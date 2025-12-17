Гласът на Bad Company Пол Роджърс стана на 76 г.

Английският рокмузикант Пол Роджърс празнува днес. Бившият вокалист на Фрий и Бед Къмпани е роден на 17 декември 1949 година.
В края на 1960-те и 1970-те, Роджърс достига статуса на световноизвестна рок звезда като певец на двете легендарни банди. През последвалите десетилетия той се отдава на солова кариера, за да се стигне до средата на 2000-те, когато отново, името му е в центъра на медийното внимание поради събирането му с музикантите от Куийн в проекта носещ името Куийн + Пол Роджърс.
Пол Роджърс е поставен на 55-а позиция от списание Ролинг Стоун в списъка им „100 най-велики певци“. Списание Hit Parader го включва на 9-а позиция в листата си „100 Най-велики метъл вокалисти за всички времена“.
