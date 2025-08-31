Джъд Лоу дебютира в ролята на Владимир Путин на кинофестивала във Венеция тази вечер

Джуд Лоу се превъплъщава в образа на Владимир Путин във филма на Оливие Асаяс "Магьосника от Кремъл", чиято световна премиера е тази вечер на кинофестивала във Венеция, предадоха Асошиейтед прес и АФП, цитирани от БТА.

Продукцията е адаптация на едноименния бестселър на Джулиано да Емполи, разказващ за възхода на руския президент заедно с измислия му съветник на име Вадим Баранов, изигран от Пол Дейно. Действието се развива частично в началото на 90-те години на миналия век, в хаоса след разпадането на СССР, отбелязва Асошиейтед прес.

Героят на Дейно е вдъхновен от реалния политически стратег Владислав Сурков, смятан за архитект на строго контролираната политическа система, създадена под управлението на Путин. През 2013 г. той подава оставка от поста си на заместник министър-председател.

"Магьосника от Кремъл" със сигурност ще предизвика дискусии, докато тригодишната война на Русия в Украйна продължава, отбелязва Асошиейтед прес. Усилията да се прекратят боевете и да се сложи край на най-големия конфликт в Европа от Втората световна война насам чрез мирно споразумение не водят до напредък, въпреки интензивните дипломатически совалки.

Филмът е дебют на английски език на френския режисьор Оливие Асаяс, известен с филми като "Облаците на Силс Мария", "Шпионска афера "Оса". Алисия Викандер, която той режисира в "Ирма Веп", също участва в "Магьосника от Кремъл", отбелязва Асошиейтед прес. Продукцията е снимана в Латвия, тъй като в Русия не е било възможно.

Според Асаяс "Магьосника от Кремъл" не е толкова политически филм, колкото филм за политиката – "и за извратеността на нейните методи, които сега държат всички ни като заложници", допълва Асошиейтед прес.

Продукцията е в конкурсната програма на 82-рото издание на кинофорума във Венеция, който започна на 27 август. Освен "Магьосника от Кремъл" за наградите на фестивала се състезават общо 21 филма, сред които "Франкенщайн", "Бугония", "Гласът на Хинд Раджаб", "Няма друг избор". Победителите ще бъдат обявени на 6 септември.