Дългогодишен банков експерт: Не си обяснявам цялото това бързане с превалутирането

Не си обяснявам цялото това бързане – 6 месеца се извършва обмяната без никакви такси. Това заяви в „Интервюто на деня“ по бТВ Виолина Маринова. Тя е дългогодишен изпълнителен директор на банка ДСК и бивш председател на Асоциацията на банките.
По думите ѝ средният размер на обмяната е около 3000 лв. Тя допълни, че хората, които искат да превалутират по-голяма сума, трябва да предупредят в съответния клон, за да се подготвят с наличност.
„Бързането е присъщо не само за българите, но и за другите страни. Хората бързат, за да видят дали ще стане. Преживяла съм много неща и в първите дни винаги е така. Няма никаква нужда да се бърза. Никакви такси не се изисква за хората, които не са клиенти на банката, но те трябва да попълнят съответните документи от сайта на банката преди да отидат, защото банката не познава този клиент“, обясни Маринова.
Тя обясни, че непълнолетните лица нямат право да имат банкови сметки и съответно нямат право да обменят левове в евро. Според нея обмяната на монети е малко по-трудна, защото трябва да се сортират по номинал.
„Идеята всичко да се случи в тази секунда води до струпването на толкова много хора. Всичко върви гладко, но в това „гладко“, винаги има нещо, което не върви добре. Не можем да обхванем всички граждани, защото не всички се информират“, каза тя.
Маринова посочи, че очаква, че през целия период на безплатен обмен, ще има интерес. Тя каза още, че еврото, независимо от коя държава е, важи в цялата еврозона.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
21:42 06.01.2026
2 Сатана Z
21:43 06.01.2026
3 В мътни води
21:43 06.01.2026
4 КЗББ и ДП
21:47 06.01.2026
5 Ново 20😜
Смяна на левовата валута в евро, без да се разкриват сметки, защо изисква предварително банката да се запознае с лицето, което нито й е клиент, нито иска да е клиент на банката, а ползва само услугата кеш?
Коментиран от #13
21:48 06.01.2026
6 Име
21:48 06.01.2026
7 Забелязано в социалните мрежи
21:50 06.01.2026
8 Не може да служиш на двама господари
21:50 06.01.2026
9 Спецназ
Имам 1000 евро и искам в банката да
ми ги обменят в лева.
Ще ми вземат ли такса?
Искам да разбера дали целта е да се махне лева и КОЙ плаща евро в лева да е безплатно,
а от евро в лев по курса на Банката.
Утре ще го пробвам тоя номер и след 1 час ще ида в другата ми Банка да ми обърнат левовете в евро и ще ви пиша резултата.
Предполагам 20- 30 лева ще изгубя, но нека сме оптимисти!
Коментиран от #21, #31
21:54 06.01.2026
10 Баба Герга
А защо само 6 месеца без такси? Българският лев не е ли вечен,
още от времето на нашите баби, че ще го таксувате?
Коментиран от #28
22:01 06.01.2026
11 ...
Утре пенсиите ще инестират с евро.
Банкоматите пущат само евро.
Заплатите ще са в евро.
Какъв ви е проблемът?
След седмица левчето ще е екзотика
Коментиран от #26
22:02 06.01.2026
12 съвет
22:02 06.01.2026
13 Ново 20😜
До коментар #5 от "Ново 20😜":Ами ако аз не желая банковата служителка на касата да ми знае едновременно и адреса и размера на сумата в евро, на този адрес, дори и малкото ми име.
Какви са тия изисквания за ПРЕДВАРИТЕЛНО попълване на документи от сайта на банката, на която не съм клиент?
Коментиран от #17, #24
22:03 06.01.2026
14 ...
22:04 06.01.2026
15 космос джаз
Коментиран от #19, #20, #25, #34
22:06 06.01.2026
16 Дик диверсанта
22:08 06.01.2026
17 Ко речи?
До коментар #13 от "Ново 20😜":Да не си трупал под дюшеци и затварял в буркани. А тя знае за много по-имотни от теб, не е "опряла" до богатството ти
Коментиран от #29
22:08 06.01.2026
18 Тоалетната хартия
Коментиран от #23
22:08 06.01.2026
19 Дик диверсанта
До коментар #15 от "космос джаз":Особено в размътена глава.
22:08 06.01.2026
20 Ко речи?
До коментар #15 от "космос джаз":Да, 200 по 1000 банкови клона анонимно. колко прави.
22:09 06.01.2026
21 Валутен Експерт
До коментар #9 от "Спецназ":Съветваме Ви да си обмените еврото в рубли, защото левът вече е в миналото и няма котировки на валутната борса...
Коментиран от #27
22:09 06.01.2026
22 Ифффф
22:09 06.01.2026
23 Мда-даааааа
До коментар #18 от "Тоалетната хартия":Кат са прости, ще тъпчат.
22:10 06.01.2026
24 Спецназ
До коментар #13 от "Ново 20😜":Мярката е свързана с пране на пачки с незаконни натрупани през "ПРЕХОДА".
Това е "мярка" да поработят и данъчните.
Има бандити, дето сега им светва, че пачките от кашона требва да са в евро.
Повечето от тях са "Бизнесмени" на малки фирми- тия кътат като къртици, Баце!
Без да
22:11 06.01.2026
25 Далаверата
До коментар #15 от "космос джаз":Името ти (за работното ти време), адреса ти и размера в кеш, който си превалутирал и държиш на този адрес, (докато си на работа), е ценна информация за продажба в даркнет. Затова им трябва.
22:12 06.01.2026
26 Мда-даааааа
До коментар #11 от "...":Важното е да се мрънка. Да се дестабилизира и без това разклатената държава.
22:12 06.01.2026
27 Спецназ
До коментар #21 от "Валутен Експерт":"Съветваме Ви да си обмените еврото в рубли, защото левът вече е в миналото и няма котировки на валутната борса... "
Кой па ти е казал, че ако ги обменя в Рубли след
няколко месеца няма да имам повече евро??
Коментиран от #32
22:13 06.01.2026
28 Бай Онзи
До коментар #10 от "Баба Герга":В БНБ ще е безсрочно без такси, неосведомений.
22:14 06.01.2026
29 Ново 20😜
До коментар #17 от "Ко речи?":Кой да знай! Предпазливост не е излишна! Ти хвалиш ли се с размера в числа на доходите си?
22:15 06.01.2026
30 Бай Ганьо
Отиваш при нея и питаш:
- Имате ли банички?
Тя отговаря:
- Не!
А имате ли тиквеник:
- Не!
Добре де, отпред на баничарницата пише че имате?!
Тя: Да, ама Тиквата дойде и изяде всичките банички и тиквеници,
дето ги произвеждахме преди докато имахме все още левове!
Той:
- Коя Тиква?
Тя:
- Ами управлявашата Тиква на баничарницата, тикварник!
22:22 06.01.2026
31 Дик диверсанта
До коментар #9 от "Спецназ":Рос дебилите нямате умора, обикаляте банките по цял ден, защото ви липсват мозъчните центрове.
22:24 06.01.2026
32 ...
До коментар #27 от "Спецназ":Ами рискувай! Нека да се посмеем....
22:24 06.01.2026
33 Банкстерите пак ни прекараха
Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!
22:27 06.01.2026
34 банкстер
До коментар #15 от "космос джаз":ще ти пратим мутри
22:44 06.01.2026