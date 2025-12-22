Новини
22 декември 2014 г.: Умира Джо Кокър - най-запомнящият се дрезгав бас на музиката

22 Декември, 2025 07:30 8 833 11

22 декември 2014 г.: Умира Джо Кокър - най-запомнящият се дрезгав бас на музиката - 1
Снимкa: Shutterstock
Факти Факти

Легендарният британски изпълнител Джо Кокър си отиде на 70-години на 22 декември 2014 г.. Легендарният изпълнител почина след продължително боледуване от рак на белите дробове.

Джо Кокър ще остане с хитовете си "You Are So Beautiful", "Unchain My Heart" и "Up Where We Belong".

Певецът започва своята музикална кариера на 15 години, става член на групите The Avengers, където пее под името Ванс Арнолд, после отива в Big Blues (1963) и в The Grease Band (1966). Първият му голям хит, който влиза в британския топ, е „С малко помощ от моите приятели", който е кавър на Бийтълс от албума „Сержант Пепър".

През 1969 Джо Кокър взима участие в рок фестивала в Уудсток. През 1983-а година печели Грами за дуета си с Дженифър Уорнс. Последният му концерт беше през юни в Лондон.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 deroni

    2 0 Отговор
    ПОКЛОН.БОГ ДА ГО ПРОСТИ.ПЕСНИТЕ МУ СА ВЕЧНИ ОТ НАЙ-ИСТИНСКИТЕ И КАЧЕСТВЕНИ.

    21:24 22.12.2014

  • 2 Провинциалист

    2 0 Отговор
    Джо Кокър си замина,но песните му са с нас,а с тях и той е в сърцата ни-БОГ да го прости.

    23:02 22.12.2014

  • 3 Vasik Atanasova

    3 1 Отговор
    АЛКОХОЛА НЕ ПРОЩАВА НА НИКОЙ
    ИМАШЕ СПЕЦИФИЧЕН ГЛАС
    И ПРАВЕШЕ ИНТЕРЕСНИ ДВИЖЕНИЯ С РЪЦЕТЕ ПРЕЗ 2010 АКО НЕ СЕ ЛЪЖА ГО ГЛЕДАХ В АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ

    Коментиран от #7

    00:39 23.12.2014

  • 4 Japoneze

    1 0 Отговор
    Отиде си един истински артист,велик!Не като дупетата тип Джъстин "Бийвър",напълни се с тях!

    01:12 23.12.2014

  • 5 Владислав Димитров

    0 0 Отговор
    Лека му пръст на Джо

    До Васика - през 2011-та ще трябва да е било, в 2010 Армееца все още се строеше .

    Коментиран от #8

    06:54 23.12.2014

  • 6 един от многото

    1 0 Отговор
    поклон пред един голям изпълнител!

    09:53 23.12.2014

  • 7 РОСЕН ВЕЛИНОВ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Vasik Atanasova":

    Човека почина от рак на белите дробове, което едва ли е от алкохола...вечна му памет!

    10:46 23.12.2014

  • 8 Vasik Atanasova

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Владислав Димитров":

    ДА 2011Г ЛЯТОТО ИМАШЕ ММА СЪСТЕЗАНИЕ И ТОЙ БЕШЕ ПОКАНЕН КАТО ГОСТ

    15:42 23.12.2014

  • 9 205 GTI

    0 0 Отговор
    R.I.P

    18:41 23.12.2014

  • 10 206 GTI

    0 0 Отговор
    R.I.P.

    20:34 23.12.2014

  • 11 Plovdiv

    0 0 Отговор
    http://vbox7.com/play:b7d01aa312#

    "А цената е собствения ни живот до неговия край"!

    23:22 23.12.2014