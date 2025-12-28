От началото на месеца: От столичните квартали "Изток", "Изгрев" и "Дианабад" са извозени общо 1203 тона битови отпадъци

От началото на месеца, когато изтекоха договорите за почистване на боклука в районите "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев", благодарение на създадената организация от страна на нашата районна администрация и финансовата подкрепа на Столична община, от "Изток", "Изгрев" и "Дианабад" бяха събрани и извозени:
- 1023 тона битов отпадък
- 32 тона едрогабаритен отпадък (дивани, матраци, тоалетни чинии, шкафове, печки и др.)
- 56 тона рециклируеми отпадъци (цветните контейнери)
- 14 тона незаконно изхвърлени строителни отпадъци от ремонтни дейности
! И всичко това, само за един месец от нашия, малък район!
Това публикува на страницата си във фейсбук д-р Делян Георгиев- кмет на столичния район "Изгрев". Ето и още от неговия коментар по казуса със сметопочистването в София:
Като вземем предвид огромните количества отпадък и факта, че само в “Изгрев” от всички засегнати от кризата райони работим със собствена техника, екипи и хора, без да ангажираме гражданите в процеса, това е колосално постижение, с което можем да се гордеем.
Да, имаме ежедневни трудности, някои проблеми и забавяния, но нямаме криза със сметопочистването и сметоизвозването, в истинския смисъл на думата.
На всички онези, които твърдят и настояват за обратното, ще кажа - щеше да е криза наистина, ако нашата администрация не се беше справила сама с тази усложнена ситуация и в момента имахме още 1125 тона боклук, които да се валят по улиците! Нека оценяваме правилно и честно ситуацията и усилията на хората, които се борят истински с проблемите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питане
16:31 28.12.2025
2 Кумчо Вълчо
16:34 28.12.2025
3 Верно ли
16:36 28.12.2025
4 Хаха
16:43 28.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гост
16:52 28.12.2025
7 Спецназ
Трябваха, Баце 20 години крадене за да вдянат че ги Е.ЪТ ПРЕЗ ГАЩИТЕ!
ВСЕКИ друг Град си има общинска фирма за чистота(БКС).
Найс, А? Вместо да даваш на мутрите 100 милиона на годината се оказа,
че МОЖЕ и да не им ги дадеш!
ФАКТ!
16:52 28.12.2025
8 оня с питон.я
16:54 28.12.2025
9 от тази статия
16:59 28.12.2025
10 Ремонт на ремонта
Колкото камиони влизат със стоки толкова камиони трябва да изнасят боклук
Коментиран от #12
17:05 28.12.2025
11 Евгени от Алфапласт
17:19 28.12.2025
12 МАЛКИЯ БАРАБАНЧИК
До коментар #10 от "Ремонт на ремонта":АМИ ТО СИ Е ФАКТ
НАЛИ ГО ИЗНАСЯТ С ПАЗАР КОЛИЧКИ
И ГО ТОВАРЯТ В БАГАЖНИЦИТЕ НА МПСТАТА
17:27 28.12.2025
13 ИЗГРЕВ МОЖЕ
А коментаът ми е
Като го гледам какъв кмет е, не смея да си представя какъв доктор е
Коментиран от #17
17:37 28.12.2025
14 Моарейн
17:39 28.12.2025
15 Мнение
17:47 28.12.2025
16 Провинциалист
17:49 28.12.2025
17 Отговор
До коментар #13 от "ИЗГРЕВ МОЖЕ":Детската градина я взе за сграда на общината навремето Евгени Бакърджиев от загриженото за народа СДС.
Коментиран от #18
17:54 28.12.2025
18 така е
До коментар #17 от "Отговор":Тогава нямаше деца в района. и масово се режеха парчета от градините. Справка
градината на Габровски и в Лозенец.
Но това не пречи да я върне за д.градина а не да пее че не стигат места
18:07 28.12.2025
19 M, да,а,а,а,а,а
18:07 28.12.2025