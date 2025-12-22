Музикантът Крис Риа почина на 74

На 74 години почина британският певец Крис Риа, съобщи представител на семейството му, цитиран от The Guardian.

Той е роден на 4 март 1951 г. в Мидълзбро, Северен Йоркшир, в семейство от италиански и ирландски произход. Преди да се отдаде на музиката, работи във фабриката за сладолед и кафенетата на баща си. Купува първата си китара в началото на 20-те си години и се самообучава да свири вдъхновен от блус музиканти като Чарли Патън и Джо Уолш.

Музиката му съчетава елементи на рок, блус и джаз, като свиренето му на слайд китара е негова запазена марка.

Въпреки че първоначално става голяма звезда в Европа, той придобива известност в САЩ със сингъла от 1978 г. "Fool (If You Think It's Over)", който достига номер 12 в класацията Billboard Hot 100 и му носи номинация за награда Грами за най-добър нов изпълнител.

През кариерата си Риа се бори със сериозни здравословни проблеми, включително панкреатичен рак, което оказва влияние върху работата му.

Риа има издадени над 25 студийни албума, два от които оглавяват класацията за албуми в Обединеното кралство: The Road to Hell (1989 г.) и Auberge (1991 г.).

Вероятно най-известната му песен, която се е превърнала в любима коледна класика е "Driving Home for Christmas".