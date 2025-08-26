Венеция е в трепетна подготовка за филмовия фестивал. Ето кои звезди ще присъстват

Филмовият фестивал във Венеция започва тази седмица, а червеният килим ще бъде специално постлан за Джулия Робъртс и Джордж Клуни в поредица от световни премиери на бляскавото събитие върху пясъците на Лидо, предаде АФП, цитирана от NOVA.

Големи имена в киното ще пристигнат с водни таксита до венецианския морски курорт за фестивала, който започва в сряда — от Джуд Лоу до Ема Стоун — привличайки стотици фенове в надежда да зърнат любимите си звезди.

Сред прочутите режисьори в програмата на 82-ото издание са Вернер Херцог, Джим Джармуш, Катрин Бигълоу, Гъс ван Сант и Пак Чан-ук, който се завръща на фестивала след 20 години.

Венеция, една от най-важните сцени в международния филмов календар, представя както големи продукции с комерсиален потенциал — като филма на Бени Сафди „The Smashing Machine“.

Въпреки бляскавата обстановка, някои от включените филми, насочени към актуални теми, вероятно ще предизвикат дебати. Докато войната в Украйна продължава, Джуд Лоу ще изиграе руския президент Владимир Путин в биографичната лента на Оливие Асаяс „The Wizard of the Kremlin“. Режисьорът Каутер Бен Хания представя „The Voice of Hind Rajab“ — филм, заснет в Газа, който разказва истинската история на шестгодишно палестинско момиче, убито през януари 2024 г. от израелски сили.

Холивудската мегазвезда Джулия Робъртс ще направи венециански дебют в петък с филма на Лука Гуаданьино „After the Hunt“, посветен на случай на сексуално насилие в престижен американски университет; лентата участва извън конкурсната програма. След като миналата година зарадва почитателите си на червения килим, Джордж Клуни се завръща с ролята си в продукцията на Netflix „Jay Kelly“ на Ноа Баумбах, в която играе обичан актьор, преживяващ криза на идентичността; Адам Сандлър изпълнява поддържаща роля като негов мениджър.

Няколко от лауреатите на Венеция, като „Nomadland“ и „Joker“, по-късно триумфираха и на „Оскар“-ите, което прави италианския фестивал важна платформа за старта на филмови успехи. Заглавия на стрийминг платформи като Netflix и Amazon също все по-често избират фестивала за световните си премиери.

Двукратният носител на „Оскар“ и режисьор на „Sideways“ Александър Пейн председателства журито тази година и ще присъди „Златния лъв“ за най-добър филм на един от 21-те претенденти в основния конкурс на 6 септември.

В програмата за главната награда участват нови филми на режисьори като Асаяс, Гийермо дел Торо, Йоргос Лантимос и Катрин Бигълоу. Откриващата вечер в сряда ще предложи любовна история от редовния участник Паоло Сорентино. Сорентино, прочут с „La Grande Belleza“, отново работи със своя дългогодишен сътрудник Тони Сервило в „La Grazia“, ситуиран в Италия.

Гръцкият Лантимос и Ема Стоун — екип, работил заедно по носителя на „Оскар“ „Poor Things“ — се събират отново за научнофантастичната „Bugonia“, в която високопоставена изпълнителка е отвлечена от хора, които смятат, че тя е извънземна. Мексиканецът дел Торо предлага „Frankenstein“ — мащабна интерпретация на класиката с участието на Оскар Айзък. Последната творба на Бигълоу („Zero Dark Thirty“, „The Hurt Locker“) е политическият трилър „A House of Dynamite“ с Идрис Елба; и двата филма ще бъдат стриймвани в Netflix.

Американецът Джим Джармуш участва за първи път в основната програма във Венеция с „Father, Mother, Sister, Brother“, който сам определя като „смешен и тъжен филм“, с участието на Кейт Бланшет, Адам Драйвър и Том Уейтс. Сред документалните предложения в основната програма е и новият филм на италианеца Джанфранко Рози „Sotto le Nuvole“ („Под облаците“), черно-бяла ода за Неапол.

Извън конкурса зрителите ще видят документални филми като профила на модния дизайнер Марк Джейкъбс от София Копола; новата творба на носителката на „Златен лъв“ Лаура Пойтрас за ветерана американски разследващ журналист Сеймър Херш; както и портрет на британската певица Мариан Фейтфул от творческия тандем Джейн Полард и Айън Форсайт.