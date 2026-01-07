Новини
Спорт »
Бг футбол »
Сангаре хвърля маската: Без нея се чувствам по-свободен

Сангаре хвърля маската: Без нея се чувствам по-свободен

7 Януари, 2026 17:45 435 0

  • мустафа сангаре-
  • футбол-
  • маска

С маската виждах добре, но без нея виждам още по-добре

Сангаре хвърля маската: Без нея се чувствам по-свободен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре сподели, че повече няма да играе с маска на лицето.

"Споменавал съм Белгия, както и други страни. В момента се чувствам много добре в Левски. Винаги съм се чувствал комфортно тук, а през този сезон - дори още повече. Засега съм фокусиран върху настоящето. Ако в бъдеще се появи възможност, ще мислим, но към днешна дата съм щастлив тук", заяви Сангаре пред страницата в социалните мрежи levski.journal.

Малийският национал разкри и дали повече ще носи маската, с която започна престоя му на "Герена".

"Тя беше основно за защита на носа ми след счупването му, преди да замина за Португалия. Психически в онзи момент имах нужда от нея. Сега реших да я сваля. С маската виждах добре, но без нея виждам още по-добре и се чувствам по-свободен. Така че да, това е положителна промяна", каза още таранът.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ