Новини
България »
София »
От началото на месеца: От столичните квартали "Изток", "Изгрев" и "Дианабад" са извозени общо 1203 тона битови отпадъци

От началото на месеца: От столичните квартали "Изток", "Изгрев" и "Дианабад" са извозени общо 1203 тона битови отпадъци

28 Декември, 2025 16:25 1 078 19

  • един месец-
  • битови отпадъци-
  • изток-
  • изгрев-
  • дианабад

Събрани и извозени са още: 32 тона едрогабаритен отпадък (дивани, матраци, тоалетни чинии, шкафове, печки и др.), 56 тона рециклируеми отпадъци (цветните контейнери), 14 тона незаконно изхвърлени строителни отпадъци от ремонтни дейности

От началото на месеца: От столичните квартали "Изток", "Изгрев" и "Дианабад" са извозени общо 1203 тона битови отпадъци - 1
Снимка: Район Изгрев
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От началото на месеца, когато изтекоха договорите за почистване на боклука в районите "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев", благодарение на създадената организация от страна на нашата районна администрация и финансовата подкрепа на Столична община, от "Изток", "Изгрев" и "Дианабад" бяха събрани и извозени:

- 1023 тона битов отпадък

- 32 тона едрогабаритен отпадък (дивани, матраци, тоалетни чинии, шкафове, печки и др.)

- 56 тона рециклируеми отпадъци (цветните контейнери)

- 14 тона незаконно изхвърлени строителни отпадъци от ремонтни дейности

! И всичко това, само за един месец от нашия, малък район!

Това публикува на страницата си във фейсбук д-р Делян Георгиев- кмет на столичния район "Изгрев". Ето и още от неговия коментар по казуса със сметопочистването в София:

Като вземем предвид огромните количества отпадък и факта, че само в “Изгрев” от всички засегнати от кризата райони работим със собствена техника, екипи и хора, без да ангажираме гражданите в процеса, това е колосално постижение, с което можем да се гордеем.

Да, имаме ежедневни трудности, някои проблеми и забавяния, но нямаме криза със сметопочистването и сметоизвозването, в истинския смисъл на думата.

На всички онези, които твърдят и настояват за обратното, ще кажа - щеше да е криза наистина, ако нашата администрация не се беше справила сама с тази усложнена ситуация и в момента имахме още 1125 тона боклук, които да се валят по улиците! Нека оценяваме правилно и честно ситуацията и усилията на хората, които се борят истински с проблемите.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питане

    11 1 Отговор
    А от онази сграда с дебелите камъни 240-те отпадъка - кога ще ги извозите и рециклиране ?

    16:31 28.12.2025

  • 2 Кумчо Вълчо

    6 0 Отговор
    Миндянците ги връщат по нощите обратно. Строим кръгова икономика.

    16:34 28.12.2025

  • 3 Верно ли

    5 1 Отговор
    Днес е неделя, а само самохвалби какво били свършили от СО, все едно ние живеем на друга планета! Оня измек@р да хване да събере боклуците и чувалите с листа, че някрая ще ги натоваря тези от нашия квартал и ще му ги стоваря пред общината!

    16:36 28.12.2025

  • 4 Хаха

    5 0 Отговор
    Пука ми за софиянци . Има и други люде на Територията . Хиляди от тях се къпят с канчета . Те не са ли "ора" ?

    16:43 28.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    8 1 Отговор
    Но така и не изригнахте онези 240 боклука, които само разиграват театър.

    16:52 28.12.2025

  • 7 Спецназ

    5 1 Отговор
    Кмета на София пя К.Р на МУТРИТЕ и даването на ТРОЙНО повече пари!

    Трябваха, Баце 20 години крадене за да вдянат че ги Е.ЪТ ПРЕЗ ГАЩИТЕ!

    ВСЕКИ друг Град си има общинска фирма за чистота(БКС).

    Найс, А? Вместо да даваш на мутрите 100 милиона на годината се оказа,
    че МОЖЕ и да не им ги дадеш!

    ФАКТ!

    16:52 28.12.2025

  • 8 оня с питон.я

    2 0 Отговор
    Отпадъци събират отпадъци. Иди разбери.

    16:54 28.12.2025

  • 9 от тази статия

    0 0 Отговор
    не се разбира кой е отпадъка народа политиците бизнесмените или всички заеднd?

    16:59 28.12.2025

  • 10 Ремонт на ремонта

    3 0 Отговор
    В магазините всички опаковки са бъдеш боклук
    Колкото камиони влизат със стоки толкова камиони трябва да изнасят боклук

    Коментиран от #12

    17:05 28.12.2025

  • 11 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Какво стана с горичката, дето я изсякоха цялата, а "разрешението" бе за 13 дървета? На "Самоков"60? Черепа запуши ли ви устите?😎

    17:19 28.12.2025

  • 12 МАЛКИЯ БАРАБАНЧИК

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ремонт на ремонта":

    АМИ ТО СИ Е ФАКТ
    НАЛИ ГО ИЗНАСЯТ С ПАЗАР КОЛИЧКИ
    И ГО ТОВАРЯТ В БАГАЖНИЦИТЕ НА МПСТАТА

    17:27 28.12.2025

  • 13 ИЗГРЕВ МОЖЕ

    0 2 Отговор
    Този т.н. кмет да върне сградата на общината за детска градина, каквато си беше.

    А коментаът ми е
    Като го гледам какъв кмет е, не смея да си представя какъв доктор е

    Коментиран от #17

    17:37 28.12.2025

  • 14 Моарейн

    2 0 Отговор
    Имам поглед върху два съседни квартала - "Изток" и "Гео Милев". Разликата е от земята до небето. В "Изток" се справят много по-добре, макар че и там има още какво да се желае. В "Гео Милев" е кошмар, а силният вятър сигурно е разнесъл боклуците чак до Пловдив.

    17:39 28.12.2025

  • 15 Мнение

    0 0 Отговор
    Браво на нашия кмет! Не се вайка и не се жали, а действа. На моята улица няма преливащи контейнери.

    17:47 28.12.2025

  • 16 Провинциалист

    0 0 Отговор
    Ми то у София само боклуци.

    17:49 28.12.2025

  • 17 Отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ИЗГРЕВ МОЖЕ":

    Детската градина я взе за сграда на общината навремето Евгени Бакърджиев от загриженото за народа СДС.

    Коментиран от #18

    17:54 28.12.2025

  • 18 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Отговор":

    Тогава нямаше деца в района. и масово се режеха парчета от градините. Справка
    градината на Габровски и в Лозенец.
    Но това не пречи да я върне за д.градина а не да пее че не стигат места

    18:07 28.12.2025

  • 19 M, да,а,а,а,а,а

    0 0 Отговор
    Доидоха пепетата с Кирчо и Кокорчо плюс терзията и изведнъж се оказа, че хората в изток правят много боклук и тези синковци вече се хвалят, че дори го и извозват. А бре младежи, дори по времето на Янчулев проблеми с извозването на боклука нямаше!!!

    18:07 28.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове