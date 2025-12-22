22 декември 1849 г. Отменена е екзекуцията на Достоевски

На 22 декември 1849 г. в последния момент е отменена екзекуцията на руския писател Фьодор Достоевски. До този момент той е прекарал осем месеца като следствен в Петропавловската крепост по обвинение за действия срещу държавата.
Екзекуцията е насрочена за 22 декември на Семьоновския площад. Според резолюция на император Николай I той е осъден като „държавен престъпник”. В последния момент обаче екзекуцията е заменена с -годишна каторга и заточение в Сибир, лишаване от всякакви права и разжалване в най-нисък военен чин-редник.
Самият Достоевски пише в писмо до брат си: „Там ни прочетоха смъртна присъда на всички, дадоха ни кръста да го целунем, прекършиха шпагите над главите ни и ни докараха с предсмъртната бяла риза. После изправиха трима до стълба за изпълнение на присъдата. Бях шести поред, извикаха ни по трима, следователно трябваше да съм във втората тройка и ми оставаше да живея не повече от минута... Накрая барабаните удариха отбой, върнаха обратно вързаните за стълбовете и ни прочетоха, че Негово Императорско Величество ни дарява живота. После се прочетоха истинските присъди”.
През 1854 г. Достоевски вече е свободен и пратен да служи като редник в Седми сибирски батальон. Три години по-късно получава право да публикува отново. Чак през 1875 г. от него е снет и полицейският надзор.
1 ха ха
Коментиран от #2
04:40 22.12.2021
5 Беги беги
До коментар #2 от "РОССИЯ В ПЕРЕД ЗА РОДИНУ !":Първо научи руски език и тогава се прави на русофил.
06:01 22.12.2021
8 човек от народа
07:12 22.12.2021
9 Дамммммм
Коментиран от #12
07:20 22.12.2021
10 Behemoth
09:02 22.12.2021
11 Роза
Коментиран от #13
09:04 22.12.2021
12 БСП на Бунището
До коментар #9 от "Дамммммм":И накрая като дошли Комунистите и ги избили всичките...За Сто години Комунизъм останали едни Матрьошки и Ну заец,погоди!!
Коментиран от #14
09:16 22.12.2021
13 плевен
До коментар #11 от "Роза":Не точно. Случката която Венци повтаря от години, е извадена от контекста. Още при възкачването на престола, на цар Николай му спретват Декабриския бунт. Има жертви, сред които и генерал-герой от 1812 г..Издадени са множество смъртни присъди, от които са изпълнени само пет или шест. От тогава е и традицията на описаната церемония. Достоевски е знаел, че няма да бъде екзекутиран, но друго си е да драматизираш и да чупиш стойки. Впрочем, като писател за мен той е досаден и безинтересен. Познавам само двама, и то учители по литература, които са имали нервите да прочетат до края някоя негова книга.
10:53 22.12.2021
14 Класик
До коментар #12 от "БСП на Бунището":Какво е класик. Писател, който всеки цитира, но никой не чете.
21:41 22.12.2021