22 декември 2014 г.: Умира Джо Кокър - най-запомнящият се дрезгав бас на музиката

Легендарният британски изпълнител Джо Кокър си отиде на 70-години на 22 декември 2014 г.. Легендарният изпълнител почина след продължително боледуване от рак на белите дробове.
Джо Кокър ще остане с хитовете си "You Are So Beautiful", "Unchain My Heart" и "Up Where We Belong".
Певецът започва своята музикална кариера на 15 години, става член на групите The Avengers, където пее под името Ванс Арнолд, после отива в Big Blues (1963) и в The Grease Band (1966). Първият му голям хит, който влиза в британския топ, е „С малко помощ от моите приятели", който е кавър на Бийтълс от албума „Сержант Пепър".
През 1969 Джо Кокър взима участие в рок фестивала в Уудсток. През 1983-а година печели Грами за дуета си с Дженифър Уорнс. Последният му концерт беше през юни в Лондон.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 deroni
21:24 22.12.2014
2 Провинциалист
23:02 22.12.2014
3 Vasik Atanasova
ИМАШЕ СПЕЦИФИЧЕН ГЛАС
И ПРАВЕШЕ ИНТЕРЕСНИ ДВИЖЕНИЯ С РЪЦЕТЕ ПРЕЗ 2010 АКО НЕ СЕ ЛЪЖА ГО ГЛЕДАХ В АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ
Коментиран от #7
00:39 23.12.2014
4 Japoneze
01:12 23.12.2014
5 Владислав Димитров
До Васика - през 2011-та ще трябва да е било, в 2010 Армееца все още се строеше .
Коментиран от #8
06:54 23.12.2014
6 един от многото
09:53 23.12.2014
7 РОСЕН ВЕЛИНОВ
До коментар #3 от "Vasik Atanasova":Човека почина от рак на белите дробове, което едва ли е от алкохола...вечна му памет!
10:46 23.12.2014
8 Vasik Atanasova
До коментар #5 от "Владислав Димитров":ДА 2011Г ЛЯТОТО ИМАШЕ ММА СЪСТЕЗАНИЕ И ТОЙ БЕШЕ ПОКАНЕН КАТО ГОСТ
15:42 23.12.2014
9 205 GTI
18:41 23.12.2014
10 206 GTI
20:34 23.12.2014
11 Plovdiv
"А цената е собствения ни живот до неговия край"!
23:22 23.12.2014