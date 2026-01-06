Делян Добрев: Тръмп освободи Венецуела! Свободните от Мадуро избори ще върнат демокрацията в страната

Гледам как всички вкупом са се "снишили" по темата Венецуела...
Аз нямам никакви колебания! От шофьор на автобус Мадуро се превърна в диктатор, който докара богатата Венецуела до просешка тояга. Хиперинфлация, бедност, крах на икономиката, близо 1/3 от венецуелците са прогонени извън страната си, международна изолация... Мадуро беше приятел единствено с останалите диктатори, покровител на картелите и наркотърговията.
Това публикува на страницата си във фейсбук депутатът от ГЕРБ Делян Добрев. Ето и още от неговия коментар по международната тема №1 в момента:
Тръмп освободи Венецуела! Инвестициите на американските добивни компании ще създадат работни места, ще повишат заплатите, ще доведат до приходи в бюджета за пенсии и здравеопазване. Свободните от Мадуро избори ще върнат демокрацията в страната.
Браво на Тръмп!
Честито на венецуелския народ!
Има още диктатори! Стискам палци и тях да ги последва същата съдба!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коста
Коментиран от #60, #84, #86
09:09 06.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #64, #195
09:09 06.01.2026
3 КиКи
Коментиран от #66
09:09 06.01.2026
5 Груьо
09:09 06.01.2026
6 Трол
Коментиран от #205
09:10 06.01.2026
7 Сякаш
09:10 06.01.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #73
09:10 06.01.2026
9 Лена
09:11 06.01.2026
10 Зелена бира ще си отворя
09:11 06.01.2026
11 Сисо
09:11 06.01.2026
12 човека от президент в затворник
09:12 06.01.2026
13 Малкото д
09:12 06.01.2026
14 Коста
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Мноо си неумен бее
09:13 06.01.2026
15 Това
Коментиран от #214
09:13 06.01.2026
16 софиянец
09:14 06.01.2026
17 Пич
09:14 06.01.2026
18 Урко
09:15 06.01.2026
19 Димо
09:15 06.01.2026
20 Е да де
09:17 06.01.2026
21 ежко
09:17 06.01.2026
22 Лицемерни 60клуци
Коментиран от #38
09:17 06.01.2026
23 Мислител
09:18 06.01.2026
24 Айде бе
09:18 06.01.2026
25 ЗОРО
09:19 06.01.2026
26 Коуега
09:19 06.01.2026
27 Летописец
Коментиран от #36
09:20 06.01.2026
28 Данко Харсъзина
09:20 06.01.2026
29 горски
09:20 06.01.2026
30 Ники Кънчев
Коментиран от #186
09:20 06.01.2026
31 ЕвроАтлантически гьон
Това означава Северна и Южна Америка и Гренландия!
А Датският премиер заяви, че ако Тръмп атакува, за да завземе Гренландия, всичко ще свърши, включително НАТО и всичко, „което сме изградили от края на Втората световна война насам“. )))
09:21 06.01.2026
32 мада
09:21 06.01.2026
33 Делянчо,
09:21 06.01.2026
34 Демо Крад
09:21 06.01.2026
35 Мутата
09:21 06.01.2026
36 Летописец
До коментар #27 от "Летописец":от Подмяната го "изПраха"
09:22 06.01.2026
37 Стенли
09:22 06.01.2026
40 Тоя боклук доказва ,че
Коментиран от #108
09:23 06.01.2026
41 Що не
09:23 06.01.2026
42 А България кога?!
09:23 06.01.2026
43 Реалист
09:24 06.01.2026
44 Ганя Путинофила
Коментиран от #47
09:24 06.01.2026
45 Гост
Има още диктатори! Стискам палци и тях да ги последва същата съдба!
Баце, кой визираш?
09:25 06.01.2026
46 Павел Пенев
09:25 06.01.2026
47 разликата
До коментар #44 от "Ганя Путинофила":путен ще ходи в Гааге, а не в Ню Йорк.
09:25 06.01.2026
48 Нищожество,
09:25 06.01.2026
49 стоян георгиев
09:26 06.01.2026
50 ЗАВЪРШИЛИЯТ АЛА-БАЛА КОЛЕЖ
Коментиран от #95
09:26 06.01.2026
51 стоян георгиев
09:26 06.01.2026
54 ТОЯ Е ЗА ЗАТВОРА
09:28 06.01.2026
55 Да,
09:28 06.01.2026
56 нвввз
09:28 06.01.2026
57 Ха ха ха
09:28 06.01.2026
58 голем смех
Коментиран от #196
09:29 06.01.2026
60 Бастардо
До коментар #1 от "Коста":Защо да е побъркан?Прав е човека.Венецуела от много години беше опасна дори за туристи.Мой познат хъди там отдавна,2008г.
и ми каза че на всяка крачка имало въоръжени хора.Сигурно наркотрафиканти.Така че наистина сега хората ще живеят по-спокойно.
Коментиран от #88
Затова имаше революционни движения. Компартията, после Социалистическа партия бе ръководена от братя Петкови. Бе на второ място в изборите.
Сега ще стане същото. Ще има революионни движения, дори отново партизани.
Когато нямаш престава за дадена страна, най-добре е да си мълчиш.
09:30 06.01.2026
62 Локо Пазарджик
09:30 06.01.2026
64 Зъл пес
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ами пак скачайте да гласувате с тях.
Коментиран от #69
09:30 06.01.2026
65 въпрос
Коментиран от #100
09:31 06.01.2026
66 Да бе да
До коментар #3 от "КиКи":Аха,на некадърника все друг му пречи.Чака да го дондуркат.Няма да си размърда д-то за да си подобри живота.
09:32 06.01.2026
67 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ
ПОСЛЕ , ПО СТАР НАРОДЕН ОБИЧАЙ КАТО МИНИСТЪР СЕ СДОБИ С ДИПЛОМА ОТ УНСС. 😮
ТОВА Е: АКО НА НЯКОЙ НЕ МУ Е ЯСНО ЗАЩО ЕНЕРГЕТИКАТА Е В ТОВА СЪСТОЯНИЕ. 😮
ИНАЧЕ, ТОЧНО ТАКИВА МНОГО ЛЕСНО ДАВАТ ОЦЕНКИ НА ДРУГИТЕ 😝
09:32 06.01.2026
68 Смешник
Жалки нищожества лицемерни
09:32 06.01.2026
69 еми
До коментар #64 от "Зъл пес":ще гласуваме за тях разбира се. За кой друг?
09:33 06.01.2026
70 А тромпета
09:33 06.01.2026
71 1-20
Коментиран от #96
09:33 06.01.2026
72 как от НПО
До коментар #63 от "е как тук сте една малка групичка от нпо":Нали Тремп спря парите на НПО преди почти година.
Коментиран от #97
09:34 06.01.2026
73 Айде бе
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Аха,имат таратанци.Дончо им го взе.
09:35 06.01.2026
74 хихи
Много ще ти отива хотелска стая до тази на Мадуро...
09:35 06.01.2026
75 Аква
09:35 06.01.2026
76 Гражданин.
09:35 06.01.2026
77 кауня
09:36 06.01.2026
78 Някой
Благодарим за такава свобода и демокрация. Нищо добнро от нея не сме видели.
09:37 06.01.2026
79 Баш този ли
09:37 06.01.2026
80 Точен
09:37 06.01.2026
81 Факти
09:37 06.01.2026
82 Мазна
09:38 06.01.2026
83 Тодор
По интересното е че вчера по националната телевизия един от водещите на новините каза че венецуелския диктатор се е изправил пред съда в САЩ.
Как определи въпросния псевдожурналист че Мадуро е диктатор? А там има редактори, ръководство в тази телевизия, които диктуват какво да се говори. Защо почват да изпират Тръмп и да формират едностранчиви нагласи в обществото, при положение че се хранят от нашите данъци
Не че Мадуро е цвете, но мантрата че е нелигитимен е меко казано спорна - на последните избори във Венецуела са гласували 9 млн души, а партията на Мадуро има 6 млн членове, при това съотношение дори и при изборни манипулации дали Мадуро ще е избран от 85 % или от 60% въобще няма никакво значение.
Отделно не съм чувал журналистите да наричат Си диктатор, винаги е "президента Си", въпреки че е единствен кандидат на изборите в Китай.
Не са казвали и за Макрон че е диктатор, въпреки че не предприема действоя към независимост на Френска Гвияна
Това лицемерие и двойни аршини идват в повече!
Коментиран от #124
09:40 06.01.2026
84 Пари, при пари отиват
До коментар #1 от "Коста":Много лошо е бедняк да намери съкровище в двора си. Богатият му съсед ще го изтормози, докато не му вземе всичко.
09:40 06.01.2026
85 Мишел
09:40 06.01.2026
86 Мауахаха Путлер тече по крачола
До коментар #1 от "Коста":САЩ получиха наготово достъп до последните разбработки руски системи с300, су30 с модерни ракети, дронове, Бук и Пантсир.
Коментиран от #102
09:40 06.01.2026
87 гост
09:41 06.01.2026
88 Коста
До коментар #60 от "Бастардо":Ти побъркан ли си? Отвличат човек, президент, с жена му, на чужда държава???? Заради петрола. Тръмп го каза. Обвиненията срещу него са само предлог. Преди седмица беше някакъв нарко трафик. А там се борят срещу наркотрафика. Военните с автоматите. В тези страни нарко картелите имат частни армии... И това е нормално??? И Дели Добрев им лиже подметките... И това е също нормално???
09:41 06.01.2026
89 ганю
съсипахте икономиката до дъно
пълна скръб.за Ел.стол сте
цдц,герб, пп-дб,дпс,бсп,итн всички
изключение е само Костадина
09:41 06.01.2026
90 9689
09:41 06.01.2026
91 голем смех
Коментиран от #106
09:43 06.01.2026
92 Защо ли
09:44 06.01.2026
93 БОЧКО
09:44 06.01.2026
94 Берлин
09:44 06.01.2026
95 Справедлив
До коментар #50 от "ЗАВЪРШИЛИЯТ АЛА-БАЛА КОЛЕЖ":Кажи му хасковски каунь и повече не е необходимо. Да вържеш едно магаре за паметника на Карл Маркс и то ще завърши специалността на хасковския каунь.
09:44 06.01.2026
96 ганю
До коментар #71 от "1-20":Това ще го уредя скоро
Чичо сам знае и засега трае, ама само засега
после всички дружно в алкатрас
09:44 06.01.2026
97 АМАH OT ИДИOTИ
До коментар #72 от "как от НПО":ДАЛИ ГИ Е СПРЯЛ ?!
ТОВА Е ЧЕТВЪРТОРАЗРЯДЕН АРТИСТ 😝
КАТО УРСУЛИTE, ПУТИН, ЗЕЛЕНИЯ ЯЗОВЕЦ, 🤣
САМО НАШТА ТИКBA Е ИСТИНСКА 😆
09:44 06.01.2026
98 БеГемот
09:44 06.01.2026
99 Не е истина!
09:44 06.01.2026
102 всичкото руско модерно оръжие
До коментар #86 от "Мауахаха Путлер тече по крачола":И най-големите кубински главорези, не успяха да опазят Мадуро.
А я си представи, ако Мадуро бе обявил война на САЩ?
09:45 06.01.2026
103 нннн
09:45 06.01.2026
104 ганев
09:45 06.01.2026
105 Лицемерни 60клуци
До коментар #38 от "и като я остави какво":Изчисти си пъпките и влизай в час,че закъсняваш
Коментиран от #107
09:45 06.01.2026
106 Справедлив
До коментар #91 от "голем смех":Вземи си микроскоп, когато си го мериш.
Коментиран от #109
09:46 06.01.2026
108 Виж сега
До коментар #40 от "Тоя боклук доказва ,че":Какво печелиш,,когато бълваш толкова злоба?!Поне за една баничка стигат ли ти? Докато не се замислиш какво ГРАДИВНО да се прави,а от сутрин до вечер си само против това,против онова,нещата ти няма да се получат.
09:47 06.01.2026
109 с микроскоп
До коментар #106 от "Справедлив":ще търсиш фю рера си в бункера
Коментиран от #137
09:47 06.01.2026
110 хихи
Чакаме те с хляб и сол пред парламента"
09:47 06.01.2026
111 виктория
Коментиран от #126
09:48 06.01.2026
112 Прогонване
09:48 06.01.2026
113 скоро,скоро!!!
09:49 06.01.2026
114 Питам
Коментиран от #143
09:49 06.01.2026
115 Хохо Бохо
09:49 06.01.2026
116 Я виж, защо ли
Един яко крадец, защитава друг себеподобен!
Утре правим експеримент: нахлуваме на територията на Добрев, нахлузваме му миля, пранги и с госпожата го заселваме някъде в Северозападна България, където ще му повдигнем обвинение “ В името на ограбения народ”!
09:51 06.01.2026
117 Копейкиииии
09:53 06.01.2026
118 Ае копейките
Коментиран от #142
09:54 06.01.2026
119 456
Няма да уча на история господина ,а му препоръчвам преди да си отвори устата и да ръси небивалици да провери поне малко факти. Достъпни са и в библиотеките / книгите/ и в нета.
09:54 06.01.2026
120 Мнение:
09:54 06.01.2026
121 Хамстерът Делян
Хахаха ! Гладен няма да остане!
09:55 06.01.2026
122 стоян
Коментиран от #132, #140
09:56 06.01.2026
123 az СВО Победа 80
Коментиран от #150, #162
09:56 06.01.2026
124 Ерт
До коментар #83 от "Тодор":Добрев е никой но с с 120 млн в джоба откраднати пари самочувствието е голямо .неговото управление ни направи най бедни в ЕС
09:58 06.01.2026
125 12345
09:58 06.01.2026
126 утре
До коментар #111 от "виктория":в 14.23 централно московско време.
09:58 06.01.2026
127 Д-р Менгеме
09:58 06.01.2026
128 дядо поп
09:59 06.01.2026
129 Гонзо
Повръща ми се!
Коментиран от #158
09:59 06.01.2026
130 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
10:00 06.01.2026
131 ССС
Коментиран от #141
10:00 06.01.2026
133 Сандо
10:01 06.01.2026
134 Ние пак с мадуровки ще гласуваме
10:02 06.01.2026
135 Хахахаха
10:02 06.01.2026
137 Справедлив
До коментар #109 от "с микроскоп":Много ти е навътре, за да се открехваш и ти като хасковския каунь
10:05 06.01.2026
138 Град Симитли
..Делянчо Юдата иска
Дедо Дончо да отвлече
Бацето ?!:))
10:05 06.01.2026
139 Боко
10:06 06.01.2026
140 Справедлив
До коментар #122 от "стоян":Страхотна ирония.
10:07 06.01.2026
142 Справедлив
До коментар #118 от "Ае копейките":Не бе, Краснов е.
10:08 06.01.2026
143 Моча в калта
До коментар #114 от "Питам":Путин ще го извадят от дупката рускоговорящи!
Коментиран от #159
10:09 06.01.2026
144 Политически некоректен
От тъп и наведен, по тъп о по наведен
10:09 06.01.2026
147 Избирател
Делянчо що не кажеш каква демокрация се шири в Ирак, Либия, Сирия, Судан след като господарите ти освободиха тези държави от "диктаторите" им и им взеха петрола. Или пропагандата ви е все за бъдещето пък в миналото не трябва да се гледа.
"Мадуро се превърна в диктатор, който докара богатата Венецуела до просешка тояга" - Мадуро беше избран на избори с абсолютно същите машини с които бяхте "избрани" и вие - излиза че и вие сте диктатори. Богатата Венецуела я докараха до просешка тояга твоите господари а не Мадуро със санкции, ембарго и търговска блокада.
Твоите господари само за месец декември са откраднали 1.9 милиона барела петрол от Венецуела.
"ще създадат работни места, ще повишат заплатите, ще доведат до приходи в бюджета за пенсии и здравеопазване"
ЩЕ ЩЕ ЩЕ - колкото "инвестициите на американските компании" в българския златодобив ни направиха богати толкова и венецуелците ще станат богати. Като гледам колко богати станаха иракчаните, либийците, сирийците или суданците.
Но такива наведени като теб трябва да са на амбразурата и да защитават господарите си че от тях зависи топлото ти местенце.
10:10 06.01.2026
149 Жалък подмазвач
10:11 06.01.2026
151 Суха съчка
10:11 06.01.2026
152 Спиди
10:12 06.01.2026
153 ватман
На такова му викат кражба, ама, айде ....
10:12 06.01.2026
154 каунчо каунлиев шматкаров
10:12 06.01.2026
155 Копейкиииии
Коментиран от #175
10:13 06.01.2026
156 Хвани ме за мадурото
10:14 06.01.2026
157 ТИГО
10:15 06.01.2026
158 Спас
До коментар #129 от "Гонзо":На този са му лепнале Магнитски англичаните и САЩ за корупция и пр.нелегални дейности.Затова е мужду първите да се подлага на Тръмп.Е такива ги вземат напр. от Хасково,с вишо от Благоевград ,Бургас или библиотекарския .Дават им далавери,министри ги правят т.е. пускат ги да крадат народа.Как пък няма нито един от София,от добро семейство завършил солиден институт в София или в чужбина.Е вижте ги гл. архитекти от Ч.Брягот Хасково и пр.
10:15 06.01.2026
159 Антитрол
До коментар #143 от "Моча в калта":"Путин ще"
Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата. Абе как всички наведени евроатлантици виждат в бъдещето и повтарят само ЩЕ ЩЕ ЩЕ - също като този плужек. Ама до сега нито едно ЩЕ ЩЕ ЩЕ не се е сбъднало - още чакам долара да стане 200 рубли и Русия да фалира и да се разпадне.
Коментиран от #165, #168
10:15 06.01.2026
160 Дедо ви...
10:15 06.01.2026
161 Жоро
10:16 06.01.2026
162 Бухал,
До коментар #123 от "az СВО Победа 80":Ти колко пъти превзе Покровск и Купянск?
10:17 06.01.2026
163 ОПГ
10:18 06.01.2026
165 Направо пиши
До коментар #159 от "Антитрол":Киев за два дня и все😂😂
Коментиран от #176
10:19 06.01.2026
166 Факти
10:20 06.01.2026
167 ВВП
10:20 06.01.2026
168 Бавният,
До коментар #159 от "Антитрол":Не повтаряй!
Коментиран от #178
10:21 06.01.2026
169 В тая редичка
10:21 06.01.2026
170 Възмутен
Интересно ми е този наведен плужек какво ще говори когато Тръмп "освободи" и Гренландия или като направи Канада поредния щат. Вече има карта на Гренландия с американския флаг. Или тогава пак ще обърне палачинката и Тръмп отново ще стане "агент Краснов" - ама вече получи амнезия за това какви ги плещеше.
Коментиран от #200
10:21 06.01.2026
171 Няма ли
10:22 06.01.2026
172 очаквайте скоро
Коментиран от #188
10:23 06.01.2026
173 Оракула от Делфи
колегите си в Парламента и го осъдиха за обидни коментари???
Сега ни разкава , като за "лека нощ деца" , колко е хубаво да си
"изтопорен" за слуга на още един като Путин , самозабравил се милиардер!!!
Я кажи , как прецакахте " БЕХ " с ремонта на "АЕЦ" с далаври за десетки милиони евро, ние тв- програмата за "сънчо" я гледаме вече 35 години.
сиреч когато и ти си я гледал като малък????
10:24 06.01.2026
174 ВВП
10:24 06.01.2026
175 Тодор
До коментар #155 от "Копейкиииии":Трябва да знаеш че щом досега не ти е дошла нормална мисъл в главата, вероятността да те осени в бъдеще е нулева
10:25 06.01.2026
176 Хаха
До коментар #165 от "Направо пиши":В Крим се получи за 2 часа, без жертви!
За какво им е на руснаците Киив, населен с облъчени бандери...
10:25 06.01.2026
177 Тръпото си е тръпо.,
10:25 06.01.2026
178 Антитрол
До коментар #168 от "Бавният,":"Не повтаряй!"
Какъв си ти че да ми казваш какво да правя - що не си доброволец във ВСУ да громиш руснаците.
Коментиран от #179, #184
10:25 06.01.2026
179 Копейкотрошач
До коментар #178 от "Антитрол":Тук сме заради такива подлоги като теб🔨
10:28 06.01.2026
180 Питам
10:28 06.01.2026
181 Гнусотия
10:28 06.01.2026
182 Минаваща
10:29 06.01.2026
183 Пепи Волгата
10:30 06.01.2026
184 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #178 от "Антитрол":Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #190
10:30 06.01.2026
185 ВВП
10:31 06.01.2026
186 Госта.
До коментар #30 от "Ники Кънчев":Този изпревари всички с четкането.Дане би да се страхува от нещо?
10:33 06.01.2026
187 не може да бъде
10:33 06.01.2026
188 Българин
До коментар #172 от "очаквайте скоро":"Ще изведат ... Тьотя. И ще ни освободат"
Тьотя ли е била проблема на наведените евроатлантици - не са те че са продажници и наведени а Тьотя е била. Ако наистина е тя аз ще съм първия който ще иска да я изведат ама колкото се оправи България след като съборихте паметника на съветската армия толкова ще се оправи и след извеждането на Тьотя.
Обаче как да признаят че причината да сме зле са именно те защото са продажници и некадърници и сега търсят "виновен" - Тьотя, Путин, руснаците, звездите, "агент Краснов", ланшния сняг
Докото не изведем именно вас България няма да се оправи
Коментиран от #192
10:34 06.01.2026
189 9724
Какво значе агресия в рамките на балканската литерatura?
Каква е повечето применяване на тези думи в други языки?
Какво се съдържа дума срещу агресия в историческия контекст?
10:35 06.01.2026
190 Антитрол
До коментар #184 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Мозъчето не стига ли за нещо ново че това го повтаряш поне от половин година. Или то мисленето при нашите козячета е мисия невъзможна.
10:36 06.01.2026
191 мхмхм
Делян Добрев символа за корупция, кой не го знае.
10:37 06.01.2026
192 броя ви
До коментар #188 от "Българин":прозрачен си
Коментиран от #201
10:37 06.01.2026
193 Георгиев
10:40 06.01.2026
194 хахаха
10:41 06.01.2026
195 Всъшност
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Мъска казва, тези машини са оборудвани софтуерно по американска програма. И тук, у нас, кой предложи да ги купим?
10:42 06.01.2026
197 дядото
10:44 06.01.2026
198 Кака Сийка
10:44 06.01.2026
199 Руснаков
Коментиран от #203
10:45 06.01.2026
200 Тодор
До коментар #170 от "Възмутен":Колега, "наведените" толкова дълго са били в това положение, че кръстните им връзки са сраснати и не могат да се изправят.
когато Тръмп завземе Гренландия, ще обяви че това се прави в интерес на НАТО защото датчаните не могат да я пазят от Русия и Китай /при все че и сега има там военна база на САЩ и това ще е една полоска лъжа, за да се докопа Тръмп до ресурсите на Гренландия/.
И въпреки тази лъжа на Тръмп и Урсула, Кая, Макрон, както и нашите Гербаджии и ППДБейци ще почнат да му пригласят на Тръмп, за да замажат резила на цялата евроатлантическа общност.
Ако имаха топки от ЕС /вкл. нашите евроатлантици в България/ щяха да изпратят всяка държава от Европа по един полк от 1000 души в Гренландия, 15-20 ПВО системи и на ротационен принцип 10 военни кораба, които да обикалят около острова и Тръмп понеже той е адски страхлива личност щеше да се откаже. Тръмп напада там където няма да получи отпор. Когато нападна Иран беше ясно че те не могат да му свалят самолетите, във Венецуела са подкупили военните за да имат успех. Когато обаче атакува хутите и те почнаха да изстрелват ракети срещу американските военни кораби го хвана шубето че ще потопят някой кораб и ...той ще изглежда слаб в очите на американците и се оттегли.
Гренландия ще падне защото няма мъжество в евролибералите да направят каквото е нужно.
Коментиран от #210
10:45 06.01.2026
202 Делю фактурата
10:49 06.01.2026
203 Помнещ
До коментар #199 от "Руснаков":"чудесно е че ще дойде Демокрация във Венецуела"
ЩЕ ЩЕ ЩЕ - що не кажеш каква демокрация дойде в Ирак, Либия, Сирия и Судан след като им смъкнаха "диктаторите" и какъв просперитет е в тези държави - местните се къпят в пари. Защо си мислиш че Венецуела ще е по различна. Да не говорим каква "демокрация" беше в Чили като сложиха Алиенде, да не говорим кой организира "революцията" в Иран и сложи аятоласите на власт - виждал ли си снимка на Техеран през 70-те години с жени с къси полички.
10:54 06.01.2026
204 Винаги ще има
10:56 06.01.2026
205 Луд
До коментар #6 от "Трол":Чрез навеждане към просперитет.
10:56 06.01.2026
206 Ха ха ха
10:56 06.01.2026
207 АйАйАй
10:57 06.01.2026
208 Предобреният
10:57 06.01.2026
209 Истина
11:00 06.01.2026
210 Възмутен
До коментар #200 от "Тодор":"Гренландия ще падне защото няма мъжество в евролибералите да направят каквото е нужно"
Евролибералите също като нашите "евроатлантици" са сложени там от "дълбоката държава" в САЩ и изпълняват нейните нареждания и за това не смеят да гъкнат срещу САЩ. Затова евролибералите затроха Европа заради интересите на краварите и заради това нашите "евроатлантици" ни превърнаха в краварска колония в която началниците на служби (и не само) ги назначават от посолствоТО. Какво мъжество търсиш в плужеци - тях ги интересува единствено кой е правилния в момента на когото трябва да се подмазват.
11:00 06.01.2026
211 Бацуланяка от Банкя
11:01 06.01.2026
212 изказване - резил
11:01 06.01.2026
214 Квалифицираният
До коментар #15 от "Това":Нека да каже по колко месеца се е задържал на една работа, явно е бил слабост на всеки работодател
11:03 06.01.2026