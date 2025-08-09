Новини
62 години от рождението на великата Уитни Хюстън

9 Август, 2025 09:12 634 5

  • уитни хюстън-
  • рожден ден-
  • американска певица

Една от най-големите звезди на 80-те и 90-те години

62 години от рождението на великата Уитни Хюстън - 1
Снимка: Shutterstock
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Преди 62 години в град Нюарк (щата Ню Джърси) е родена една от най-големите звезди на 80-те и 90-те години Уитни Хюстън. В пика на музикалната си кариера тя продаде над 170 милиона албума. Сред стотиците ѝ награди имаше две Еми и шест Грами, докато тя преминаваше без усилие от музикални хитове като „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)” и „Saving All My Love For You” към световен филмов успех с „Бодигард” – който включваше нейния емблематичен хит „I Will Always Love You” – и „Waiting to Exhale”.

Нейният впечатляващ глас и имидж, заедно с рекордните ѝ продажби, бяха разрушени през последните ѝ години от злоупотребата с алкохол и наркотици. Публичните изяви на Хюстън станаха по-непредсказуеми и тя призна, че употребява кокаин, марихуана и хапчета, което я направи неспособна да достигне високите тонове, които пееше в разцвета на кариерата си, пише БГНЕС.

Въпреки личните си проблеми, тя се радваше на голяма обич сред колегите си от музикалната индустрия и в часовете след новината за смъртта ѝ на 11 февруари 2012 г. бяха изпратени емоционални почитания.

Дебютният албум на звездата „Whitney Houston“ от 1985 г. се продаде в милиони копия. „Saving All My Love for You“ ѝ донесе първата награда „Грами“ за най-добра поп певица. Последваха още хитове, което накара „Ню Йорк Таймс“ да напише, че Хюстън „притежава един от най-мощните гласове, обучени в госпъл, на своето поколение“.

Хюстън изглеждаше родена за величие. Тя беше дъщеря на госпъл певицата Сиси Хюстън, братовчедка на поп дивата от 60-те години Дион Уоруик и кръщелница на Арета Франклин. Заповна да пее в църквата като дете, а като тийнейджърка е беквокалистка на Чака Кхан и Джермейн Джаксън.

Хюстън се омъжи за соул певеца Боби Браун през 1992 г., годината, в която филмът „Бодигардът“ я превърна във филмова звезда. Но бурният им брак, по време на който Браун беше арестуван няколко пъти по обвинения, включително за домашно насилие, приключи с развод през 2007 г. Последваха два престоя в рехабилитационен център, преди Хюстън да се появи в шоуто на Опра Уинфри през 2010 г., за да обяви, че е чиста.

Хюстън за кратко възроди продажбите на албумите си с платинения албум „I Look To You“ от 2009 г., но последва разочароващо световно турне.

Звездата беше открита мъртва във ваната в стаята си в хотел Бевърли Хилтън в Бевърли Хилс. Разследващите органи съобщиха, че причината за смъртта на Хюстън е комбинация от лекарството Ксанакс с други антидепресанти и с алкохол.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 дядото

    1 6 Отговор
    така и не разбирам.факта,че е била добра певица ли я прави непременно велика

    09:21 09.08.2025

  • 2 Една жена

    8 0 Отговор
    Беше ми една от любимите певици ...

    09:26 09.08.2025

  • 3 ганю

    5 0 Отговор
    възхитителен неповторим и божествен глас
    и невъобразима загуба
    ако имахте технология за клонинги нямаше да я загубите
    за съжаление ще чакате да се прероди

    Коментиран от #4

    09:28 09.08.2025

  • 4 Даааа!

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "ганю":

    И много красива жена!

    09:48 09.08.2025

  • 5 Велик глас

    1 0 Отговор
    и трагична лична съдба! Бог да я прости!

    10:52 09.08.2025