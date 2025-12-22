Новини
Култура »
Музикантът Крис Риа почина на 74

Музикантът Крис Риа почина на 74

22 Декември, 2025 17:11, обновена 22 Декември, 2025 17:21 1 582 16

  • крис риа-
  • починал-
  • музикант

През кариерата си той се бори със сериозни здравословни проблеми, включително рак на панкреаса, което оказва влияние върху работата му

Музикантът Крис Риа почина на 74 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 74 години почина британският певец Крис Риа, съобщи представител на семейството му, цитиран от The Guardian.

Той е роден на 4 март 1951 г. в Мидълзбро, Северен Йоркшир, в семейство от италиански и ирландски произход. Преди да се отдаде на музиката, работи във фабриката за сладолед и кафенетата на баща си. Купува първата си китара в началото на 20-те си години и се самообучава да свири вдъхновен от блус музиканти като Чарли Патън и Джо Уолш.

Музиката му съчетава елементи на рок, блус и джаз, като свиренето му на слайд китара е негова запазена марка.

Въпреки че първоначално става голяма звезда в Европа, той придобива известност в САЩ със сингъла от 1978 г. "Fool (If You Think It's Over)", който достига номер 12 в класацията Billboard Hot 100 и му носи номинация за награда Грами за най-добър нов изпълнител.

През кариерата си Риа се бори със сериозни здравословни проблеми, включително панкреатичен рак, което оказва влияние върху работата му.

Риа има издадени над 25 студийни албума, два от които оглавяват класацията за албуми в Обединеното кралство: The Road to Hell (1989 г.) и Auberge (1991 г.).

Вероятно най-известната му песен, която се е превърнала в любима коледна класика е "Driving Home for Christmas".


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 меломан

    49 2 Отговор
    Страхотна музика .Светла му памет .

    17:19 22.12.2025

  • 2 Почивай в мир

    38 3 Отговор
    и Бог да те прости, брато!

    17:22 22.12.2025

  • 3 сла

    41 0 Отговор
    Уникален глас.
    Още на касетки го слушахме с кеф.

    17:23 22.12.2025

  • 4 Идън

    38 1 Отговор
    Просто не ми достигат думи...Благодаря за музиката,Крис.Rest in Paradise.

    17:29 22.12.2025

  • 5 Джо

    28 2 Отговор
    Бог да го просни! Много харесвах муциката му...тъжно,а и с тази диагноза...

    17:30 22.12.2025

  • 6 Меломан

    25 2 Отговор
    Хех ... Любим певец. Любими парчета. Дано за него Пътят към Ада да е Пътят към Рая!

    17:31 22.12.2025

  • 7 Евгени от Алфапласт

    5 14 Отговор
    Така става като нямаш фенове да ти събират пари за операция.🙏

    17:32 22.12.2025

  • 8 Факт

    21 0 Отговор
    Пътуване към дома за Коледа е страхотна песен. Трябва да се върти по всички радиостанции в предколедните дни. Водачите трябва да знаят, че всъщност всички си приличат в това и войната по пътищата е глупава.

    17:36 22.12.2025

  • 9 Мммммм

    24 0 Отговор
    Driving home for Christmas, Крис Риа. Каква съдба, да изпееш Driving home for Christmas, и да си отидеш "у дома" за Коледа! RIP.

    17:36 22.12.2025

  • 10 Гост

    23 0 Отговор
    RIP!
    Почивай в мир, Крис! И благодаря за музиката...

    17:39 22.12.2025

  • 11 Опорка

    21 0 Отговор
    Велик музикант, светла му памет :(

    17:40 22.12.2025

  • 12 Поклон

    6 2 Отговор
    Голям е. Дори комунистите го харесват

    17:52 22.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Механик

    13 0 Отговор
    То, каквото и да се каже сега, вече е без значение...
    За мен Крис беше невероятен музикант. Той никога не изпя песен без дълбок смисъл! Няма негова песен, която да не харесвам! Песните му са философия, а гласът и музиката му са нещо, което идва от душата му и се вливат в моята.
    Поклон, Крис! Поклон и "Thank You for the Music"

    18:01 22.12.2025

  • 15 Василев

    4 0 Отговор
    Любим певец и китарист. Тъжно ми е!

    18:10 22.12.2025

  • 16 факт

    3 0 Отговор
    Точно преди Коледа Крис Риа се прибра у дома. Ние още сме на гости. Светлина и мир на душата му!

    18:12 22.12.2025