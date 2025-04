Почетна "Златна палма" ще бъде връчена на Робърт де Ниро в Кан

Американският актьор Робърт де Ниро ще бъде удостоен с почетна награда "Златна палма" на тазгодишния филмов фестивал в Кан, предадоха ДПА и АФП, като цитира организаторите.

Двукратният носител на "Оскар" ще получи приза за цялостно творчество по време на церемонията по откриването на форума 13 май.

Холивудският актьор, известен с ролите си във филми като "Шофьор на такси", "Жега", "Добри момчета"", придоби световна слава с образа си на мафиот в "Кръстникът 2".

Robert de Niro will receive the Honorary Palme d’Or at the 78th edition of the Cannes Film Festival. https://t.co/sj5swYMCKW