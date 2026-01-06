Новини
Дългогодишен банков експерт: Не си обяснявам цялото това бързане с превалутирането

6 Януари, 2026 21:41 1 651 34

Средният размер на обмяната е около 3000 лв.

Не си обяснявам цялото това бързане – 6 месеца се извършва обмяната без никакви такси. Това заяви в „Интервюто на деня“ по бТВ Виолина Маринова. Тя е дългогодишен изпълнителен директор на банка ДСК и бивш председател на Асоциацията на банките.

По думите ѝ средният размер на обмяната е около 3000 лв. Тя допълни, че хората, които искат да превалутират по-голяма сума, трябва да предупредят в съответния клон, за да се подготвят с наличност.

„Бързането е присъщо не само за българите, но и за другите страни. Хората бързат, за да видят дали ще стане. Преживяла съм много неща и в първите дни винаги е така. Няма никаква нужда да се бърза. Никакви такси не се изисква за хората, които не са клиенти на банката, но те трябва да попълнят съответните документи от сайта на банката преди да отидат, защото банката не познава този клиент“, обясни Маринова.

Тя обясни, че непълнолетните лица нямат право да имат банкови сметки и съответно нямат право да обменят левове в евро. Според нея обмяната на монети е малко по-трудна, защото трябва да се сортират по номинал.

„Идеята всичко да се случи в тази секунда води до струпването на толкова много хора. Всичко върви гладко, но в това „гладко“, винаги има нещо, което не върви добре. Не можем да обхванем всички граждани, защото не всички се информират“, каза тя.

Маринова посочи, че очаква, че през целия период на безплатен обмен, ще има интерес. Тя каза още, че еврото, независимо от коя държава е, важи в цялата еврозона.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    22 5 Отговор
    Банка ДСК отдавна не е банка, а бандитска структура.

    21:42 06.01.2026

  • 2 Сатана Z

    20 4 Отговор
    Хората бързат,щото банките са се наточили да прибират комисионни след 6 месеца.

    21:43 06.01.2026

  • 3 В мътни води

    18 1 Отговор
    Се прави делаверата. Народа не трябва да задава въпроси.

    21:43 06.01.2026

  • 4 КЗББ и ДП

    11 0 Отговор
    Ми малко ли супа духахме от такива идиоти?

    21:47 06.01.2026

  • 5 Ново 20😜

    18 1 Отговор
    ✔️Никакви такси не се изисква за хората, които не са клиенти на банката, но те трябва да попълнят съответните документи от сайта на банката преди да отидат, защото банката не познава този клиент“, обясни Маринова.✔️
    Смяна на левовата валута в евро, без да се разкриват сметки, защо изисква предварително банката да се запознае с лицето, което нито й е клиент, нито иска да е клиент на банката, а ползва само услугата кеш?

    Коментиран от #13

    21:48 06.01.2026

  • 6 Име

    4 1 Отговор
    Приятни сънища!

    21:48 06.01.2026

  • 7 Забелязано в социалните мрежи

    7 10 Отговор
    Първи превалутираха копейките.

    21:50 06.01.2026

  • 8 Не може да служиш на двама господари

    4 1 Отговор
    Единия обикваш другия намразваш

    21:50 06.01.2026

  • 9 Спецназ

    9 2 Отговор
    Имам сметки в 2 банки.

    Имам 1000 евро и искам в банката да

    ми ги обменят в лева.

    Ще ми вземат ли такса?


    Искам да разбера дали целта е да се махне лева и КОЙ плаща евро в лева да е безплатно,

    а от евро в лев по курса на Банката.

    Утре ще го пробвам тоя номер и след 1 час ще ида в другата ми Банка да ми обърнат левовете в евро и ще ви пиша резултата.

    Предполагам 20- 30 лева ще изгубя, но нека сме оптимисти!

    Коментиран от #21, #31

    21:54 06.01.2026

  • 10 Баба Герга

    9 2 Отговор
    О тигре, тигре, имаш ли пари? Нямаш ли парии, само бабички!
    А защо само 6 месеца без такси? Българският лев не е ли вечен,
    още от времето на нашите баби, че ще го таксувате?

    Коментиран от #28

    22:01 06.01.2026

  • 11 ...

    16 1 Отговор
    Харчете си спокойно левчетата.
    Утре пенсиите ще инестират с евро.
    Банкоматите пущат само евро.
    Заплатите ще са в евро.

    Какъв ви е проблемът?
    След седмица левчето ще е екзотика

    Коментиран от #26

    22:02 06.01.2026

  • 12 съвет

    7 0 Отговор
    Тая експертка да питаТиквата да и го обясни! Той е "експерт" по всички въпроси!

    22:02 06.01.2026

  • 13 Ново 20😜

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ново 20😜":

    Ами ако аз не желая банковата служителка на касата да ми знае едновременно и адреса и размера на сумата в евро, на този адрес, дори и малкото ми име.
    Какви са тия изисквания за ПРЕДВАРИТЕЛНО попълване на документи от сайта на банката, на която не съм клиент?

    Коментиран от #17, #24

    22:03 06.01.2026

  • 14 ...

    7 3 Отговор
    Утре пенсионерите ще вземат пенсиите си в евро

    22:04 06.01.2026

  • 15 космос джаз

    11 4 Отговор
    И при обмена защо искат лична карта и какво ще ги правят личните данни? За какво им е на тях да знаят че съм обменил 200лв? Данъчни ли ще ми пратят или какво? Много мътилка има около обмена, много.

    Коментиран от #19, #20, #25, #34

    22:06 06.01.2026

  • 16 Дик диверсанта

    3 0 Отговор
    Пусни им олио на дебилите и им гледай сеира.

    22:08 06.01.2026

  • 17 Ко речи?

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Ново 20😜":

    Да не си трупал под дюшеци и затварял в буркани. А тя знае за много по-имотни от теб, не е "опряла" до богатството ти

    Коментиран от #29

    22:08 06.01.2026

  • 18 Тоалетната хартия

    7 2 Отговор
    Тая прилича на краварка, а и нищо не разбира, че да обясни!! Хората обмянят лева в евро и отново тъпчат дюшеците..."""Амаче си проста"""

    Коментиран от #23

    22:08 06.01.2026

  • 19 Дик диверсанта

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "космос джаз":

    Особено в размътена глава.

    22:08 06.01.2026

  • 20 Ко речи?

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "космос джаз":

    Да, 200 по 1000 банкови клона анонимно. колко прави.

    22:09 06.01.2026

  • 21 Валутен Експерт

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Спецназ":

    Съветваме Ви да си обмените еврото в рубли, защото левът вече е в миналото и няма котировки на валутната борса...

    Коментиран от #27

    22:09 06.01.2026

  • 22 Ифффф

    3 2 Отговор
    Госпожо Маринова нищо безплатно няма, едва ли съм аз човека който ще ви убеди ,че е тъка ,От дългогодишният ви опит трябва да го знаете,че те банката за каква услуга нямат комисионна

    22:09 06.01.2026

  • 23 Мда-даааааа

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Тоалетната хартия":

    Кат са прости, ще тъпчат.

    22:10 06.01.2026

  • 24 Спецназ

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Ново 20😜":

    Мярката е свързана с пране на пачки с незаконни натрупани през "ПРЕХОДА".

    Това е "мярка" да поработят и данъчните.

    Има бандити, дето сега им светва, че пачките от кашона требва да са в евро.

    Повечето от тях са "Бизнесмени" на малки фирми- тия кътат като къртици, Баце!

    Без да

    22:11 06.01.2026

  • 25 Далаверата

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "космос джаз":

    Името ти (за работното ти време), адреса ти и размера в кеш, който си превалутирал и държиш на този адрес, (докато си на работа), е ценна информация за продажба в даркнет. Затова им трябва.

    22:12 06.01.2026

  • 26 Мда-даааааа

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "...":

    Важното е да се мрънка. Да се дестабилизира и без това разклатената държава.

    22:12 06.01.2026

  • 27 Спецназ

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Валутен Експерт":

    "Съветваме Ви да си обмените еврото в рубли, защото левът вече е в миналото и няма котировки на валутната борса... "

    Кой па ти е казал, че ако ги обменя в Рубли след
    няколко месеца няма да имам повече евро??

    Коментиран от #32

    22:13 06.01.2026

  • 28 Бай Онзи

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Баба Герга":

    В БНБ ще е безсрочно без такси, неосведомений.

    22:14 06.01.2026

  • 29 Ново 20😜

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ко речи?":

    Кой да знай! Предпазливост не е излишна! Ти хвалиш ли се с размера в числа на доходите си?

    22:15 06.01.2026

  • 30 Бай Ганьо

    0 0 Отговор
    Тая прилича на комсомолка за правене на банички и тиквеник!
    Отиваш при нея и питаш:
    - Имате ли банички?
    Тя отговаря:
    - Не!
    А имате ли тиквеник:
    - Не!
    Добре де, отпред на баничарницата пише че имате?!
    Тя: Да, ама Тиквата дойде и изяде всичките банички и тиквеници,
    дето ги произвеждахме преди докато имахме все още левове!
    Той:
    - Коя Тиква?
    Тя:
    - Ами управлявашата Тиква на баничарницата, тикварник!

    22:22 06.01.2026

  • 31 Дик диверсанта

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Спецназ":

    Рос дебилите нямате умора, обикаляте банките по цял ден, защото ви липсват мозъчните центрове.

    22:24 06.01.2026

  • 32 ...

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Спецназ":

    Ами рискувай! Нека да се посмеем....

    22:24 06.01.2026

  • 33 Банкстерите пак ни прекараха

    1 4 Отговор
    Вчера през първия работен ден в малките български вериги магазини и кварталните магазинчета дадеш ли левове, връщат ти само в левове, платиш ли им в евро, пак се ослушват да ти върнат ресто в левове. Банките си налагат техни си такси и правила според както им изнася.

    Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!

    22:27 06.01.2026

  • 34 банкстер

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "космос джаз":

    ще ти пратим мутри

    22:44 06.01.2026

