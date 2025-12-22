22 декември 2014 г.: Умира Джо Кокър - най-запомнящият се дрезгав бас на музиката

Легендарният британски изпълнител Джо Кокър си отиде на 70-години на 22 декември 2014 г.. Легендарният изпълнител почина след продължително боледуване от рак на белите дробове.

Джо Кокър ще остане с хитовете си "You Are So Beautiful", "Unchain My Heart" и "Up Where We Belong".

Певецът започва своята музикална кариера на 15 години, става член на групите The Avengers, където пее под името Ванс Арнолд, после отива в Big Blues (1963) и в The Grease Band (1966). Първият му голям хит, който влиза в британския топ, е „С малко помощ от моите приятели", който е кавър на Бийтълс от албума „Сержант Пепър".

През 1969 Джо Кокър взима участие в рок фестивала в Уудсток. През 1983-а година печели Грами за дуета си с Дженифър Уорнс. Последният му концерт беше през юни в Лондон.