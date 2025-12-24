Барселона търси евтин и опитен бранител, вече се спрягат няколко имена

Барселона сериозно обмисля да се подсили с нов защитник през зимния трансферен прозорец, пише "Мундо Депортиво". Психологическият срив на Роналд Араухо и сериозната контузия на Андреас Кристенсен са накарали ръководството на каталунците да преосмисли ситуацията и проучи възможностите да привлече попълнение в отбрана.

Профилът на търсения играч е ясен: централен защитник с опит, лидерски качества и за предпочитане латиноамериканец, тъй като езикът е важен за адаптацията. Ако може да играе с ляв крак, още по-добре, накратко - нов Иниго Мартинес, разяснява "Мундо Депортиво".

Един от хората, които биха могли да се впишат, е опитният бранител на Бенфика Николас Отаменди (37 г.), 47-годишният аржентинец има договор с португалците до края на лятото на 2026 г. Негов агент е Жорже Мендеш, но Отаменди е капитан на Бенфика, играе във всички мачове и не би било лесно да бъде привлечен от клуба, където е институция.

Бранителят на Интер Стефан де Фрай е друга опция. 33-годишният нидерландец също е с изтичащ договор. Той има дълга кариера в Италия, въпреки че през този сезон не получава много игрово време. Играе е десния крак, но може да застане като ляв централен бранител, така че пасва на търсения профил.

Друго име, следено от Жоао Амарал, новия шеф на скаутския отдел на „блаугранас“, е 28-годишният Маркос Сенеси от Борнемут. Въпреки че не е бил приоритетна опция, аржентинецът, който този сезон се завърна в националния отбор, е също с изтичащ през юни 2026 г. договор. Така че, ако Борнемут иска да извлече печалба, този януари е последната им възможност. Той обаче е много важен футболист за мениджъра Андони Ираола.

В подобна насока, макар и с по-малка известност, се появява името на Диого Лейте, също бранител с ляв крак, който играе в Унион (Берлин) и става свободен агент в края на сезона. Юноша на Порто, португалецът беше смятан за централен защитник с голям потенциал, който обаче така и не успя да го разгърне напълно.

От отборите в Ла Лига се спрягат още имената на бранителя на Бетис Диего Йоренте, Луис Фелипе от Райо Валекано и Хуан Фойт от Виляреал.