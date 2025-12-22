Музикантът Крис Риа почина на 74

На 74 години почина британският певец Крис Риа, съобщи представител на семейството му, цитиран от The Guardian.
Той е роден на 4 март 1951 г. в Мидълзбро, Северен Йоркшир, в семейство от италиански и ирландски произход. Преди да се отдаде на музиката, работи във фабриката за сладолед и кафенетата на баща си. Купува първата си китара в началото на 20-те си години и се самообучава да свири вдъхновен от блус музиканти като Чарли Патън и Джо Уолш.
Музиката му съчетава елементи на рок, блус и джаз, като свиренето му на слайд китара е негова запазена марка.
Въпреки че първоначално става голяма звезда в Европа, той придобива известност в САЩ със сингъла от 1978 г. "Fool (If You Think It's Over)", който достига номер 12 в класацията Billboard Hot 100 и му носи номинация за награда Грами за най-добър нов изпълнител.
През кариерата си Риа се бори със сериозни здравословни проблеми, включително панкреатичен рак, което оказва влияние върху работата му.
Риа има издадени над 25 студийни албума, два от които оглавяват класацията за албуми в Обединеното кралство: The Road to Hell (1989 г.) и Auberge (1991 г.).
Вероятно най-известната му песен, която се е превърнала в любима коледна класика е "Driving Home for Christmas".
1 меломан
17:19 22.12.2025
2 Почивай в мир
17:22 22.12.2025
3 сла
Още на касетки го слушахме с кеф.
17:23 22.12.2025
4 Идън
17:29 22.12.2025
5 Джо
17:30 22.12.2025
6 Меломан
17:31 22.12.2025
7 Евгени от Алфапласт
17:32 22.12.2025
8 Факт
17:36 22.12.2025
9 Мммммм
17:36 22.12.2025
10 Гост
Почивай в мир, Крис! И благодаря за музиката...
17:39 22.12.2025
11 Опорка
17:40 22.12.2025
12 Поклон
17:52 22.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Механик
За мен Крис беше невероятен музикант. Той никога не изпя песен без дълбок смисъл! Няма негова песен, която да не харесвам! Песните му са философия, а гласът и музиката му са нещо, което идва от душата му и се вливат в моята.
Поклон, Крис! Поклон и "Thank You for the Music"
18:01 22.12.2025
15 Василев
18:10 22.12.2025
16 факт
18:12 22.12.2025