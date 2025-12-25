Новини
Култура »
25 декември 1977 г. – светът се сбогува с Чарли Чаплин

25 декември 1977 г. – светът се сбогува с Чарли Чаплин

25 Декември, 2025 08:27 813 2

  • чарли чаплин-
  • годишнина от смъртта

Да си спомним за гения на нямото кино

25 декември 1977 г. – светът се сбогува с Чарли Чаплин - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На Коледа през 1977 г. в швейцарското градче Корсие-сюр-Веве умира Чарли Чаплин – един от най-влиятелните артисти в историята на киното. Той си отива на 88-годишна възраст, оставяйки след себе си образи, които и днес разсмиват, трогват и карат зрителите да се замислят за човешкото достойнство.

От лондонските улици до Холивуд

Чаплин е роден през 1889 г. в Лондон в крайна бедност. Детството му минава в приюти и на улицата – опит, който по-късно ще се превърне в извор на вдъхновение за неговия най-известен персонаж: Малкия скитник. Шапката, бастунът и широките обувки се превръщат в универсален символ на „малкия човек“, изправен срещу жестокостта на света.

Гений на нямото кино

Макар да живее в епохата на нямото кино, Чаплин настоява дълго време да не използва звук. Той вярва, че истинската сила на киното е в движението и емоцията, а не в думите. Филми като „Златната треска“, „Светлините на града“ и „Модерни времена“ доказват, че смехът и сълзите могат да бъдат универсален език.

Любопитен факт е, че Чаплин не само играе, но и режисира, продуцира, пише сценариите и дори композира музиката към филмите си – нещо изключително рядко за неговото време.

Скандали, изгнание и късно признание

Животът му не минава без противоречия. През 50-те години Чаплин е обвиняван в симпатии към комунизма и е обект на политически натиск в САЩ. Това го принуждава да напусне Холивуд и да се установи в Швейцария. Едва през 1972 г., 20 години по-късно, той се завръща за кратко в Америка, за да получи почетен „Оскар“. Аплодисментите тогава продължават повече от 12 минути – едни от най-дългите в историята на наградите.

След смъртта – дори отвъд нея

Един от най-странните епизоди, свързани с Чаплин, се случва след смъртта му: през 1978 г. тялото му е откраднато от гроба с цел изнудване на семейството. След няколкомесечно разследване то е открито и погребано отново, този път в бетонен гроб.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    5 1 Отговор
    Да бяхте споменали и нещо свързано с нас. Тленните му останки от гроба са откраднати от двама мъже, единният от които в българинът Ганчо Ганев, а другият е поляк. Помня много шум се вдигна тогава. Изложихме се.
    Пълното име на актьора е Сър Чарлз Спенсър Чаплин джуниър., щото баща му е бил известен музикант със същото име синиър. Баща му е ром по произход, затова ромската общност смятат Чарли Чаплин, за един от най-известните от общината. Любовния си е бил и е имал 4 жени.

    08:49 25.12.2025

  • 2 Артист

    0 10 Отговор
    Къв артист, глухонеми сцени и нищо друго.

    08:56 25.12.2025