22 декември 1849 г. Отменена е екзекуцията на Достоевски

22 Декември, 2025 04:14

През 1854 г. Достоевски вече е свободен и пратен да служи като редник в Седми сибирски батальон

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 22 декември 1849 г. в последния момент е отменена екзекуцията на руския писател Фьодор Достоевски. До този момент той е прекарал осем месеца като следствен в Петропавловската крепост по обвинение за действия срещу държавата.

Екзекуцията е насрочена за 22 декември на Семьоновския площад. Според резолюция на император Николай I той е осъден като „държавен престъпник”. В последния момент обаче екзекуцията е заменена с -годишна каторга и заточение в Сибир, лишаване от всякакви права и разжалване в най-нисък военен чин-редник.

Самият Достоевски пише в писмо до брат си: „Там ни прочетоха смъртна присъда на всички, дадоха ни кръста да го целунем, прекършиха шпагите над главите ни и ни докараха с предсмъртната бяла риза. После изправиха трима до стълба за изпълнение на присъдата. Бях шести поред, извикаха ни по трима, следователно трябваше да съм във втората тройка и ми оставаше да живея не повече от минута... Накрая барабаните удариха отбой, върнаха обратно вързаните за стълбовете и ни прочетоха, че Негово Императорско Величество ни дарява живота. После се прочетоха истинските присъди”.

През 1854 г. Достоевски вече е свободен и пратен да служи като редник в Седми сибирски батальон. Три години по-късно получава право да публикува отново. Чак през 1875 г. от него е снет и полицейският надзор.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха ха

    5 9 Отговор
    Ми, като е нямало полоний, колко му е да му се размине...

    Коментиран от #2

    04:40 22.12.2021

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Беги беги

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "РОССИЯ В ПЕРЕД ЗА РОДИНУ !":

    Първо научи руски език и тогава се прави на русофил.

    06:01 22.12.2021

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 човек от народа

    14 6 Отговор
    не така "хуманно" постъпваха касапите на Сталин и Берия !

    07:12 22.12.2021

  • 9 Дамммммм

    22 1 Отговор
    Достоевски,Лермонтов,Пушкин,Есенин,Аксаков,Гоголь,Гришин,Грибоедов,Толостой,Аварин,Аксионов,Алексеевич,Иванов,Степание,Булгаков,Петрович... и т.н....Изключителни гении в световното творчество-ненадминати и до момента!!!!!

    Коментиран от #12

    07:20 22.12.2021

  • 10 Behemoth

    14 0 Отговор
    Истината е ,че сериозната литература се пише от хора живеещи в общества във криза...ако човек е задоволен той си преживя като вол в обор и не мисли ...

    09:02 22.12.2021

  • 11 Роза

    12 0 Отговор
    Предполагам,че по този начин,помилвайки осъдените,императорът е искал да си създаде ореол на всемилостив и всеопрощаващ владетел-фалшив ореол,разбира се!А Достоевски безспорно е голям талант-един от ярките бисери в съкровищницата на руската и световната литература.В живота е бил противоречива личност-боледувал е от епилепсия и е бил запален комарджия.Но това,което е правил през живота си,е погребано заедно с него,а талантът и творчеството му са вечни и непреходни!

    Коментиран от #13

    09:04 22.12.2021

  • 12 БСП на Бунището

    4 12 Отговор

    До коментар #9 от "Дамммммм":

    И накрая като дошли Комунистите и ги избили всичките...За Сто години Комунизъм останали едни Матрьошки и Ну заец,погоди!!

    Коментиран от #14

    09:16 22.12.2021

  • 13 плевен

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Роза":

    Не точно. Случката която Венци повтаря от години, е извадена от контекста. Още при възкачването на престола, на цар Николай му спретват Декабриския бунт. Има жертви, сред които и генерал-герой от 1812 г..Издадени са множество смъртни присъди, от които са изпълнени само пет или шест. От тогава е и традицията на описаната церемония. Достоевски е знаел, че няма да бъде екзекутиран, но друго си е да драматизираш и да чупиш стойки. Впрочем, като писател за мен той е досаден и безинтересен. Познавам само двама, и то учители по литература, които са имали нервите да прочетат до края някоя негова книга.

    10:53 22.12.2021

  • 14 Класик

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "БСП на Бунището":

    Какво е класик. Писател, който всеки цитира, но никой не чете.

    21:41 22.12.2021