Иън Гилън на 80: гласът на Deep Purple и един живот, отдаден на рок музиката

Днес един от най-разпознаваемите гласове в историята на рока – Иън Гилън – навършва 80 години. Певецът на Deep Purple остава символ на енергия и вокален диапазон, който трудно намира равностоен.

Иън Гилън е роден на 19 август 1945 г. в Хаунслоу, Лондон. Започва музикалната си кариера в училищни формации като The Javelins и Episode Six, преди през 1969 г. да стане фронтмен на Deep Purple. Именно с него групата записва албума Deep Purple in Rock (1970), който поставя основите на хард рока.

С гласа на Гилън се раждат химни като Child in Time, Smoke on the Water и Highway Star. Вокалните му импровизации и впечатляващият диапазон го превръщат в еталон за цяло поколение рок певци. Паралелно с това той влиза и в историята на мюзикъла, след като изиграва ролята на Исус в оригиналния запис на Jesus Christ Superstar на Андрю Лойд Уебър през 1970 г.

През 1973 г. Гилън напуска Deep Purple заради напрежение в групата, но продължава със соло кариера и различни музикални проекти. Връща се през 1984 г. за обединението на класическия състав и остава основен глас на формацията до днес.

Цитати, които го описват най-добре:

Иън Гилън често е откровен в интервютата си:

„Рок музиката винаги е била за свободата – не за правилата.“

„Не се опитвам да пея като на 20. Опитвам се да пея като себе си на тази възраст.“

„Успехът на една група е не в хитовете, а в това да останеш верен на онова, което обичаш да правиш.“

Извън сцената Гилън е известен със страстта си към моторите, кулинарията и футбола. Въпреки световната слава, той избягва блясъка и живее сравнително спокойно в Англия.

С повече от пет десетилетия на сцената, десетки албуми и милиони фенове по света, Иън Гилън на своя 80-и рожден ден продължава да бъде не само символ на Deep Purple, но и една от живите легенди на рока.