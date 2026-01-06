Делян Добрев: Тръмп освободи Венецуела! Свободните от Мадуро избори ще върнат демокрацията в страната

Гледам как всички вкупом са се "снишили" по темата Венецуела...

Аз нямам никакви колебания! От шофьор на автобус Мадуро се превърна в диктатор, който докара богатата Венецуела до просешка тояга. Хиперинфлация, бедност, крах на икономиката, близо 1/3 от венецуелците са прогонени извън страната си, международна изолация... Мадуро беше приятел единствено с останалите диктатори, покровител на картелите и наркотърговията.

Това публикува на страницата си във фейсбук депутатът от ГЕРБ Делян Добрев. Ето и още от неговия коментар по международната тема №1 в момента:

Тръмп освободи Венецуела! Инвестициите на американските добивни компании ще създадат работни места, ще повишат заплатите, ще доведат до приходи в бюджета за пенсии и здравеопазване. Свободните от Мадуро избори ще върнат демокрацията в страната.

Браво на Тръмп!

Честито на венецуелския народ!

Има още диктатори! Стискам палци и тях да ги последва същата съдба!