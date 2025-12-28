Новини
Роналдо призна, че най-големият му син не познава майка си

28 Декември, 2025

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо призна, че най-големият му син – Кристиано-младши, не познава майка си.

Както е известно, първото дете на португалската мегазвезда е от сурогатна майка. Нападателят на Ал Насър за първи път говори по темата, като бе категоричен, че синът му ще разбере самоличността на жената.

„Не дължа обяснение на никого. Кристиано-младши няма само баща - той има изключителен баща. Има баба, има подкрепата на моето семейство... и това е достатъчно. Познаването на нейната самоличност няма да промени нищо в живота му. Когато порасне, ще му кажа истината, защото е мой син. Ще говоря с него, когато почувствам, че моментът е подходящ, и той ще разбере баща си на 100 процента“, заяви Роналдо в предаването „Шоуто на Джонатан Рос“.

Кристиано-младши е на 15 години е поел по пътя на своя баща, като играе в юношеския отбор на Ал Насър, а също така е и юношески национал на Португалия.

Роналдо има още две деца от общо петте, които са от сурогатна майка – близнаците Ева Мария и Матео.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 мдаа

    4 0 Отговор
    Длъгошийката също не я познава. Тя е родител 1, а той - родител 2.

    17:18 28.12.2025

  • 3 Съдията

    5 1 Отговор
    Тоя що бе си признае най-накрая, че е г.ей? Кво толкова, има достатъчно снимки в мрежата.😂

    Коментиран от #6

    17:19 28.12.2025

  • 4 Винкело

    3 1 Отговор
    Нищо не разбрах. Да не би 15 годишния да е неграмотен и да не може да прочете това "признание"? Или не схваща човешка реч, че да не разбере какво се говори? Или трябва да спорим кой е по-тъп от всички замесени: Роналдовци, журналдовци, преводачи?

    Коментиран от #5

    17:33 28.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Съдията":

    Нужно ли е да се коментира очевидното?

    17:48 28.12.2025

