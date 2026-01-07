Новини
Шофьорът, предизвикал катастрофа с Антъни Джошуа, се оправдава с отказали спирачки

Кайоде е заплашен от доживотен затвор, а делото е отложено за 20 януари

Шофьорът, предизвикал катастрофа с Антъни Джошуа, се оправдава с отказали спирачки - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вкрая на миналата година бившият двукратен световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа се отърва с леки наранявания в тежка катастрофа в Нигерия. В инцидента обаче загинаха двама негови приятели и треньори, след като джипът, управляван от 47-годишния Адениджи Кайоде, удари паркиран камион на магистралата Лагос-Ибадан.

Адвокатът на шофьора, срещу когото вече е заведено дело, обясни случилото се с отказали спирачки. Кайоде е обвинен в опасно шофиране, причинило смърт, безразсъдно и небрежно шофиране и липса на шофьорска книжка.

„Клиентът ми е невинен и това, което се случи, беше инцидент. Знам, че той казва, че спирачките не са работили. Също така разбирам, че Антъни първоначално се е качил на предната седалка, но шофьорът го помоли да смени местата. Направи това, защото Антъни е едър човек и не можеше да вижда страничното огледало правилно", заяви Олалекан Абиодун пред Daily Mail.

Кайоде е заплашен от доживотен затвор, а делото е отложено за 20 януари.


