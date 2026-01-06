Новини
Делян Добрев: Тръмп освободи Венецуела! Свободните от Мадуро избори ще върнат демокрацията в страната

Делян Добрев: Тръмп освободи Венецуела! Свободните от Мадуро избори ще върнат демокрацията в страната

"От шофьор на автобус Мадуро се превърна в диктатор, който докара богатата Венецуела до просешка тояга. Хиперинфлация, бедност, крах на икономиката, близо 1/3 от венецуелците са прогонени извън страната си, международна изолация", коментира още депутатът от ГЕРБ

Гледам как всички вкупом са се "снишили" по темата Венецуела...

Аз нямам никакви колебания! От шофьор на автобус Мадуро се превърна в диктатор, който докара богатата Венецуела до просешка тояга. Хиперинфлация, бедност, крах на икономиката, близо 1/3 от венецуелците са прогонени извън страната си, международна изолация... Мадуро беше приятел единствено с останалите диктатори, покровител на картелите и наркотърговията.

Това публикува на страницата си във фейсбук депутатът от ГЕРБ Делян Добрев. Ето и още от неговия коментар по международната тема №1 в момента:

Тръмп освободи Венецуела! Инвестициите на американските добивни компании ще създадат работни места, ще повишат заплатите, ще доведат до приходи в бюджета за пенсии и здравеопазване. Свободните от Мадуро избори ще върнат демокрацията в страната.

Браво на Тръмп!

Честито на венецуелския народ!

Има още диктатори! Стискам палци и тях да ги последва същата съдба!


  • 1 Коста

    233 11 Отговор
    Този побъркан ли е? Дели ....

    Коментиран от #60, #84, #86

    09:09 06.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    218 16 Отговор
    Делян Добрев е избран със същите машини като Мадуро.Значи???

    Коментиран от #64, #195

    09:09 06.01.2026

  • 3 КиКи

    222 7 Отговор
    ГЕРБ и "Ново начало" са символ на корупцията днес - до каквото се докоснат го унищожават.

    Коментиран от #66

    09:09 06.01.2026

  • 5 Груьо

    09:09 06.01.2026

  • 6 Трол

    20 105 Отговор
    Венецуела трябва да се учи от свободни и демократични държави като България.

    Коментиран от #205

    09:10 06.01.2026

  • 7 Сякаш

    165 5 Отговор
    .... говори за шефа си.

  • 8 Последния Софиянец

    186 10 Отговор
    Външният дълг на Венецуела е колкото на България но те имат петрол за хиляди години а ние нищо.

    Коментиран от #73

    09:10 06.01.2026

  • 9 Лена

    163 4 Отговор
    И Делян и Бойко са инструменти на мафията. Но има и известна разлика. Делян е Слон в стъкларски магазин, а Бойко е въртелив селски Лисунгер.

    09:11 06.01.2026

  • 10 Зелена бира ще си отворя

    59 6 Отговор
    ще я изпия и с кеф ще кикая на роба ти. Жморник.

    09:11 06.01.2026

  • 11 Сисо

    84 4 Отговор
    Мадуровките ги закупи СИКаджията, и още след първото им прилагане направи всичко възможно за да ги спре.

    09:11 06.01.2026

  • 12 човека от президент в затворник

    50 4 Отговор
    саркозито беше много корумпиран и в затвора а му се радват кат на светец . хората са лицемерни . то от това ние не печелим нищо .

    09:12 06.01.2026

  • 13 Малкото д

    90 3 Отговор
    Банкята да не е развълнуван от случващото се във Венецуела?

    09:12 06.01.2026

  • 14 Коста

    60 3 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Мноо си неумен бее

    09:13 06.01.2026

  • 15 Това

    114 1 Отговор
    ли ти роди махмурлийската кратуна след толкова ваканцуване и запои , бе , фалшиво нещо ? Че и "за свободни избори" и "демокрация" ръси мозъци мошеника и кандидат затворник !

    Коментиран от #214

    09:13 06.01.2026

  • 16 софиянец

    09:14 06.01.2026

  • 17 Пич

    88 2 Отговор
    Какви жал кари са всички управляващи !!! ??? Направо са се нас ръли от страх , защото знаят че са доказани престъпници с досиета в САЩ , и хеликоптерите.........

    09:14 06.01.2026

    93 1 Отговор
    Като дойде вашия ред друга песен ще запеете.

    09:15 06.01.2026

  • 19 Димо

    80 1 Отговор
    На голи приказки много я докарва, но това с нищо не променя реалността. Защо не се дистанцира от Пеефски и не го обвини в корупция. Да го даде на съд. Защото Боко е същия като Пеефски и е затънал в л-на като него!

    09:15 06.01.2026

  • 20 Е да де

    77 12 Отговор
    Путин прави същото - Путин освобобождава украйна! Свободните от Зеленски избори ще върнат демокрацията в страната

    09:17 06.01.2026

  • 21 ежко

    84 1 Отговор
    Някой ден някой ще ни освободи и от теб,Добрев.И аз няма да имам никакви колебания!

    09:17 06.01.2026

  • 22 Лицемерни 60клуци

    67 10 Отговор
    Ще е интересно,когато Тръмп остави Европа на Русия, какви ще ги говорите по-късно на Путин.

    Коментиран от #38

    09:17 06.01.2026

  • 23 Мислител

    64 2 Отговор
    Скоро и теб и голямото Д ще дойде да ви освободи

    09:18 06.01.2026

    78 5 Отговор
    Егати Освобождението, да нахлуят посред нощ в чужда страна и да те отвлекат, Браво, бе, Деляне

    09:18 06.01.2026

    71 3 Отговор
    По-добре от шофьор на автобус до президент, отколкото от муу тр ак до министър председател на Бг!

    09:19 06.01.2026

  • 26 Коуега

    А нещо да кажеш за Борисов и Пеевски?

    09:19 06.01.2026

  • 27 Летописец

    Коментиран от #36

  • 28 Данко Харсъзина

    Този още не е изтрезнял от пиячката по празниците.

    09:20 06.01.2026

  • 29 горски

    53 1 Отговор
    Делянчо-герберското знаме.Колкото по силен вятър вее ,толкова по силно плющи и се вее....по посоката на вятъра разбира се....

    09:20 06.01.2026

  • 30 Ники Кънчев

    54 2 Отговор
    Нека 6ли3ането на 3@дници да започне...сега.

    Коментиран от #186

    09:20 06.01.2026

  • 31 ЕвроАтлантически гьон

    51 1 Отговор
    Това означава Северна и Южна Америка и Гренландия!

    А Датският премиер заяви, че ако Тръмп атакува, за да завземе Гренландия, всичко ще свърши, включително НАТО и всичко, „което сме изградили от края на Втората световна война насам“. )))

    09:21 06.01.2026

  • 32 мада

    41 1 Отговор
    А нашите мадуровки кога ше ги скрапнем?

    09:21 06.01.2026

  • 33 Делянчо,

    48 1 Отговор
    Ще си останеш лаещ Пинчер, даже и да хвалиш Тръмп!

    09:21 06.01.2026

  • 34 Демо Крад

    57 2 Отговор
    Смирненски е написал "Приказка за стълбата" ей за такива напористи селянчета като този.

    09:21 06.01.2026

  • 35 Мутата

    49 1 Отговор
    И тоя каун се изказа

    09:21 06.01.2026

  • 36 Летописец

    30 3 Отговор

    До коментар #27 от "Летописец":

    от Подмяната го "изПраха"

    09:22 06.01.2026

  • 37 Стенли

    38 1 Отговор
    Абе дано ни освободи и от вас

    09:22 06.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Тоя боклук доказва ,че

    Няма в света такива жалки управници като нашите -отвратителни долни,безгръбначни,продажни и крадливи лакеи на ционистите.

    Коментиран от #108

    09:23 06.01.2026

  • 41 Що не

    се махнеш от България и я освободиш от мизерното си гнусно присъствие , и се заселиш във Венецуела при "върнатата демокрация" ?

    09:23 06.01.2026

  • 42 А България кога?!

    45 2 Отговор
    А кога Тръмп ще освободи България от свирепата диктатура на един неграмотен селяндур от Банкя, пожарникар по професия, но издигнат от мафията и мутри като него дори до премиерски пост! За срам и резил на великата ни някога държава! Този неграмоетн СИКаджийски престъпник направи Бългаиря най-бедната и най-корумпирана страна в Европа, първа по смъртност, с най-лошо здравеопазване и с прогнила образователна система! Два милиона млади хора избягаха от СИКаджийската мутра и престъпните му правителства! Така че, хасковско нищожество, дето ти викат Делянчо и дето назначи цялата си рода на високо платени служби в общината ,че и им осигури милиони по европаейски порграми за фирмите им! Точно ти сега трябва да си затваряш мръсната уста! Защото си наглец и мерзавец от най-висока ГЕРБерастка класа! Впрочем, ти отърва решетките, ама това беше временно, сигурен да си! Така или иначе, когато и България бъде освободена от тиквено-свинското робство, ти ще отидеш на гости на бай Ставри! Барабар с габровския крадец на два мииларда, дето уж бяха за електронно правителство, ама се озоваха в чекмеджето! Барабар и с други, компанията ви ще е доста голяма!

    09:23 06.01.2026

  • 43 Реалист

    4 40 Отговор
    Мадуро как само го сгащиха по бели гащи...помисли се за недосегаем и много се обърка, че Путлер ще го опази.

    09:24 06.01.2026

  • 44 Ганя Путинофила

    То и путен беше шофьор на такси!

    Коментиран от #47

    09:24 06.01.2026

  • 45 Гост

    23 2 Отговор
    Цитирам:
    Има още диктатори! Стискам палци и тях да ги последва същата съдба!
    Баце, кой визираш?

    09:25 06.01.2026

  • 46 Павел Пенев

    39 3 Отговор
    Много далече си от международното право и морала хасковско каунче. Какво мнение ще имаш ако Тръмп арестува престъпника Бойко Борисов и неговия политически партньор Шиши на които слугуваш ?

    09:25 06.01.2026

  • 47 разликата

    5 26 Отговор

    До коментар #44 от "Ганя Путинофила":

    путен ще ходи в Гааге, а не в Ню Йорк.

    09:25 06.01.2026

  • 48 Нищожество,

    32 1 Отговор
    Продължавай да се напиняш!

    09:25 06.01.2026

  • 49 стоян георгиев

    34 2 Отговор
    Гербав плужек ,не говори глупости,ами прочети какво пише Ройтерс за ситуацията в момента във Венецуела...

    09:26 06.01.2026

  • 50 ЗАВЪРШИЛИЯТ АЛА-БАЛА КОЛЕЖ

    38 0 Отговор
    продавач на домати на пазара в Хасково и уредил родата със СТОТИЦИ МИЛИОНИ от хазната /покрай ТИКВАТА/ от "ДЕМОКРАТ" поклонник на Сорос изведнъж се преобрази във фен на Тръмп. О времена , О нрави....

    Коментиран от #95

    09:26 06.01.2026

  • 51 стоян георгиев

    27 1 Отговор
    Курвалеем както обикновенно! Герб са си такива!

    09:26 06.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ТОЯ Е ЗА ЗАТВОРА

    35 1 Отговор
    По-добре си мълчи и изчезни с окраденото преди и теб да те оковат

    09:28 06.01.2026

  • 55 Да,

    28 0 Отговор
    Освободи петрола

    09:28 06.01.2026

  • 56 нвввз

    28 1 Отговор
    Това което казва това мекере за всички диктатори май за шефа си говори

    09:28 06.01.2026

  • 57 Ха ха ха

    29 1 Отговор
    демокрадци както в България! 240 фъфлека като Вас цял живот на издръжка на бюджета без да са внесли нито стотинка БВП получават месечна заплата колкото работещите в реалния сектор за 15-20 месеца! Осем това с безплатни автомобили S класа по 10 души охрана да Ви пазят от "народната любов" хайде скрийте се!

    09:28 06.01.2026

  • 58 голем смех

    6 29 Отговор
    Европа е 500 милиона население и има също ядрени ракети и значителна икономика. Русийката е 130 милиона руснаци преко сили и вече почти никаква икономика. Ще си ги мериме ли?

    Коментиран от #196

    09:29 06.01.2026

  • 60 Бастардо

    4 34 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    Защо да е побъркан?Прав е човека.Венецуела от много години беше опасна дори за туристи.Мой познат хъди там отдавна,2008г.
    и ми каза че на всяка крачка имало въоръжени хора.Сигурно наркотрафиканти.Така че наистина сега хората ще живеят по-спокойно.

    Коментиран от #88

    09:29 06.01.2026

  • 61 Слушай, ти на всяко гърне мерудия.

    30 1 Отговор
    Бил съм и ще ти кажа. 90 пррцента от Венецуелската икономика бе свързана със Щатите, 10 процента с Япония. Европа нула. Народът живееше бедно. За един долар купувахме 25 банана.
    Затова имаше революционни движения. Компартията, после Социалистическа партия бе ръководена от братя Петкови. Бе на второ място в изборите.
    Сега ще стане същото. Ще има революионни движения, дори отново партизани.
    Когато нямаш престава за дадена страна, най-добре е да си мълчиш.

    09:30 06.01.2026

  • 62 Локо Пазарджик

    35 0 Отговор
    За да коментираш нещо, се иска акъл, Делянчо. А Боко от неук пазач охранител и престъпник се превърна в министър- председател. Не ми се рови из нета, за да видя и ти какъв си бил преди Боко да те хване за ушите и да те постави министър. Роден за овчар, станал министър. Делянчо,. викаш- ще върнат демокрацията и ще създадат много работни места... Както върнаха демокрацията в Ирак и в Либия и както създадоха и там много работни места. Благодарение на демократизацията Ирак и Либия се превърнаха от развиващи се икономики с нелоши показатели в изостанали, бедни, оглозгани държави с бедно, гладно и нещастно население, раздирани от военни конфликти, безработица, инфлация, глад и мизерия.

    09:30 06.01.2026

  • 64 Зъл пес

    19 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ами пак скачайте да гласувате с тях.

    Коментиран от #69

    09:30 06.01.2026

  • 65 въпрос

    34 1 Отговор
    50 коментара под "умозаключеинето" на хасковското нищожество и доказан престъпник, крадец на милиони, когото потъналата в зависимости и корупция Прокуратура помилва! 50 коментара, преливащи от неистова омраза и презрение към това хасковско нищожество! Е, и?! Къде си тръгнало и ти "барабар Петко с мъжете "бе, нищожество Добрево?" И с какъв сурат продължаваш да се показваш пред хората?! И ти, и Бичето Томоов, и Диловият грозник, дето нищо не му се ръзбира като говори, и бовшата видна "костовистка" ГЕРБачева, пардон - Сачева, и цялата ви престъпна пасмина?

    Коментиран от #100

    09:31 06.01.2026

  • 66 Да бе да

    14 4 Отговор

    До коментар #3 от "КиКи":

    Аха,на некадърника все друг му пречи.Чака да го дондуркат.Няма да си размърда д-то за да си подобри живота.

    09:32 06.01.2026

  • 67 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    30 1 Отговор
    А БЕ, ТОВА НЕДОРАЗУМЕНИЕ БЕШЕ ЗАВЪРШИЛО НЯКАКВО ""УЧИЛИЩЕ"" ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ART-БИЗНЕС В ЩАТИТЕ И ОТ НИЩОТО TИKBATA ГО НАЗНАЧИ ЗА МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА. 😮
    ПОСЛЕ , ПО СТАР НАРОДЕН ОБИЧАЙ КАТО МИНИСТЪР СЕ СДОБИ С ДИПЛОМА ОТ УНСС. 😮
    ТОВА Е: АКО НА НЯКОЙ НЕ МУ Е ЯСНО ЗАЩО ЕНЕРГЕТИКАТА Е В ТОВА СЪСТОЯНИЕ. 😮
    ИНАЧЕ, ТОЧНО ТАКИВА МНОГО ЛЕСНО ДАВАТ ОЦЕНКИ НА ДРУГИТЕ 😝

    09:32 06.01.2026

  • 68 Смешник

    28 1 Отговор
    А дано да дойде и тук да ни освободи от вас
    Жалки нищожества лицемерни

    09:32 06.01.2026

  • 69 еми

    2 21 Отговор

    До коментар #64 от "Зъл пес":

    ще гласуваме за тях разбира се. За кой друг?

    09:33 06.01.2026

  • 70 А тромпета

    27 0 Отговор
    Кога ще дойде да ни освободи от Вас?

    09:33 06.01.2026

  • 71 1-20

    23 1 Отговор
    Жалко само че нямаме ресурси от които да се интересува Тръмп. Иначе можеше да освободи България като евакуира Тиквата и Шишко в САЩ. Като бонус меже да вземе и този вредител.

    Коментиран от #96

    09:33 06.01.2026

  • 72 как от НПО

    6 8 Отговор

    До коментар #63 от "е как тук сте една малка групичка от нпо":

    Нали Тремп спря парите на НПО преди почти година.

    Коментиран от #97

    09:34 06.01.2026

  • 73 Айде бе

    4 13 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Аха,имат таратанци.Дончо им го взе.

    09:35 06.01.2026

  • 74 хихи

    22 0 Отговор
    Делянчо, а България кога ще освободи???
    Много ще ти отива хотелска стая до тази на Мадуро...

    09:35 06.01.2026

  • 75 Аква

    18 2 Отговор
    Като гледам приликата между бившия шофьор и бившия охранител , вия от болка. Никой няма да ни освободи нас, безпетролените.

    09:35 06.01.2026

  • 76 Гражданин.

    14 2 Отговор
    Да но и отвас да ни освободят американците .За да дойде демокрацията в България.

    09:35 06.01.2026

  • 77 кауня

    22 1 Отговор
    Делене какво стана с радиоактивната вода в Хасково ,изкопа ли новите кладенци или забрави??? Ама 4 милиона от проекта ги прибра в джоба

    09:36 06.01.2026

  • 78 Някой

    19 0 Отговор
    Аха, свободни избори като у нас? Дето от Посолството нареждат кой какво и как. А през това време източва ресурсите на държавата - човешки, природни, финансови, икономически и т.н.
    Благодарим за такава свобода и демокрация. Нищо добнро от нея не сме видели.

    09:37 06.01.2026

  • 79 Баш този ли

    16 1 Отговор
    Дано Тръмп ни освободи и от нашите Мъдурковци. Мнаго тежат, по-голям вертолет и да и олекне на България най-после.

    09:37 06.01.2026

  • 80 Точен

    13 1 Отговор
    Този явно говори за своите диктатори - босовете на гробарите и на Новия бардак...

    09:37 06.01.2026

  • 81 Факти

    19 3 Отговор
    Сега “освободена” Венецуела , ще остане без петрол , благодарение на грабителската краварска “де мо крация” !

    09:37 06.01.2026

  • 82 Мазна

    16 2 Отговор
    досадна подлога! Пфуууу, отврат!

    09:38 06.01.2026

  • 83 Тодор

    17 1 Отговор
    Добрев не е толкова интересен какви простотии ръси, понеже е г-н Никой и тежестта му в държавата и в партията му е нулева.
    По интересното е че вчера по националната телевизия един от водещите на новините каза че венецуелския диктатор се е изправил пред съда в САЩ.
    Как определи въпросния псевдожурналист че Мадуро е диктатор? А там има редактори, ръководство в тази телевизия, които диктуват какво да се говори. Защо почват да изпират Тръмп и да формират едностранчиви нагласи в обществото, при положение че се хранят от нашите данъци
    Не че Мадуро е цвете, но мантрата че е нелигитимен е меко казано спорна - на последните избори във Венецуела са гласували 9 млн души, а партията на Мадуро има 6 млн членове, при това съотношение дори и при изборни манипулации дали Мадуро ще е избран от 85 % или от 60% въобще няма никакво значение.
    Отделно не съм чувал журналистите да наричат Си диктатор, винаги е "президента Си", въпреки че е единствен кандидат на изборите в Китай.
    Не са казвали и за Макрон че е диктатор, въпреки че не предприема действоя към независимост на Френска Гвияна
    Това лицемерие и двойни аршини идват в повече!

    Коментиран от #124

    09:40 06.01.2026

  • 84 Пари, при пари отиват

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    Много лошо е бедняк да намери съкровище в двора си. Богатият му съсед ще го изтормози, докато не му вземе всичко.

    09:40 06.01.2026

  • 85 Мишел

    11 0 Отговор
    Тръмп освободи Венецуела и я прави колония на САЩ.

    09:40 06.01.2026

  • 86 Мауахаха Путлер тече по крачола

    1 14 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    САЩ получиха наготово достъп до последните разбработки руски системи с300, су30 с модерни ракети, дронове, Бук и Пантсир.

    Коментиран от #102

    09:40 06.01.2026

  • 87 гост

    14 0 Отговор
    ГЕРБ-ненормалници се активизира!Тикво, ти си идиота на света!

    09:41 06.01.2026

  • 88 Коста

    19 2 Отговор

    До коментар #60 от "Бастардо":

    Ти побъркан ли си? Отвличат човек, президент, с жена му, на чужда държава???? Заради петрола. Тръмп го каза. Обвиненията срещу него са само предлог. Преди седмица беше някакъв нарко трафик. А там се борят срещу наркотрафика. Военните с автоматите. В тези страни нарко картелите имат частни армии... И това е нормално??? И Дели Добрев им лиже подметките... И това е също нормално???

    09:41 06.01.2026

  • 89 ганю

    16 0 Отговор
    ами тука така направихте и вие за 36г
    съсипахте икономиката до дъно
    пълна скръб.за Ел.стол сте
    цдц,герб, пп-дб,дпс,бсп,итн всички
    изключение е само Костадина

    09:41 06.01.2026

  • 90 9689

    11 1 Отговор
    Дребосъко,да беше тебе освободил........

    09:41 06.01.2026

  • 91 голем смех

    3 14 Отговор
    Европа е 500 милиона население и има също ядрени ракети и значителна икономика. Русийката е 130 милиона руснаци преко сили и вече почти никаква икономика. Ще си ги мериме ли?

    Коментиран от #106

    09:43 06.01.2026

  • 92 Защо ли

    12 0 Отговор
    Ще "цъфнат" като Сирия, Либия, Ирак и др.

    09:44 06.01.2026

  • 93 БОЧКО

    11 0 Отговор
    Този всезнайко как пък веднъж не се показа що-годе в приличен вид. Мързи го да говори, мързи го да се обръсне, със сигурност го мързи и да се измие. Егати и мъззеливата г. д. Иначе за далаверите и кражбите не го мързи.

    09:44 06.01.2026

  • 94 Берлин

    10 0 Отговор
    Глупак,отиди и виж Сингапур,диктатура там,но никой тук нито една европейска държава не искат този модел,Не Демократично,бла бла бла,тук е разврат, алкохол, наркотици.,удобно да се правят пари и да лъжат хората, Хубава Демокрация,Е Ред и Спазване на Закона.

    09:44 06.01.2026

  • 95 Справедлив

    11 0 Отговор

    До коментар #50 от "ЗАВЪРШИЛИЯТ АЛА-БАЛА КОЛЕЖ":

    Кажи му хасковски каунь и повече не е необходимо. Да вържеш едно магаре за паметника на Карл Маркс и то ще завърши специалността на хасковския каунь.

    09:44 06.01.2026

  • 96 ганю

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "1-20":

    Това ще го уредя скоро
    Чичо сам знае и засега трае, ама само засега
    после всички дружно в алкатрас

    09:44 06.01.2026

  • 97 АМАH OT ИДИOTИ

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "как от НПО":

    ДАЛИ ГИ Е СПРЯЛ ?!
    ТОВА Е ЧЕТВЪРТОРАЗРЯДЕН АРТИСТ 😝
    КАТО УРСУЛИTE, ПУТИН, ЗЕЛЕНИЯ ЯЗОВЕЦ, 🤣
    САМО НАШТА ТИКBA Е ИСТИНСКА 😆

    09:44 06.01.2026

  • 98 БеГемот

    5 0 Отговор
    Абе, не знам, ама ти крадливи нагло хасковско ако да се имаш за демократ....айде нема нужда....кликата ГЕРБ едва ли се различавате от кликата Мадуро...

    09:44 06.01.2026

  • 99 Не е истина!

    8 0 Отговор
    Човека на Боко говори така, щото хамериканския ботуш му е на шията... Утре ако рече Тръмп, Боко и сие в затвора, това е... Наричат се подлоги такива хора

    09:44 06.01.2026

  • 102 всичкото руско модерно оръжие

    1 10 Отговор

    До коментар #86 от "Мауахаха Путлер тече по крачола":

    И най-големите кубински главорези, не успяха да опазят Мадуро.
    А я си представи, ако Мадуро бе обявил война на САЩ?

    09:45 06.01.2026

  • 103 нннн

    12 1 Отговор
    Ей така дяволът чете евангелие! Венецуела е в тежко положение, защото САЩ от двайсетина години и налагат санкции, икономическа и всякаква блокада. Американците първо я съсипаха, после я ,,спасяват. (?)

    09:45 06.01.2026

  • 104 ганев

    7 1 Отговор
    А КОЙ ЩЕ.....ОСВОБОДИ.......БЪЛГАРИЯ ...ОТ......ВАС

    09:45 06.01.2026

  • 105 Лицемерни 60клуци

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "и като я остави какво":

    Изчисти си пъпките и влизай в час,че закъсняваш

    Коментиран от #107

    09:45 06.01.2026

  • 106 Справедлив

    4 3 Отговор

    До коментар #91 от "голем смех":

    Вземи си микроскоп, когато си го мериш.

    Коментиран от #109

    09:46 06.01.2026

  • 108 Виж сега

    2 4 Отговор

    До коментар #40 от "Тоя боклук доказва ,че":

    Какво печелиш,,когато бълваш толкова злоба?!Поне за една баничка стигат ли ти? Докато не се замислиш какво ГРАДИВНО да се прави,а от сутрин до вечер си само против това,против онова,нещата ти няма да се получат.

    09:47 06.01.2026

  • 109 с микроскоп

    3 4 Отговор

    До коментар #106 от "Справедлив":

    ще търсиш фю рера си в бункера

    Коментиран от #137

    09:47 06.01.2026

  • 110 хихи

    5 2 Отговор
    Май има нужда от писмо до Тръмп от българския народ "Ела да ни освободиш"
    Чакаме те с хляб и сол пред парламента"

    09:47 06.01.2026

  • 111 виктория

    5 2 Отговор
    кога ще освободи България!!!

    Коментиран от #126

    09:48 06.01.2026

  • 112 Прогонване

    10 1 Отговор
    То и 1/3 българи бяха прогонени от България, нищо че е "демокрация". Ама на никой вече не му пука...

    09:48 06.01.2026

  • 113 скоро,скоро!!!

    6 1 Отговор
    подмазвачев!!

    09:49 06.01.2026

  • 114 Питам

    3 10 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #143

    09:49 06.01.2026

  • 115 Хохо Бохо

    9 0 Отговор
    Някой още има ли съмнения, че тоя е деб ил? Делянчо мама, я сподели краварските компании тоя петрол дето ще го добиват за благото на венецуелският народ ли ще го правят или ще фо крадат, както обикновенно?

    09:49 06.01.2026

  • 116 Я виж, защо ли

    10 0 Отговор
    Не се изненадвам за брътвежите на Дебел Добдев!
    Един яко крадец, защитава друг себеподобен!
    Утре правим експеримент: нахлуваме на територията на Добрев, нахлузваме му миля, пранги и с госпожата го заселваме някъде в Северозападна България, където ще му повдигнем обвинение “ В името на ограбения народ”!

    09:51 06.01.2026

  • 117 Копейкиииии

    3 8 Отговор
    Видяхте ли как изнесоха Мадуро по бели гащи.Ха ха.После го обуха в анцуг Адидас.хах

    09:53 06.01.2026

  • 118 Ае копейките

    7 4 Отговор
    Тръмп другар ли е или кравар?

    Коментиран от #142

    09:54 06.01.2026

  • 119 456

    9 0 Отговор
    Това изказване на Добрев ,показва неговата некомпетентност. Не познава историята на Венецуела ,а в същото време дава мнения, които мнения си личат ,че са свидетелства за слугинаж пред нечия друга страна ,различна от България.
    Няма да уча на история господина ,а му препоръчвам преди да си отвори устата и да ръси небивалици да провери поне малко факти. Достъпни са и в библиотеките / книгите/ и в нета.

    09:54 06.01.2026

  • 120 Мнение:

    10 0 Отговор
    Че е глупак, Делянчо, глупак е, ама е хитър поне да се намърдва в медиите с такива изказвания, да стои в готовност, че избори идват, не се знае, може да му капне некой долар... Иначе му бешв удобно в Бг с диктатора. Бе важното е да хване попътния вятър

    09:54 06.01.2026

  • 121 Хамстерът Делян

    8 1 Отговор
    Какво ли е скрил в бузките си брадясали?
    Хахаха ! Гладен няма да остане!

    09:55 06.01.2026

  • 122 стоян

    2 10 Отговор
    Браво за Делян Добрев и партия ГЕРБ които показват пътя за развитие на съвременна България

    Коментиран от #132, #140

    09:56 06.01.2026

  • 123 az СВО Победа 80

    10 4 Отговор
    Дали ще напише същото и за бивша Украйна???

    Коментиран от #150, #162

    09:56 06.01.2026

  • 124 Ерт

    10 1 Отговор

    До коментар #83 от "Тодор":

    Добрев е никой но с с 120 млн в джоба откраднати пари самочувствието е голямо .неговото управление ни направи най бедни в ЕС

    09:58 06.01.2026

  • 125 12345

    6 1 Отговор
    Няма ли кой да дойде и да ни освободи от Шиши и Боци.

    09:58 06.01.2026

  • 126 утре

    2 1 Отговор

    До коментар #111 от "виктория":

    в 14.23 централно московско време.

    09:58 06.01.2026

  • 127 Д-р Менгеме

    6 0 Отговор
    Тоа КАУНЬ пак се изходи по въпроса

    09:58 06.01.2026

  • 128 дядо поп

    4 0 Отговор
    Кога ли ще ни освободят от мнението на разбирачи като теб?

    09:59 06.01.2026

  • 129 Гонзо

    12 0 Отговор
    Чудя се на тоя пладнешки разбойник, на тоя тъпак, на тая мъжка проститутка... От къде - накъде точно той ще взима отношение за събитията във Венецуела! От позицията на какъв ще квалифицира чужди президенти??? Та той е награмотен, неук, и е пряк пример за един стар лав - "На трона на Вазов, седна някой си Папазов"! Такива като него нямат право да коментират Боливарската република!
    Повръща ми се!

    Коментиран от #158

    09:59 06.01.2026

  • 130 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 0 Отговор
    Дано България се освободи от вас КРАДЛИВИ ГЕРБерастки мишки...

    10:00 06.01.2026

  • 131 ССС

    4 6 Отговор
    Едно си баба знае, едно си баба бае! На наще хора се освободители са им в главата. От както на прабаба ти и прадядоти са им промили мозъците, че рашките са ни освободили, ние се чакаме освободителя и се освободители виждаме!

    Коментиран от #141

    10:00 06.01.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Сандо

    5 0 Отговор
    Че то и в България беше същото без да се появява шофьор на автобус.У нас просто властта взеха чужди мекерета.И продължава да е така,без хиперинфлация - засега.

    10:01 06.01.2026

  • 134 Ние пак с мадуровки ще гласуваме

    6 4 Отговор
    Каква е тази съдба? Путин, Мадуро, бай Хой ли следва?

    10:02 06.01.2026

  • 135 Хахахаха

    12 0 Отговор
    А един г-н магнитски станал пръв Тръмпофил.

    10:02 06.01.2026

  • 137 Справедлив

    6 2 Отговор

    До коментар #109 от "с микроскоп":

    Много ти е навътре, за да се открехваш и ти като хасковския каунь

    10:05 06.01.2026

  • 138 Град Симитли

    6 1 Отговор
    "....Има още диктатори! Стискам палци и тях да ги последва същата съдба!"
    ..Делянчо Юдата иска
    Дедо Дончо да отвлече
    Бацето ?!:))

    10:05 06.01.2026

  • 139 Боко

    2 3 Отговор
    Скоро ще съобщиш , че Путин е освободил 404 👌😁

    10:06 06.01.2026

  • 140 Справедлив

    3 1 Отговор

    До коментар #122 от "стоян":

    Страхотна ирония.

    10:07 06.01.2026

  • 142 Справедлив

    3 1 Отговор

    До коментар #118 от "Ае копейките":

    Не бе, Краснов е.

    10:08 06.01.2026

  • 143 Моча в калта

    3 6 Отговор

    До коментар #114 от "Питам":

    Путин ще го извадят от дупката рускоговорящи!

    Коментиран от #159

    10:09 06.01.2026

  • 144 Политически некоректен

    8 0 Отговор
    Делян, Бойко и прочие,
    От тъп и наведен, по тъп о по наведен

    10:09 06.01.2026

  • 147 Избирател

    10 1 Отговор
    "Свободните от Мадуро избори ще върнат демокрацията в страната"

    Делянчо що не кажеш каква демокрация се шири в Ирак, Либия, Сирия, Судан след като господарите ти освободиха тези държави от "диктаторите" им и им взеха петрола. Или пропагандата ви е все за бъдещето пък в миналото не трябва да се гледа.

    "Мадуро се превърна в диктатор, който докара богатата Венецуела до просешка тояга" - Мадуро беше избран на избори с абсолютно същите машини с които бяхте "избрани" и вие - излиза че и вие сте диктатори. Богатата Венецуела я докараха до просешка тояга твоите господари а не Мадуро със санкции, ембарго и търговска блокада.

    Твоите господари само за месец декември са откраднали 1.9 милиона барела петрол от Венецуела.

    "ще създадат работни места, ще повишат заплатите, ще доведат до приходи в бюджета за пенсии и здравеопазване"

    ЩЕ ЩЕ ЩЕ - колкото "инвестициите на американските компании" в българския златодобив ни направиха богати толкова и венецуелците ще станат богати. Като гледам колко богати станаха иракчаните, либийците, сирийците или суданците.

    Но такива наведени като теб трябва да са на амбразурата и да защитават господарите си че от тях зависи топлото ти местенце.

    10:10 06.01.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Жалък подмазвач

    9 0 Отговор
    Много са изплашени подобните му от Тръмп. Спокойно , той Тръмп с " жалки мишени " не се занимава.

    10:11 06.01.2026

  • 151 Суха съчка

    7 0 Отговор
    Точно така разпалено агитираха и комунистите след деветосептемврийския преврат и след десето ноемврийска сините демократи ..........

    10:11 06.01.2026

  • 152 Спиди

    6 1 Отговор
    Хасковски боклу.....

    10:12 06.01.2026

  • 153 ватман

    8 0 Отговор
    Да, освободи ги и им взе петрола...Самонагради се за доброто дело.
    На такова му викат кражба, ама, айде ....

    10:12 06.01.2026

  • 154 каунчо каунлиев шматкаров

    8 1 Отговор
    Тръмп ще освободи и бг от тикви и шопари наградени с отличие гранитски

    10:12 06.01.2026

  • 155 Копейкиииии

    5 7 Отговор
    Превалутирате ли ха ха?И да знаете, че рублите не са пари 😁

    Коментиран от #175

    10:13 06.01.2026

  • 156 Хвани ме за мадурото

    5 2 Отговор
    Свободните от тикви и прасета избори ще върнат демокрацията в България

    10:14 06.01.2026

  • 157 ТИГО

    10 0 Отговор
    АМАН ОТ "ЦЕЛУВАЧИ НА СКУТОВЕ" как па не ги е срам ,оня при дачков с течащите лиги 2 часа монолог на простака , сега тоя да се сложи на УСА! Аман бе не ви ли стигна 45 години се слагахте на СССР после на САЩ 35 год ! То не е лаземе и подлагане не е чудо !

    10:15 06.01.2026

  • 158 Спас

    8 1 Отговор

    До коментар #129 от "Гонзо":

    На този са му лепнале Магнитски англичаните и САЩ за корупция и пр.нелегални дейности.Затова е мужду първите да се подлага на Тръмп.Е такива ги вземат напр. от Хасково,с вишо от Благоевград ,Бургас или библиотекарския .Дават им далавери,министри ги правят т.е. пускат ги да крадат народа.Как пък няма нито един от София,от добро семейство завършил солиден институт в София или в чужбина.Е вижте ги гл. архитекти от Ч.Брягот Хасково и пр.

    10:15 06.01.2026

  • 159 Антитрол

    9 3 Отговор

    До коментар #143 от "Моча в калта":

    "Путин ще"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата. Абе как всички наведени евроатлантици виждат в бъдещето и повтарят само ЩЕ ЩЕ ЩЕ - също като този плужек. Ама до сега нито едно ЩЕ ЩЕ ЩЕ не се е сбъднало - още чакам долара да стане 200 рубли и Русия да фалира и да се разпадне.

    Коментиран от #165, #168

    10:15 06.01.2026

  • 160 Дедо ви...

    3 0 Отговор
    Предлагам на Тръмп да ни освободи и нас, да прибира тия двамата и ги съди по техните закони

    10:15 06.01.2026

  • 161 Жоро

    10 1 Отговор
    Колко ми беше хубаво по празниците като не виждах тези личности. Пфууу....Ту,тууу.

    10:16 06.01.2026

  • 162 Бухал,

    3 5 Отговор

    До коментар #123 от "az СВО Победа 80":

    Ти колко пъти превзе Покровск и Купянск?

    10:17 06.01.2026

  • 163 ОПГ

    5 0 Отговор
    А нас кога ще освободи? От Партиите-ОПГ които крадат милиарди от бюджета и от евро-фондовете? Кога ще имаме независима от политическата мафия съдебна система? Кога ще имаме не фалшифицирани и не манипулирани избори? Кога ще имаме ПОЛИТИКА в ИНТЕРЕС на ОБЩЕСТВОТО, а не на чужди сили?

    10:18 06.01.2026

  • 165 Направо пиши

    3 5 Отговор

    До коментар #159 от "Антитрол":

    Киев за два дня и все😂😂

    Коментиран от #176

    10:19 06.01.2026

  • 166 Факти

    6 0 Отговор
    Ако можеше някой да ни освободи от нашата мафия... За жалост нямаме нефт и газ и не сме интересни. Като тръгнат да копаят тунела под Шипка и ударят голямата буца злато ще стане забавно. Тогава ще изскочат много мераклии да ни освобождават.

    10:20 06.01.2026

  • 167 ВВП

    5 1 Отговор
    Говорят по инерция...И ако,Тромп,прати делтата да ни освободи от Тюфлека ,и от другите боклуци..Ко става ??.

    10:20 06.01.2026

  • 168 Бавният,

    2 2 Отговор

    До коментар #159 от "Антитрол":

    Не повтаряй!

    Коментиран от #178

    10:21 06.01.2026

  • 169 В тая редичка

    4 0 Отговор
    Никакви колебания нямат само шеметите,лудите и гузните престъпници като Пиши. И тоя шушумигел се нареди в тая редичка.

    10:21 06.01.2026

  • 170 Възмутен

    4 3 Отговор
    "Тръмп освободи Венецуела! Браво на Тръмп!"

    Интересно ми е този наведен плужек какво ще говори когато Тръмп "освободи" и Гренландия или като направи Канада поредния щат. Вече има карта на Гренландия с американския флаг. Или тогава пак ще обърне палачинката и Тръмп отново ще стане "агент Краснов" - ама вече получи амнезия за това какви ги плещеше.

    Коментиран от #200

    10:21 06.01.2026

  • 171 Няма ли

    0 1 Отговор
    И нас да ни освободят от вас?

    10:22 06.01.2026

  • 172 очаквайте скоро

    2 3 Отговор
    Рейд на хеликоптери и в София. Ще изведат ... Тьотя. И ще ни освободат.

    Коментиран от #188

    10:23 06.01.2026

  • 173 Оракула от Делфи

    5 0 Отговор
    Този ли е новия "Шпец"- външен министър на България , дето мажеше с ла-а
    колегите си в Парламента и го осъдиха за обидни коментари???
    Сега ни разкава , като за "лека нощ деца" , колко е хубаво да си
    "изтопорен" за слуга на още един като Путин , самозабравил се милиардер!!!

    Я кажи , как прецакахте " БЕХ " с ремонта на "АЕЦ" с далаври за десетки милиони евро, ние тв- програмата за "сънчо" я гледаме вече 35 години.
    сиреч когато и ти си я гледал като малък????

    10:24 06.01.2026

  • 174 ВВП

    2 1 Отговор
    И окропитеците трябваше да направят така .Да се отърват от Зелю артиста и да кооперират с Москва ..Обаче понеже са кухи кратуни ,си убиха Окрайната..

    10:24 06.01.2026

  • 175 Тодор

    1 1 Отговор

    До коментар #155 от "Копейкиииии":

    Трябва да знаеш че щом досега не ти е дошла нормална мисъл в главата, вероятността да те осени в бъдеще е нулева

    10:25 06.01.2026

  • 176 Хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #165 от "Направо пиши":

    В Крим се получи за 2 часа, без жертви!
    За какво им е на руснаците Киив, населен с облъчени бандери...

    10:25 06.01.2026

  • 177 Тръпото си е тръпо.,

    3 0 Отговор
    ОПРАЙ ФИНАНСИТИ ВЪТРЕШНИ СЕГА Е РЕД НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА. КАЖИ КОГА ЩЕ ДОЙДЕ И ТУК ДА ОСВОБОДИ И НАС ОТ ТУУЛПА И ВАС. ЗАЩОТО СМЕ ЗАТЪНАЛИ ДО ЧЕЛОТО ОТ КОРУПЦИЯ. НЕ МОЙМ ДА ДИШАМЕ.

    10:25 06.01.2026

  • 178 Антитрол

    4 2 Отговор

    До коментар #168 от "Бавният,":

    "Не повтаряй!"

    Какъв си ти че да ми казваш какво да правя - що не си доброволец във ВСУ да громиш руснаците.

    Коментиран от #179, #184

    10:25 06.01.2026

  • 179 Копейкотрошач

    2 1 Отговор

    До коментар #178 от "Антитрол":

    Тук сме заради такива подлоги като теб🔨

    10:28 06.01.2026

  • 180 Питам

    2 1 Отговор
    След като Тръмп освободи света от Венецуела , КОЙ ще освободи светът от САЩ?

    10:28 06.01.2026

  • 181 Гнусотия

    1 0 Отговор
    Какво да очаква човек от марионетките на американските сатанисти

    10:28 06.01.2026

  • 182 Минаваща

    3 0 Отговор
    Чудя се.. тоз Делянчо дали си е тъп по рождение, или е достатъчно добре платен… и не визирам само настоящото му изявление.

    10:29 06.01.2026

  • 183 Пепи Волгата

    1 0 Отговор
    Думай аз на Мадуро да приеме еврото.

    10:30 06.01.2026

  • 184 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 0 Отговор

    До коментар #178 от "Антитрол":

    Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #190

    10:30 06.01.2026

  • 185 ВВП

    2 1 Отговор
    Тоя шушлек се слага веднага ,при първата възможност на Доню тъпака..Щото е омазан в корупция ..Путин освобождава руски хора ..под робството на окропите .Само дето режима в Киев иска да избие всички..преди да умре

    10:31 06.01.2026

  • 186 Госта.

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ники Кънчев":

    Този изпревари всички с четкането.Дане би да се страхува от нещо?

    10:33 06.01.2026

  • 187 не може да бъде

    6 0 Отговор
    Надявам се мамин Делянчо да е бил пиян когато е ръсил тия простотии иначе би трябвало да му се постави медицинска диагноза!?Той съвсем очевидно нито разбира какво се е случило нито осъзнава последствията!?И този ......се води в "елита" на ГЕРБ!?

    10:33 06.01.2026

  • 188 Българин

    4 3 Отговор

    До коментар #172 от "очаквайте скоро":

    "Ще изведат ... Тьотя. И ще ни освободат"

    Тьотя ли е била проблема на наведените евроатлантици - не са те че са продажници и наведени а Тьотя е била. Ако наистина е тя аз ще съм първия който ще иска да я изведат ама колкото се оправи България след като съборихте паметника на съветската армия толкова ще се оправи и след извеждането на Тьотя.

    Обаче как да признаят че причината да сме зле са именно те защото са продажници и некадърници и сега търсят "виновен" - Тьотя, Путин, руснаците, звездите, "агент Краснов", ланшния сняг

    Докото не изведем именно вас България няма да се оправи

    Коментиран от #192

    10:34 06.01.2026

  • 189 9724

    2 0 Отговор
    Агресията си е агресия — не я прикривайте с красиви думи!






    Какво значе агресия в рамките на балканската литерatura?
    Каква е повечето применяване на тези думи в други языки?
    Какво се съдържа дума срещу агресия в историческия контекст?

    10:35 06.01.2026

  • 190 Антитрол

    2 1 Отговор

    До коментар #184 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Мозъчето не стига ли за нещо ново че това го повтаряш поне от половин година. Или то мисленето при нашите козячета е мисия невъзможна.

    10:36 06.01.2026

  • 191 мхмхм

    4 0 Отговор
    кога ще ни освобядт от Боко и Пеевски... опс нямаме нефтени залежи.
    Делян Добрев символа за корупция, кой не го знае.

    10:37 06.01.2026

  • 192 броя ви

    0 2 Отговор

    До коментар #188 от "Българин":

    прозрачен си

    Коментиран от #201

    10:37 06.01.2026

  • 193 Георгиев

    3 0 Отговор
    Хей, крадльо, спри се, ще се изпуснеш! Я се зарови преди няколко години какви ги приказва за сродните с тебе крадльовци - социалистите от САЩ? Засрами се! Та като дойде самолетът за Магнитските да не те натикаме в него и теб. От кога стана тръмпофил! А я се огледай! Твоят шеф от пожарникар го направихте министър председател, със същите последствия за България. Колкото мнението ти за Мадуро като президент, казал го е още преди години покойният вече Жириновски. Недей да плагиатстваш. Всъщност изводът е правилен.

    10:40 06.01.2026

  • 194 хахаха

    0 0 Отговор
    има - ББ от банкя

    10:41 06.01.2026

  • 195 Всъшност

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Мъска казва, тези машини са оборудвани софтуерно по американска програма. И тук, у нас, кой предложи да ги купим?

    10:42 06.01.2026

  • 197 дядото

    1 1 Отговор
    освободил венецуела от волята на народа.ще сложи на власт същите ма рио нетки като вас.бандитска работа

    10:44 06.01.2026

  • 198 Кака Сийка

    0 3 Отговор
    Точно както Путин ще освободи Украйна от фашистите и марионетните и управници.

    10:44 06.01.2026

  • 199 Руснаков

    1 0 Отговор
    Диаграмата....чудесно е че ще дойде Демокрация във Венецуела,проблема е че НЕ по този начин...това е призив за Китай....въобще за по силният...

    Коментиран от #203

    10:45 06.01.2026

  • 200 Тодор

    2 1 Отговор

    До коментар #170 от "Възмутен":

    Колега, "наведените" толкова дълго са били в това положение, че кръстните им връзки са сраснати и не могат да се изправят.
    когато Тръмп завземе Гренландия, ще обяви че това се прави в интерес на НАТО защото датчаните не могат да я пазят от Русия и Китай /при все че и сега има там военна база на САЩ и това ще е една полоска лъжа, за да се докопа Тръмп до ресурсите на Гренландия/.
    И въпреки тази лъжа на Тръмп и Урсула, Кая, Макрон, както и нашите Гербаджии и ППДБейци ще почнат да му пригласят на Тръмп, за да замажат резила на цялата евроатлантическа общност.
    Ако имаха топки от ЕС /вкл. нашите евроатлантици в България/ щяха да изпратят всяка държава от Европа по един полк от 1000 души в Гренландия, 15-20 ПВО системи и на ротационен принцип 10 военни кораба, които да обикалят около острова и Тръмп понеже той е адски страхлива личност щеше да се откаже. Тръмп напада там където няма да получи отпор. Когато нападна Иран беше ясно че те не могат да му свалят самолетите, във Венецуела са подкупили военните за да имат успех. Когато обаче атакува хутите и те почнаха да изстрелват ракети срещу американските военни кораби го хвана шубето че ще потопят някой кораб и ...той ще изглежда слаб в очите на американците и се оттегли.
    Гренландия ще падне защото няма мъжество в евролибералите да направят каквото е нужно.

    Коментиран от #210

    10:45 06.01.2026

  • 202 Делю фактурата

    1 0 Отговор
    път от клошар, стана депутат и ръси мъдри мисли наляво и на дясно. Кой знае на кого какво е целувал.

    10:49 06.01.2026

  • 203 Помнещ

    1 0 Отговор

    До коментар #199 от "Руснаков":

    "чудесно е че ще дойде Демокрация във Венецуела"

    ЩЕ ЩЕ ЩЕ - що не кажеш каква демокрация дойде в Ирак, Либия, Сирия и Судан след като им смъкнаха "диктаторите" и какъв просперитет е в тези държави - местните се къпят в пари. Защо си мислиш че Венецуела ще е по различна. Да не говорим каква "демокрация" беше в Чили като сложиха Алиенде, да не говорим кой организира "революцията" в Иран и сложи аятоласите на власт - виждал ли си снимка на Техеран през 70-те години с жени с къси полички.

    10:54 06.01.2026

  • 204 Винаги ще има

    2 0 Отговор
    Неморални и неадекватни боклуци като тоя Делян Добрев за съжаление.....Тръмп освободи Венецуела!.... а Путин освободи ли Украйна ?

    10:56 06.01.2026

  • 205 Луд

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    Чрез навеждане към просперитет.

    10:56 06.01.2026

  • 206 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    Крадлив гербав боклук! Времето ви свърши.

    10:56 06.01.2026

  • 207 АйАйАй

    3 1 Отговор
    Защо не вземе да освободи и нас от вас.

    10:57 06.01.2026

  • 208 Предобреният

    3 0 Отговор
    И този от хасковски платен демократ се превърна в пречистен тръмпист

    10:57 06.01.2026

  • 209 Истина

    2 0 Отговор
    А крадците и мошенници като теб кога?

    11:00 06.01.2026

  • 210 Възмутен

    2 0 Отговор

    До коментар #200 от "Тодор":

    "Гренландия ще падне защото няма мъжество в евролибералите да направят каквото е нужно"

    Евролибералите също като нашите "евроатлантици" са сложени там от "дълбоката държава" в САЩ и изпълняват нейните нареждания и за това не смеят да гъкнат срещу САЩ. Затова евролибералите затроха Европа заради интересите на краварите и заради това нашите "евроатлантици" ни превърнаха в краварска колония в която началниците на служби (и не само) ги назначават от посолствоТО. Какво мъжество търсиш в плужеци - тях ги интересува единствено кой е правилния в момента на когото трябва да се подмазват.

    11:00 06.01.2026

  • 211 Бацуланяка от Банкя

    1 0 Отговор
    Този не го пзонавам, ама не беше от коалаицията на намагнитените?

    11:01 06.01.2026

  • 212 изказване - резил

    1 0 Отговор
    Смешник. Заради такива като теб хората се отказват от ГЕРБ. Поне си мълчете, защото знаем какви сте, но не го демонстрирайте. Значи когато СССР "освобождава" България от фашизма и един монарх-диктатор, завзел цялата власт в България през 1944 г., това е тоталитарна окупация. А когато Тръмп го прави, е освобождаване и демокрация. А си сверете часовниците и критериите. Или просто кажете, че няма смисъл от никакви закони, правила, ред - просто по-силният ще прави каквото си иска. А за нас ще остане да чакаме ново Освобождение - от САЩ или Русия - все тая. Просто да ни освободят.

    11:01 06.01.2026

  • 214 Квалифицираният

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Това":

    Нека да каже по колко месеца се е задържал на една работа, явно е бил слабост на всеки работодател

    11:03 06.01.2026