездеене".

    11:45 18.12.2024

  • 3 Сандо

    Колко бързо минават годините.А харесвах Фрий и особено Бед къмпани най вече заради певеца.Прекрасен глас,хубави песни,уви,останали в миналото.Сега индустрията,технологиите и парите унищожават всичко.

    12:13 18.12.2024

  • 4 ИВА

    ВЕЛИК!!!!!!!!

    00:57 19.12.2024